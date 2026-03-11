मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रतिभावान आणि तरुण सिनेमॅटोग्राफर तन्मय राजेंद्र वनमाळी यांचे अवघ्या 31 व्या वर्षी अकस्मात निधन झाले आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण सिने क्षेत्रात शोककळा पसरली असून अनेक कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चाहत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अल्पावधीतच आपल्या मेहनत, सर्जनशीलता आणि कॅमेऱ्यामागील वेगळ्या दृष्टीकोनामुळे त्यांनी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती.
तन्मय वनमाळी यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात प्रसिद्ध सिनेमॅटोग्राफर महेश लिमये यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली होती. त्यांच्या कामातील बारकावे, फ्रेमिंगची समज आणि दृश्यांना भावनिक स्पर्श देण्याची क्षमता यामुळे ते लवकरच दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांच्या पसंतीस उतरले. सहाय्यक तसेच सिनेमॅटोग्राफर म्हणून त्यांनी अनेक मराठी आणि हिंदी प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले आहे.
अभिनेत्री प्राजक्ता माळीच्या ‘फुलवंती’ या चित्रपटासाठी तन्मय यांनी केलेली सिनेमॅटोग्राफी विशेष चर्चेत आली होती. या चित्रपटातील दृश्यरचना आणि कॅमेऱ्याची मांडणी प्रेक्षकांनी आणि समीक्षकांनीही मोठ्या प्रमाणात कौतुकास्पद मानली होती. तसेच ‘सरसेनापती हंबीरराव’ या चित्रपटातही त्यांनी महत्त्वाचे काम केले होते. या चित्रपटांमध्ये गश्मीर महाजनी, प्रवीण तरडे आणि स्नेहल तरडे यांसारख्या कलाकारांच्या भूमिका होत्या.
याशिवाय लवकरच प्रदर्शित होणाऱ्या ‘रामायण’ या चित्रपटासाठीही तन्मय यांनी काम केले होते. त्यामुळे त्यांच्या निधनामुळे एक अत्यंत दुःख आणि प्रतिभावान सिनेमॅटोग्राफर गमावल्याची भावना चित्रपटसृष्टीत व्यक्त केली जात आहे. या दुःखद घटनेनंतर वसई परिसरातील नेते हितेंद्र ठाकूर, आमदार क्षितिज ठाकूर तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनीही शोक व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चाहत्यांनी तन्मय वनमाळी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.
तन्मय वनमाळी यांच्या निधनाने मराठी चित्रपटसृष्टीने एक उभरते, मेहनती आणि अत्यंत प्रतिभावान छायाचित्रकार गमावला आहे. मात्र त्यांच्या कॅमेऱ्यातून साकारलेली दृश्ये आणि त्यांनी केलेले काम प्रेक्षकांच्या स्मरणात कायम राहणार आहे.