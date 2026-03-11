Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Marathi »
  • Prajakta Mali Phulvanti Cinematographer Tanmay Rajendra Vanmali Passes Away At 31 At Vasai Worked On Ramayana

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

अवघ्या 31 व्या वर्षी सिनेमॅटोग्राफर तन्मय राजेंद्र वनमाळी यांचे निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. तसेच, या बातमीमुळे मराठी आणि हिंदी सिनेमासृष्टीत शोककळा पसरली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:15 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरचे निधन
  • मराठी आणि हिंदी सिनेमासृष्टीत शोककळा
  • वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
 

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रतिभावान आणि तरुण सिनेमॅटोग्राफर तन्मय राजेंद्र वनमाळी यांचे अवघ्या 31 व्या वर्षी अकस्मात निधन झाले आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण सिने क्षेत्रात शोककळा पसरली असून अनेक कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चाहत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अल्पावधीतच आपल्या मेहनत, सर्जनशीलता आणि कॅमेऱ्यामागील वेगळ्या दृष्टीकोनामुळे त्यांनी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती.

तन्मय वनमाळी यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात प्रसिद्ध सिनेमॅटोग्राफर महेश लिमये यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली होती. त्यांच्या कामातील बारकावे, फ्रेमिंगची समज आणि दृश्यांना भावनिक स्पर्श देण्याची क्षमता यामुळे ते लवकरच दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांच्या पसंतीस उतरले. सहाय्यक तसेच सिनेमॅटोग्राफर म्हणून त्यांनी अनेक मराठी आणि हिंदी प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले आहे.

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

अभिनेत्री प्राजक्ता माळीच्या ‘फुलवंती’ या चित्रपटासाठी तन्मय यांनी केलेली सिनेमॅटोग्राफी विशेष चर्चेत आली होती. या चित्रपटातील दृश्यरचना आणि कॅमेऱ्याची मांडणी प्रेक्षकांनी आणि समीक्षकांनीही मोठ्या प्रमाणात कौतुकास्पद मानली होती. तसेच ‘सरसेनापती हंबीरराव’ या चित्रपटातही त्यांनी महत्त्वाचे काम केले होते. या चित्रपटांमध्ये गश्मीर महाजनी, प्रवीण तरडे आणि स्नेहल तरडे यांसारख्या कलाकारांच्या भूमिका होत्या.

याशिवाय लवकरच प्रदर्शित होणाऱ्या ‘रामायण’ या चित्रपटासाठीही तन्मय यांनी काम केले होते. त्यामुळे त्यांच्या निधनामुळे एक अत्यंत दुःख आणि प्रतिभावान सिनेमॅटोग्राफर गमावल्याची भावना चित्रपटसृष्टीत व्यक्त केली जात आहे. या दुःखद घटनेनंतर वसई परिसरातील नेते हितेंद्र ठाकूर, आमदार क्षितिज ठाकूर तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनीही शोक व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चाहत्यांनी तन्मय वनमाळी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

तन्मय वनमाळी यांच्या निधनाने मराठी चित्रपटसृष्टीने एक उभरते, मेहनती आणि अत्यंत प्रतिभावान छायाचित्रकार गमावला आहे. मात्र त्यांच्या कॅमेऱ्यातून साकारलेली दृश्ये आणि त्यांनी केलेले काम प्रेक्षकांच्या स्मरणात कायम राहणार आहे.

Web Title: Prajakta mali phulvanti cinematographer tanmay rajendra vanmali passes away at 31 at vasai worked on ramayana

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 12:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप
1

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
2

‘धुरंधर’ आणि ‘टॉक्सिक’च्या भीतीने ‘डकैत’ची रिलीज डेट ढकलली पुढे; आदिवी आणि मृणालचा चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर
3

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?
4

Ahilyanagar News: “माझ्या आईच्या पायावर जोरात काठी मारली!” मढीत वाहतूककोंडीमध्ये पोलिसांचा भाविकांना ‘प्रसाद’?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Mar 11, 2026 | 12:15 PM
LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

Mar 11, 2026 | 12:10 PM
खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

Mar 11, 2026 | 12:05 PM
Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Mar 11, 2026 | 11:58 AM
Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी

Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी

Mar 11, 2026 | 11:54 AM
Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

Mar 11, 2026 | 11:52 AM
धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

Mar 11, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM