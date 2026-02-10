डोळ्यांची दृष्टी कमी झालेय? मग आता काय करायचं? ‘या’ टिप्स फॉलो करा

आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही आणि सतत स्क्रीनसमोर काम करण्यामुळे अनेकांना लवकरच डोळ्यांच्या तक्रारी जाणवू लागल्या आहेत. डोळ्यांची दृष्टी कमी होणे, जळजळ, डोकेदुखी, डोळ्यांवर ताण येणे किंवा धूसर दिसणे या समस्या वाढताना दिसत आहेत. वेळेवर योग्य काळजी घेतली नाही, तर ही समस्या गंभीर होऊ शकते. मात्र काही सोप्या सवयी आणि उपाय अंगीकारल्यास डोळ्यांची दृष्टी टिकवता येऊ शकते. चला तर मग, जाणून घेऊया उपयुक्त टिप्स.
वेळेत नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या
डोळ्यांची दृष्टी कमी झाल्याचे जाणवताच दुर्लक्ष करू नका. त्वरित नेत्रतज्ज्ञांकडून तपासणी करून घ्या. योग्य नंबरचे चष्मे, औषधे किंवा उपचार वेळेत मिळाल्यास पुढील त्रास टाळता येतो. स्वतःहून चष्मा वापरणे किंवा घरगुती उपाय करणे टाळा.
स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवा
सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळ्यांवर मोठा ताण येतो. मोबाईल किंवा संगणक वापरताना 20-20-20 नियम पाळा. म्हणजे दर 20 मिनिटांनी 20 सेकंदांचा ब्रेक घ्या आणि 20 फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पाहा. यामुळे डोळ्यांना विश्रांती मिळते.
डोळ्यांचे व्यायाम करा
दररोज काही मिनिटे डोळ्यांचे साधे व्यायाम करा. डोळे वर-खाली, डावीकडे-उजवीकडे फिरवणे, घट्ट मिटून पुन्हा उघडणे, दूर आणि जवळच्या वस्तूकडे आलटून पालटून पाहणे हे व्यायाम डोळ्यांच्या स्नायूंना मजबूत करतात.
आहाराकडे विशेष लक्ष द्या
डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी संतुलित आहार खूप महत्त्वाचा आहे. हिरव्या पालेभाज्या, गाजर, संत्री, आवळा, बदाम, अक्रोड, मासे, अंडी आणि दूध यांचा आहारात समावेश करा. व्हिटॅमिन A, C, E आणि ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड्स डोळ्यांसाठी उपयुक्त ठरतात.
पुरेशी झोप घ्या
डोळ्यांना आराम देण्यासाठी रोज किमान 7 ते 8 तास झोप घेणे गरजेचे आहे. अपुरी झोप घेतल्यास डोळ्यांवर ताण वाढतो आणि दृष्टीवर त्याचा परिणाम होतो.
डोळ्यांची स्वच्छता ठेवा
डोळे हाताळताना हात स्वच्छ असावेत. धूळ, धूर किंवा प्रदूषणापासून डोळ्यांचे संरक्षण करा. बाहेर जाताना सनग्लासेस वापरणे फायदेशीर ठरते.
डोळ्यांची दृष्टी ही अमूल्य आहे. त्यामुळे थोडीशी काळजी आणि योग्य सवयी अंगीकारल्यास भविष्यातील गंभीर समस्या टाळता येऊ शकतात. वेळेवर लक्ष दिले, तर दृष्टी कमी होण्याचा वेग निश्चितच कमी करता येईल.