O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमिओ’ चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत दोन सुपरहिट स्टार्स, एकही पैसे न घेता फ्रीमध्ये केले काम

विशाल भारद्वाजचा आगामी चित्रपट “ओ रोमियो” रिलीज होण्यापूर्वीच चर्चेत आहे. शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी अभिनीत हा रोमँटिक चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. मात्र चर्चा केवळ त्याच्या स्टारकास्ट किंवा रिलीज तारखेबद्दल नाही तर पडद्यामागील आकर्षक आणि भावनिक कथांबद्दल देखील आहे. अलीकडेच, विशाल भारद्वाजने स्वतः एक खुलासा केला ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले: तमन्ना भाटिया आणि विक्रांत मेसी यांनी हा चित्रपट कोणत्याही शुल्काशिवाय बनवला.
या चित्रपटात खरोखरच शक्तिशाली कलाकार आहेत. शाहिद आणि तृप्ती व्यतिरिक्त, दिशा पटानी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल, विक्रांत मेस्सी आणि नाना पाटेकर हे प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसतील. चित्रपटसृष्टीत इतके मोठे नाव असलेले दोन कलाकार कोणत्याही मानधनाशिवाय केवळ कथा आणि दिग्दर्शकासाठी काम करतात हे दुर्मिळ आहे. विशाल भारद्वाज यांच्या मते, हा निर्णय पैशांपेक्षा विश्वास, आदर आणि भावनिक संबंधाचा परिणाम होता.
विक्रांत मेस्सीच्या बाबतीत, हे नाते आणखी खोलवर जाते. विशाल भारद्वाजने खुलासा केला की जेव्हा विक्रांत त्याच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात होता, तेव्हा त्याने “ओ रोमियो” करण्याचे वचन दिले होते. अनेक वर्षांनंतर, “१२वी फेल” सारख्या चित्रपटांनंतर तो एक स्थापित स्टार बनला तरीही, विक्रांतने तो शब्द पाळला. पुन्हा संपर्क साधला असता, त्याने कोणताही विचार न करता आणि कोणतेही शुल्क न घेता या प्रकल्पासाठी होकार दिला. विक्रांतने स्वतः सांगितले की मकबूल पाहिल्याने त्याला चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करण्याची प्रेरणा मिळाली आणि त्याचे आयुष्य बदलले. त्याच्यासाठी, “ओ रोमियो” करणे ही विशाल भारद्वाजला एक प्रकारची श्रद्धांजली होती. या विशेष भूमिकेसाठी त्याने सुमारे ८ ते ९ दिवस चित्रीकरण केले.
विशाल भारद्वाज यांनी खुलासा केला की बजेटच्या अडचणी असूनही, तमन्नाने एकही पैसा न घेता चित्रपटाचा भाग होण्यास सहमती दर्शविली. तिची भूमिका लहान असली तरी, ती कथेसाठी महत्त्वाची आहे आणि एका मोठ्या कथानकाच्या वळणाचा पाया रचते. तमन्नाने केवळ लगेचच होकार दिला नाही तर सुरुवातीला नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे १२ दिवस शूटिंग देखील केले. तिने तिच्या भूमिकेसाठी कार्यशाळा आणि रिहर्सलमध्ये देखील भाग घेतला, जे तिच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे.
