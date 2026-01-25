Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

National Tourism Day 2026: प्रवासात तणाव येतोय? फॉलो करा या 5 स्मार्ट टिप्स आणि सहलीला बनवा लाइफस्टाईल

National Tourism Day : आजच्या धावपळीच्या जीवनात ताणतणाव ही एक मोठी समस्या बनली आहे. प्रवास हा केवळ फिरण्याचा मार्ग नाही तर तो निरोगी जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग देखील असू शकतो.

Updated On: Jan 25, 2026 | 02:49 PM
national tourism day 2026 smart travel tips stress free lifestyle

National Tourism Day: प्रवास हा ताणतणावाचा घटक नसून जीवनशैली बनवण्यासाठी या ५ स्मार्ट टिप्स फॉलो करा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • प्रवास आता जीवनशैली
  • शाश्वत पर्यटनाचा मंत्र
  • स्मार्ट टिप्स

National Tourism Day 2026 theme India : भारताच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचा आणि निसर्गसौंदर्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी दरवर्षी २५ जानेवारी रोजी ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिन’ (National Tourism Day 2026) साजरा केला जातो. पूर्वी प्रवास म्हणजे केवळ प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देणे आणि फोटो काढणे इतकाच मर्यादित होता. मात्र, २०२६ मध्ये पर्यटनाची व्याख्या बदलली असून, आता तो आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीचा आणि मानसिक आरोग्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. धावपळीच्या जीवनात प्रवासाचा ताण न घेता तो ‘रिचार्ज’ होण्याचा मार्ग कसा बनवता येईल, यासाठी तज्ज्ञांनी काही खास मंत्र दिले आहेत.

१. हलके पॅकिंग आणि ‘कॅप्सूल वॉर्डरोब’ची जादू

अनेकदा लोक सहलीला जाताना प्रचंड मोठी बॅग सोबत घेतात, ज्यामुळे प्रवासात शारीरिक थकवा वाढतो. तज्ज्ञांच्या मते, ‘स्मार्ट पॅकिंग’ ही एक कला आहे. कमी कपड्यांमध्ये जास्तीत जास्त ‘लुक्स’ देणाऱ्या ‘कॅप्सूल वॉर्डरोब’चा वापर करा. यामुळे बॅगेचे वजन कमी राहते आणि तुमचे लक्ष सामानापेक्षा निसर्गाच्या अनुभवावर अधिक केंद्रित होते.

२. स्थानिक संस्कृतीशी नाळ जोडा (Experience Tourism)

पंचतारांकित हॉटेल्सच्या झगमगाटापेक्षा स्थानिक ‘होमस्टे’ (Homestays) निवडणे हा २०२६ मधील सर्वात लोकप्रिय ट्रेंड आहे. स्थानिक लोकांशी गप्पा मारणे, त्यांच्या हाताचे घरगुती जेवण आणि तिथल्या परंपरा जवळून पाहणे यामुळे प्रवासाला एक अर्थ प्राप्त होतो. हा अनुभव तुम्हाला कोणत्याही गाईड बुकमध्ये मिळणार नाही.

३. शाश्वत पर्यटन: निसर्गाचे देणे फेडा

पर्यटन म्हणजे केवळ उपभोग घेणे नव्हे, तर निसर्गाचा आदर करणे देखील आहे. आपली पाण्याची बाटली सोबत ठेवणे, प्लॅस्टिकचा वापर टाळणे आणि वन्यजीव किंवा ऐतिहासिक स्थळांची शांतता न भंग करणे ही जबाबदार पर्यटकाची लक्षणे आहेत. आपण जिथे जातो, तिथे फक्त पाऊलखुणा सोडाव्या आणि येताना केवळ आठवणी घेऊन याव्यात, हा मंत्र आजच्या पर्यटन दिनाचा गाभा आहे.

४. सोलो ट्रॅव्हल: स्वतःचा शोध घेण्याची संधी

२०२६ मध्ये ‘एकटा प्रवास’ (Solo Travel) करण्याकडे तरुणांचा कल प्रचंड वाढला आहे. एकट्याने प्रवास केल्याने आत्मविश्वास वाढतो आणि अनोळखी लोकांशी संवाद साधण्याची भीती दूर होते. स्वतःसोबत वेळ घालवल्याने मानसिक शांती मिळते, जी आजच्या तणावपूर्ण जगात अत्यंत आवश्यक आहे.

५. ऑफ-सीझन आणि बजेट मॅनेजमेंट

प्रवासात सर्वात मोठा ताण हा पैशांचा असतो. हुशार पर्यटक नेहमी ‘ऑफ-सीझन’ निवडतात. यामुळे हॉटेल आणि फ्लाईटची तिकिटे ४०-५०% स्वस्त मिळतातच, शिवाय पर्यटन स्थळी होणारी गर्दीही टाळता येते. पैशांची बचत झाली की प्रवासाचा आनंद दुप्पट होतो. या राष्ट्रीय पर्यटन दिनी, फक्त फिरण्याचे नियोजन करू नका, तर प्रवासाला एक जबाबदार आणि आनंददायी अनुभव बनवण्याचे वचन द्या.

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय पर्यटन दिन कधी आणि का साजरा केला जातो?

    Ans: भारतात दरवर्षी २५ जानेवारी रोजी पर्यटनाचे महत्त्व, वारसा संवर्धन आणि अर्थव्यवस्थेतील त्याचे योगदान अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.

  • Que: 'शाश्वत पर्यटन' (Sustainable Tourism) म्हणजे काय?

    Ans: पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता, स्थानिक समुदायाला पाठिंबा देत आणि नैसर्गिक संसाधने जपून केलेला प्रवास म्हणजे शाश्वत पर्यटन.

  • Que: कमी बजेटमध्ये प्रवास करण्यासाठी सर्वोत्तम टिप कोणती?

    Ans: पर्यटन स्थळी 'ऑफ-सीझन' मध्ये भेट देणे हा बजेट कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे, यामुळे ५० टक्क्यांपर्यंत खर्च वाचू शकतो.

Web Title: National tourism day 2026 smart travel tips stress free lifestyle

Published On: Jan 25, 2026 | 02:49 PM

