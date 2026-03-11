LPG Gas Shortage : तेल अन् गॅस संकटात सरकारचा प्लॅन B! देश वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची मोठी रणनीती

सरकारने देशात घरगुती एलपीजी उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत. यासोबतच, केंद्र सरकारने गॅस उपलब्धीसाठी प्लॅन बी अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इतर देशांमधून अतिरिक्त एलएनजी/एलपीजी शिपमेंट भारतात येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे भारताची गॅसची गरज भागवण्यासाठी आता इतर देशातून आयात करण्यास सुरुवात झाली आहे.
संकटाच्या काळात उत्पादन वाढले
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावाचा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. एलपीजी आणि तेल पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे अनेक देशांमध्ये संकट अधिकच वाढले आहे. भारतातील वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने व्यावसायिक एलपीजी वापरावरील निर्बंध कडक केले आहेत आणि पुरेसा घरगुती गॅस पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी देशात ESMA कायदा लागू करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या भारतीय रिफायनरीजनी LPG चे देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढवले आहे.
एलपीजी संकटाचा सामना करण्यासाठी, सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची आणि इतर देशांकडून अतिरिक्त एलएनजी/एलपीजी मिळवण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. सरकारी सूत्रानुसार, नॉर्वेसह अनेक देशांमधून अतिरिक्त गॅस कार्गो भारतात येऊ लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांत, आंतरराष्ट्रीय तणाव, जसे की टॅरिफ वाद किंवा आखाती प्रदेशातील तणाव, यामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद होण्याची भीती वारंवार निर्माण झाली आहे. या जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आधीच गॅस आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणण्याची रणनीती स्वीकारली आहे, जी सध्याच्या संकटात उपयुक्त ठरत आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, संकटकाळात अनावश्यक व्यवसायांकडून गॅसचा साठा रोखण्यासाठी हे कठोर उपाय करण्यात आले आहेत, जेणेकरून सामान्य लोकांना घरगुती एलपीजीचा तुटवडा भासणार नाही.