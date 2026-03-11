Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

खेड पंचायत समितीतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांचा गट स्थापन करण्यात आला असून, ज्ञानेश्वर ढेरंगे यांची गटनेतेपदी निवड करण्यात आली.

Updated On: Mar 11, 2026 | 12:05 PM
खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

Follow Us:
Follow Us:

राजगुरुनगर : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच खेड तालुक्यातील पंचायत समितीवर अखेर आमदार बाबाजी काळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची सत्ता स्थापन झाली आहे. सभापती आणि उपसभापती पदाच्या मंगळवारी झालेल्या निवडणुकीत आमदार काळे यांच्या रणनीतीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला.

सभापती पदासाठी विद्या सयाजी मोहिते यांची निवड करण्यात आली. पंचायत समिती निवडणुकीत आमदार बाबाजी काळे यांनी त्यांना उमेदवारी दिली होती. त्या निवडून आल्यानंतर त्यांच्यावरच सभापतिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. उपसभापती पदासाठी सामान्य कुटुंबातील तरुण मंगेश गुलाब सावंत यांची निवड करून आमदार काळे यांनी नव्या पिढीला संधी देण्याचा संदेश दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर स्वागत होत आहे.

खेड पंचायत समितीच्या सत्तेसाठी यापूर्वी मोठा सत्तासंघर्ष गाजला होता. त्यामुळे कोणतीही राजकीय उलथापालथ होऊ नये यासाठी आमदार बाबाजी काळे यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून पंचायत समितीचे निवडून आलेले सर्व ९ सदस्य काही दिवसांसाठी राजकीय सहलीवर अज्ञा स्थळी पाठवले होते. या निवडणुकीवर राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे विशेष लक्ष लागले होते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रक्रियेवर विशेष लक्ष ठेवले होते. तसेच माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी देखील या निवडणुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवले होते.

हेदेखील वाचा : Sharad Pawar News : राज्यसभेवर हॅटट्रीक! उमेदवारी जाहीर होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट

दरम्यान, खेड पंचायत समितीतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांचा गट स्थापन करण्यात आला असून, ज्ञानेश्वर ढेरंगे यांची गटनेतेपदी निवड करण्यात आली. सभापती व उपसभापती पदांची निवडणूक पार पडताच खेड पंचायत समितीवर शिवसेनेची सत्ता अधिकृतपणे स्थापन झाली.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : “भाजपने महाराष्ट्रात निवडणुकीसाठी घोडेबाजार करू नये…; बिनविरोध राज्यसभा निवडणुकीवर संजय राऊत स्पष्ट बोलले

Web Title: Shiv sena win khed panchayat samiti election

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नांदेड मनपाच्या पहिल्या सभेला १६ तारखेचा मुहूर्त; स्थायी समिती, शिक्षण समिती सदस्यांची निवड होणार
1

नांदेड मनपाच्या पहिल्या सभेला १६ तारखेचा मुहूर्त; स्थायी समिती, शिक्षण समिती सदस्यांची निवड होणार

मोठी बातमी ! महायुती सरकारमधील ‘या’ बड्या मंत्र्याच्या अडचणींत होणार वाढ; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप
2

मोठी बातमी ! महायुती सरकारमधील ‘या’ बड्या मंत्र्याच्या अडचणींत होणार वाढ; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मिळाली ‘ही’ मोठी जबाबदारी; आता ओडिशात…
3

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मिळाली ‘ही’ मोठी जबाबदारी; आता ओडिशात…

Sangli News: माजी खासदारांच्या गावात राजकीय भूंकप! चिंचणीचे लोकनियुक्त सरपंच सदाशिव माळी यांचा अचानक राजीनामा
4

Sangli News: माजी खासदारांच्या गावात राजकीय भूंकप! चिंचणीचे लोकनियुक्त सरपंच सदाशिव माळी यांचा अचानक राजीनामा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

खेड पंचायत समितीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचा भगवा; बाबाजी काळेंची रणनीती ठरली यशस्वी

Mar 11, 2026 | 12:05 PM
Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Mar 11, 2026 | 11:58 AM
Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी

Mumbai Heatwave Alert: मुंबईत उष्णतेचा कडेलोट! 24 तासात अलर्ट बदलला, कुठे किती तापमान? वाचा सविस्तर बातमी

Mar 11, 2026 | 11:54 AM
Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

Mar 11, 2026 | 11:52 AM
धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

धक्कादायक! Scuba Diving करताना ट्रेनरनेच काढली महिलेची छेड; संतापजनक Video आला समोर

Mar 11, 2026 | 11:49 AM
ISI Spy Arrested: ७ वर्षांची सेवा आणि देशाशी गद्दारी! नौदलाचा सैनिकच निघाला ISIचा गुप्तहेर निघाला

ISI Spy Arrested: ७ वर्षांची सेवा आणि देशाशी गद्दारी! नौदलाचा सैनिकच निघाला ISIचा गुप्तहेर निघाला

Mar 11, 2026 | 11:46 AM
५० लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव; जळगावमध्ये अपघाताची बनावट स्क्रिप्ट, डॉक्टरांसह ९ जण अटकेत

५० लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव; जळगावमध्ये अपघाताची बनावट स्क्रिप्ट, डॉक्टरांसह ९ जण अटकेत

Mar 11, 2026 | 11:46 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM