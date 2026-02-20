सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

सकाळी उठल्यानंतर नाश्त्यात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. पौष्टिक पदार्थांचे सेवन केल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. पण अनेकांना सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. चहा कॉफी प्यायल्यानंतर काहीवेळाने नाश्ता केला जातो. पण असे करण्याऐवजी आधी नाश्ता नंतर चहा कॉफी प्यायल्यास शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही आणि अपचन होणार नाही. नाश्त्यात बाहेरून विकत आणलेले पदार्थ खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. सकाळच्या नाश्त्यात काय खायचे, याची तयारी रात्रीच करून ठेवावी. ज्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर तुमची घाई होणार नाही. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये क्रिमी पनीर बीट सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा अतिशय सुंदर लागते. लहान मुलं कायमच बीट आणि भाज्या खाण्याचा कंटाळा करतात. पण असे न करता मुलांना पौष्टिक पदार्थ खाण्यास द्यावे. बीटचा नैसर्गिक गुलाबी रंग पदार्थाची चव वाढवण्यास मदत करतो. याशिवाय व्यायाम करणारे लोक सुद्धा सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या आहारात सँडविचचे सेवन करू शकतात. चला तर जाणून घेऊया क्रिमी पनीर बीट सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
