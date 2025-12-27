Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

नाईट शिफ्ट करताय! मग आजच सोडा नोकरी, ‘या’ आरोग्याच्या समस्येला पडाल बळी

आज अनेक क्षेत्रांमध्ये नाईट शिफ्ट अपरिहार्य ठरत असली, तरी तिचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. संशोधनानुसार नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांना किडनी स्टोनचा धोका सुमारे १५ टक्क्यांनी अधिक असतो.

Updated On: Dec 27, 2025 | 04:15 AM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आजच्या कॉर्पोरेट आणि सेवा क्षेत्रात काम सुरळीत सुरू राहावे यासाठी अनेक कंपन्यांमध्ये नाईट शिफ्ट ही गरज बनली आहे. आयटी, बीपीओ, हेल्थकेअर, मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये हजारो कर्मचारी रात्री काम करतात. वरून पाहता नाईट शिफ्ट आरामदायक वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात तिचा आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः झोपेचा बिघडलेला दिनक्रम आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे अनेक आजारांचा धोका वाढतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्यांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे पुरेशी आणि दर्जेदार झोप न मिळणे. रात्री काम केल्यामुळे शरीराची नैसर्गिक झोप-जागरणाची वेळ बदलते. दिवसा झोपून रात्रीच्या झोपेची भरपाई होत नाही, कारण दिवसभरातील प्रकाश, आवाज आणि शरीराची जैविक घड्याळ (Body Clock) यामुळे झोप पूर्ण होत नाही. याचा थेट परिणाम शरीरावर आणि मेंदूवर होतो.

साधा, सोपा पण चवीला मजेदार असा स्ट्रीट स्टाईल ‘अंडा बर्गर’, हलक्या भुकेला शमवण्यासाठी परफेक्ट पर्याय

अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या एका महत्त्वाच्या संशोधनानुसार, नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना किडनी स्टोनचा धोका अधिक असतो. ‘मायो क्लिनिक प्रोसीडिंग्स’ या नामांकित जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, रात्री काम करणाऱ्यांमध्ये सामान्य लोकांच्या तुलनेत किडनी स्टोन होण्याची शक्यता जास्त आहे. विशेषतः तरुण वयातील, कमी शारीरिक हालचाल करणाऱ्या आणि चुकीच्या जीवनशैलीचा अवलंब करणाऱ्या लोकांमध्ये हा धोका अधिक दिसून येतो.

संशोधनात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शरीराचे वजन, पाणी पिण्याची सवय, आहार आणि झोपेची पद्धत या सगळ्या गोष्टी किडनी स्टोन तयार होण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नाईट शिफ्ट करणारे अनेक कर्मचारी वेळेवर पाणी पित नाहीत, फास्ट फूडचे सेवन जास्त करतात आणि व्यायामाकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे शरीरातील सर्केडियन रिदम बिघडतो.

सर्केडियन रिदम म्हणजे शरीराची नैसर्गिक अंतर्गत घड्याळ प्रणाली. ही प्रणाली ठरवते की कधी झोप यावी, कधी जागे व्हावे आणि कोणते हार्मोन्स कधी तयार व्हावेत. नाईट शिफ्टमुळे हा रिदम विस्कळीत होतो आणि त्यामुळे संपूर्ण शरीराचे संतुलन बिघडते. याचा परिणाम फक्त किडनीवरच नाही, तर हृदय, मेंदू, पचनसंस्था आणि रोगप्रतिकारशक्तीवरही होतो.

थंडीत आखडतात शरीरातील 100 पेक्षा अधिक सांधे, 5 सोपी कामं जे त्रासापासून ठेवतील दूर

या संशोधनाचे प्रमुख संशोधक, चीनमधील सन यात-सेन विद्यापीठातील एपिडेमियोलॉजी विभागाचे प्रमुख यिन यांग यांनी सांगितले की, “नाईट शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना किडनी स्टोनचा धोका सुमारे १५ टक्क्यांनी अधिक असतो. धूम्रपान, अपुरी झोप, कमी पाणी पिणे आणि वाढलेले वजन हे धोका वाढवणारे घटक आहेत.” या अभ्यासासाठी सुमारे २ लाख २० हजार लोकांचा डेटा १४ वर्षांपर्यंत अभ्यासण्यात आला. दरम्यान, अमेरिकेतील मायो क्लिनिकचे नेफ्रोलॉजी तज्ज्ञ फेलिक्स नॉफ यांनीही नाईट शिफ्टमुळे सर्केडियन रिदम सर्वाधिक प्रभावित होतो, यावर भर दिला आहे. त्यामुळे नाईट शिफ्ट करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे, पुरेसे पाणी पिणे, संतुलित आहार घेणे आणि शक्य तितकी झोपेची शिस्त पाळणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

Web Title: Night shift empact on health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 04:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान
1

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल
2

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM