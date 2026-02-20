Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात विकतचे तेलकट तिखट पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले क्रिमी पनीर बीट सँडविच खावे. यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारते.

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

सकाळी उठल्यानंतर नाश्त्यात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. पौष्टिक पदार्थांचे सेवन केल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. पण अनेकांना सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. चहा कॉफी प्यायल्यानंतर काहीवेळाने नाश्ता केला जातो. पण असे करण्याऐवजी आधी नाश्ता नंतर चहा कॉफी प्यायल्यास शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही आणि अपचन होणार नाही. नाश्त्यात बाहेरून विकत आणलेले पदार्थ खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. सकाळच्या नाश्त्यात काय खायचे, याची तयारी रात्रीच करून ठेवावी. ज्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर तुमची घाई होणार नाही. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये क्रिमी पनीर बीट सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा अतिशय सुंदर लागते. लहान मुलं कायमच बीट आणि भाज्या खाण्याचा कंटाळा करतात. पण असे न करता मुलांना पौष्टिक पदार्थ खाण्यास द्यावे. बीटचा नैसर्गिक गुलाबी रंग पदार्थाची चव वाढवण्यास मदत करतो. याशिवाय व्यायाम करणारे लोक सुद्धा सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या आहारात सँडविचचे सेवन करू शकतात. चला तर जाणून घेऊया क्रिमी पनीर बीट सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • ब्रेड
  • बीट
  • काकडी
  • पनीर
  • कांदा
  • गाजर
  • मीठ
  • काळीमिरी पावडर
  • चिली फ्लेक्स
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • बटर
  • अक्रोड
  • ओरिगानो
कृती:

  • क्रिमी पनीर बीट सँडविच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात मखाना, भिजवलेले अक्रोड, हिरवी मिरची,लसूण, उकडलेले बीट, दही,मीठ, चिली फ्लेक्स, पाणी घालून पेस्ट तयार करा. पेस्ट तयार करताना जास्त पाणी घालू नये.
  • तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर त्यात बारीक केलेला काकडी, गाजर,कांदा घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात टोमॅटोचे बारिक तुकडे, पनीरचे तुकडे घालून व्यवस्थित मिक्स करा. आवश्यकता वाटल्यास त्यात चवीनुसार मीठ टाकावे.
  • ब्रेडच्या स्लाइसवर बटर किंवा हिरवी चटणी लावून त्यावर तयार केलेले मिश्रण एकसमान पसरवून घ्या. त्यानंतर त्यावर दुसरा ब्रेड स्लाइस ठेवा.
  • तवा गरम करून त्यावर तयार केलेले सँडविच ठेवून बाजूला बटर टाकून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. भाजलेल्या सँडविचचे दोन तुकडे करून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले क्रिमी पनीर बीट सँडविच.
 

Published On: Feb 20, 2026 | 08:00 AM

सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा Creamy Paneer Beetroot Sandwich, नोट करून घ्या पौष्टिक रेसिपी

Feb 20, 2026 | 08:00 AM
