Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • On The Occasion Of Makar Sankranti Make Juicy And Delicious Malpua At Home Using A Simple Method

मकरसंक्रांतीनिमित्त घरच्या घरी सोप्या पद्धतीत बनवा रसाळ आणि स्वादिष्ट मालपुआ, नोट करून घ्या रेसिपी

मकरसंक्रांतीच्या दिवशी गोड पदार्थामध्ये तुम्ही मालपुआ बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात त्यात होतो. याशिवाय मैद्याच्या पिठाऐवजी तुम्ही गव्हाच्या पिठाचा सुद्धा वापर करू शकता.

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:10 PM
मकरसंक्रांतीनिमित्त घरच्या घरी सोप्या पद्धतीत बनवा रसाळ आणि स्वादिष्ट मालपुआ

मकरसंक्रांतीनिमित्त घरच्या घरी सोप्या पद्धतीत बनवा रसाळ आणि स्वादिष्ट मालपुआ

Follow Us:
Follow Us:

संपूर्ण देशभरात वेगवेगळ्या पद्धतीने मकर संक्रांत सण साजरा केला जातो. यादिवशी सुगड पूजनाला महत्व असते. शेतकऱ्याच्या शेतात पिकलेल्या धान्यांची पूजा करून हळदीकुंकू देतात. यादिवशी काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले जातात. काळ्या रंगला विशेष महत्व आहे. मकर संक्रातीला सूर्य मकर राशीमध्ये प्रवेश करतो. हिंदू संस्कृतीला मकर संक्रात हा एकमेव सण आहे, ज्याच्या तारखा कधीच बदलत नाहीत. संक्रांतीनंतर रात्र लहान आणि दिवस मोठा असतो. संक्रांतीच्या दिवशी अनेक महिला उपवास करतात. सणावाराच्या दिवसांमध्ये मिठाई, गोड पदार्थ आणि तिळगुळाचे लाडू कायमच बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मालपुआ बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. रसाळ आणि चविष्ट मालपुआ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. मालपुवा हा पदार्थ बनवणे अतिशय सोपे आहे. कमीत कमी साहित्यात झटपट तुम्ही मालपुआ बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रसाळ आणि चविष्ट मालपुआ बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

रात्रीच्या जेवणाला बनवा आगरी कोळी स्टाईल ‘कोळंबी पुलाव’, सुगंधित-झणझणीत चव जी सर्वांनाच करेल खुश

साहित्य:

  • मैदा पीठ
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • तूप
  • सुका मेवा
ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून घरीच बनवा चविष्ट नारळाची बर्फी, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

कृती:

  • मालपुआ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाण्यात वाटीभर साखर टाकून पाक तयार करण्यासाठी ठेवा. साखरेच्या पाकात एक वेलची आणि केशर काड्या टाकाव्यात.
  • वाटीमध्ये मैद्याचे पीठ घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करावे. त्यानंतर हळूहळू पाणी घालून मालपुआचे मिश्रण तयार करून घ्या.
  • मालपुआचे मिश्रण तयार करताना त्यात गुठळ्या अजिबात ठेवू नये. यामुळे पदार्थाची चव बिघडू शकते. तयार केलेले पीठ काहीवेळ बाजूला ठेवून द्यावे.
  • गॅसवर पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. पॅनवर एकसमान तूप लावून नंतर तयार केलेले बॅटर टाकून एकसमान मालपुआ बनवा.
  • दोन्ही बाजूने मालपुआ व्यवस्थित भाजून घ्या. मालपुआ भाजताना बाजूने थोडेसे तूप सोडा. यामुळे मालपुआ चिकटणार नाही.
  • त्यानंतर मालपुआ साखरेच्या पाकात घोळवून खाण्यासाठी सर्व्ह करा. वरून काजू बदाम टाकावेत.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला रसाळ चविष्ट मालपुआ.

Web Title: On the occasion of makar sankranti make juicy and delicious malpua at home using a simple method

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता
1

थेंबभर तेलाचा वापर न करता झटपट बनवा चविष्ट टोमॅटो सूप, १० मिनिटांत तयार होईल सकाळचा नाश्ता

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात
2

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
3

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी
4

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM