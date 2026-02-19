संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर काय खावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत बटाट्याचे चाट, नोट करा रेसिपी

संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर प्रत्येकाला काहींना काही खाण्याची इच्छा होते. वडापाव, भजीपाव, सामोसा, शेवपुरी इत्यादी तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात उच्च कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची जास्त शक्यता असते. रक्तात वाढलेले कोलेस्ट्रॉल हृदयाच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चटपटीत बटाट्याचे चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. बटाटा खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. नाश्त्यात पचनास जड असलेले पदार्थ खाऊ नयेत. कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी चटपटीत बटाट्याचे चाट बनवावे. भूक लागल्यानंतर कायमच विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेले पदार्थ सगळ्यांचं खायला आवडतात. चला तर जाणून घेऊया चटपटीत बटाटा चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
