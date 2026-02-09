मधुमेह रुग्णांनी व्हा सावध! फक्त गोड पदार्थच नाही तर 'हे' खारट पदार्थही वाढतात साखरेची पातळी... डॉक्टरांनी दिलाय सल्ला

Haircare Tips : हाथ लावताच मुठ्ठीत केसं येतात? मग हे रुटीन फॉलो करा, काही दिवसांतच केसगळती होईल दूर
वास्तविकता अशी आहे की अनेक खारट आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ देखील रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढवू लागतात. या पदार्थांमध्ये लपलेले कार्बोहायड्रेट्स, जास्त सोडियम आणि अनहेल्दी चरबी शरीराच्या इन्सुलिनसह कार्य करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करु लागतात. म्हणूनच, शरीरातील साखरेची पातळी नियंत्रित करायची असेल तर फक्त गोड पदार्थ टाळणे पुरेसे होणार नाही तर आहारातून इतर काही पदार्थांनाही वगळणे महत्त्वाचे ठरेल. चला असे कोणते खारट पदार्थ आहेत जे मधुमेहाच्या रुग्णांनी खाणे टाळायला हवे ते जाणून घेऊया.
हे खारट पदार्थ खाणे टाळा
डाॅक्टरांच्या मते, चिप्स, नमकीन, बिस्किटे, फटाके आणि पापड यांसारख्या खाऱ्या स्नॅक्समध्ये रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त आढळते. हे पदार्थ गोड नसतील, परंतु ते शरीरात ग्लुकोजमध्ये रूपांतरित होतात, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू लागते. विशेषतः पॅकेज केलेल्या स्नॅक्समध्ये हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याचा धोका असतो. गोड पदार्थांमध्ये देखील कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढू लागते.
डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की फास्ट फूड आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ खारट असून ते साखरेची पातळी देखील बिघडवू शकतात. पिझ्झा, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज, इन्स्टंट नूडल्स आणि तयार पदार्थांमध्ये रिफाइंड पीठ, स्टार्च आणि ट्रान्स फॅट जास्त प्रमाणात असतात. हे घटक शरीरात जळजळ वाढवतात आणि इन्सुलिन रेझिस्टंट निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे रक्तातील साखर नियंत्रित करणे कठीण होते. जास्त मीठ खाल्ल्याने पाण्याचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो आणि इन्सुलिनची कार्यक्षमता बिघडू शकते. हाय-सोडियमयुक्त आहार मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये हृदय आणि किडनीच्या समस्यांचा धोका वाढवू शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.