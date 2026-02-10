Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

डोळ्यांची दृष्टी कमी झालेय? मग आता काय करायचं? ‘या’ टिप्स फॉलो करा

आजच्या डिजिटल जीवनशैलीमुळे डोळ्यांवर ताण येऊन दृष्टी कमी होणे, जळजळ आणि डोकेदुखीच्या समस्या वाढत आहेत. वेळेत नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आणि स्वतःहून उपचार टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:45 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आजच्या डिजिटल युगात मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही आणि सतत स्क्रीनसमोर काम करण्यामुळे अनेकांना लवकरच डोळ्यांच्या तक्रारी जाणवू लागल्या आहेत. डोळ्यांची दृष्टी कमी होणे, जळजळ, डोकेदुखी, डोळ्यांवर ताण येणे किंवा धूसर दिसणे या समस्या वाढताना दिसत आहेत. वेळेवर योग्य काळजी घेतली नाही, तर ही समस्या गंभीर होऊ शकते. मात्र काही सोप्या सवयी आणि उपाय अंगीकारल्यास डोळ्यांची दृष्टी टिकवता येऊ शकते. चला तर मग, जाणून घेऊया उपयुक्त टिप्स.

Valentine Day 2026: प्रेमाची डिजीटल खूण तरूणाईची पसंती! काय आहे ‘कपल्स गर्ल रिंग’

वेळेत नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

डोळ्यांची दृष्टी कमी झाल्याचे जाणवताच दुर्लक्ष करू नका. त्वरित नेत्रतज्ज्ञांकडून तपासणी करून घ्या. योग्य नंबरचे चष्मे, औषधे किंवा उपचार वेळेत मिळाल्यास पुढील त्रास टाळता येतो. स्वतःहून चष्मा वापरणे किंवा घरगुती उपाय करणे टाळा.

स्क्रीन टाइम मर्यादित ठेवा

सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळ्यांवर मोठा ताण येतो. मोबाईल किंवा संगणक वापरताना 20-20-20 नियम पाळा. म्हणजे दर 20 मिनिटांनी 20 सेकंदांचा ब्रेक घ्या आणि 20 फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पाहा. यामुळे डोळ्यांना विश्रांती मिळते.

डोळ्यांचे व्यायाम करा

दररोज काही मिनिटे डोळ्यांचे साधे व्यायाम करा. डोळे वर-खाली, डावीकडे-उजवीकडे फिरवणे, घट्ट मिटून पुन्हा उघडणे, दूर आणि जवळच्या वस्तूकडे आलटून पालटून पाहणे हे व्यायाम डोळ्यांच्या स्नायूंना मजबूत करतात.

आहाराकडे विशेष लक्ष द्या

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी संतुलित आहार खूप महत्त्वाचा आहे. हिरव्या पालेभाज्या, गाजर, संत्री, आवळा, बदाम, अक्रोड, मासे, अंडी आणि दूध यांचा आहारात समावेश करा. व्हिटॅमिन A, C, E आणि ओमेगा-3 फॅटी अ‍ॅसिड्स डोळ्यांसाठी उपयुक्त ठरतात.

पुरेशी झोप घ्या

डोळ्यांना आराम देण्यासाठी रोज किमान 7 ते 8 तास झोप घेणे गरजेचे आहे. अपुरी झोप घेतल्यास डोळ्यांवर ताण वाढतो आणि दृष्टीवर त्याचा परिणाम होतो.

डोळ्यांची स्वच्छता ठेवा

डोळे हाताळताना हात स्वच्छ असावेत. धूळ, धूर किंवा प्रदूषणापासून डोळ्यांचे संरक्षण करा. बाहेर जाताना सनग्लासेस वापरणे फायदेशीर ठरते.

‘मानेतील छोट्या गाठींकडे दुर्लक्ष करू नका, नाहीतर…’; डॉ. प्रसंत चंद्रा यांनी दिला महत्वाचा सल्ला

डोळ्यांची दृष्टी ही अमूल्य आहे. त्यामुळे थोडीशी काळजी आणि योग्य सवयी अंगीकारल्यास भविष्यातील गंभीर समस्या टाळता येऊ शकतात. वेळेवर लक्ष दिले, तर दृष्टी कमी होण्याचा वेग निश्चितच कमी करता येईल.

Web Title: My eyesight is getting worse tips to get it

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 08:45 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डोळ्यांची दृष्टी कमी झालेय? मग आता काय करायचं? ‘या’ टिप्स फॉलो करा

डोळ्यांची दृष्टी कमी झालेय? मग आता काय करायचं? ‘या’ टिप्स फॉलो करा

Feb 10, 2026 | 08:45 PM
तेंडुलकर कुटुंबात सनईचौघडे! अर्जुनच्या लग्नासाठी सचिनने घेतली पंतप्रधान मोदीं-शांहची भेट; दिलं निमंत्रण

तेंडुलकर कुटुंबात सनईचौघडे! अर्जुनच्या लग्नासाठी सचिनने घेतली पंतप्रधान मोदीं-शांहची भेट; दिलं निमंत्रण

Feb 10, 2026 | 08:42 PM
‘या’ कंपनीच्या Two Wheeler ला ग्राहकांनी थेट हृदयात दिली जागा! 31 दिवसात 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री

‘या’ कंपनीच्या Two Wheeler ला ग्राहकांनी थेट हृदयात दिली जागा! 31 दिवसात 5 लाख युनिट्सची झाली विक्री

Feb 10, 2026 | 08:37 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

Feb 10, 2026 | 08:15 PM
IAS Avinash : अपयशाने खचला नाही… यश त्याच्या कष्टासमोर वाचला नाही! मेहनत असावी तर अशी

IAS Avinash : अपयशाने खचला नाही… यश त्याच्या कष्टासमोर वाचला नाही! मेहनत असावी तर अशी

Feb 10, 2026 | 08:13 PM
Astro Tips : प्रवासाला निघताना ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष; शास्त्रात सांगितला याचा नेमका अर्थ

Astro Tips : प्रवासाला निघताना ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष; शास्त्रात सांगितला याचा नेमका अर्थ

Feb 10, 2026 | 08:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM