संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर काय खावं सुचत नाही? मग १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत बटाट्याचे चाट, नोट करा रेसिपी

संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर काय खावं बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही बटाटा चाट बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Updated On: Feb 19, 2026 | 03:40 PM
संध्याकाळी भूक लागल्यानंतर प्रत्येकाला काहींना काही खाण्याची इच्छा होते. वडापाव, भजीपाव, सामोसा, शेवपुरी इत्यादी तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीरात उच्च कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची जास्त शक्यता असते. रक्तात वाढलेले कोलेस्ट्रॉल हृदयाच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चटपटीत बटाट्याचे चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. बटाटा खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. नाश्त्यात पचनास जड असलेले पदार्थ खाऊ नयेत. कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी चटपटीत बटाट्याचे चाट बनवावे. भूक लागल्यानंतर कायमच विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले पदार्थ खावेत. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेले पदार्थ सगळ्यांचं खायला आवडतात. चला तर जाणून घेऊया चटपटीत बटाटा चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • बटाटा
  • डाळिंबाचे दाणे
  • चाट मसाला
  • तेल
  • लाल तिखट
  • लिंबाचा रस
  • जिऱ्याची पावडर
  • हिरवी चटणी
  • चिंच चटणी
  • दही
  • कांदा
  • कोथिंबीर
  • शेव
कृती:

  • बटाटा चाट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले बटाटे टाकून २ ग्लास पाणी टाका. कुकरचे झाकण लावून बटाटे शिजवा.
  • शिजवून घेतलेले बटाटे थंड झाल्यानंतर त्याची साल काढून बारीक बारीक तुकडे करा.
  • गरम तव्यावर तेल टाकून त्यावर बटाटे कुरकुरीत भाजा. यामुळे चाटची चव अतिशय चटपटीत आणि कुरकरीत लागेल.
  • मोठ्या वाटीमध्ये भाजून घेतलेले बटाटे घेऊन त्यावर मीठ, लाल तिखट आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घाला.
  • त्यानंतर कुरकुरीत मसाल्यांवर फेटलेले दही, मसालेदार हिरवी चटणी आणि गोड चिंचेची चटणी, तुमच्या आवडीनुसार डाळिंबाचे दाणे आणि बारीक शेव घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चटपटीत बटाटा चाट.

Published On: Feb 19, 2026 | 03:40 PM

