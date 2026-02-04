रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; मुख्य शूटरची पटली ओळख, पोलिसांचा तपास सुरूच

१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील घरावर गोळीबार करण्यात आला होता. मुंबई पोलिस आणि गुन्हे शाखा हाय अलर्टवर आहेत. बिश्नोई टोळीने केलेल्या हल्ल्यानंतर, दिग्दर्शकाची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी त्यांच्या घरी फक्त दोन पोलिस तैनात होते, परंतु आता सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की मुख्य गोळीबार करणाऱ्याची ओळख पटली आहे आणि त्याला अटक करण्यासाठी पथके काम करत आहेत. शिवाय, या प्रकरणात आतापर्यंत अधिक लोकांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत.
रोहित शेट्टीच्या घराभोवती आणि त्याच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठी अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. गुन्हे शाखेच्या तपासात असे दिसून आले आहे की गोळीबार करणाऱ्याने अत्याधुनिक, देशी बनावटीच्या शस्त्राचा वापर केला होता, ज्यामध्ये ७.६२ मिमीच्या पाच गोळ्या झाडल्या होत्या. पोलिस आता तपास करत आहेत की गोळ्या ७.६२×५१ मिमी होत्या की ७.६२×३९ मिमी होत्या, कारण या गोळ्या रायफल आणि मशीन गनमध्ये वापरल्या जातात. या गोळ्या त्यांच्या उच्च गती आणि प्रभावाच्या खोलीसाठी ओळखल्या जातात.
Box Office: Mardaani 3 ची पहिल्या मंगळवारीही कमाईत घसरण, जाणून घ्या चित्रपटाचे Collection
गोळीबार करणारा स्कूटरवरून गेला पळून
तपासात असे दिसून आले आहे की चित्रपट निर्मात्याच्या घरी गोळीबार केल्यानंतर, गोळीबार करणारा त्याच्या स्कूटरवरून काही अंतरावर पळून गेला. त्यानंतर त्याने कल्याणला जाण्यासाठी एका ऑटो चालकाला गाडी मागितली, परंतु चालकाने नकार दिला. त्यानंतर दुसऱ्या ऑटो चालकाने त्याला विलेपार्ले रेल्वे स्थानकाजवळ सोडले. लोकल ट्रेन बंद असल्याने, गोळीबार करणाऱ्याने खाजगी वाहतुकीने मुंबई सोडण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दोन्ही ऑटो चालकांचे जबाब नोंदवले आहेत.
दोन आरोपींना १०,००० रुपये मिळाले
क्राईम ब्रँचच्या म्हणण्यानुसार, पुण्याहून मुंबईला स्कूटर पोहोचवणारे अटक केलेले आरोपी सिद्धार्थ येनपुरे आणि स्वप्नील सकट यांना एकूण १०,००० रुपये मिळाले. हे पैसे मास्टरमाइंड शुभम लोणकरने आरोपी समर्थ पोमाजीला दिले होते. स्कूटर पोहोचवल्यानंतर पुण्याला परतल्यावर पोमाजीने दोघांना पैसे दिले आहेत. बिश्नोई टोळीने संपूर्ण घटनेसाठी किती पैसे दिले याचा तपास आता पोलिस करत आहेत. आरोपींच्या बँक व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.
‘त्यांनी कानशिलात मारली अन् रागाने…’, ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्रीने केले दीपक काजरीवर गंभीर आरोप!
पोलिसांनी रोहित शेट्टीची चौकशी केली
पोलिसांनी रोहित शेट्टीला कोणत्याही टोळीकडून किंवा व्यक्तीकडून धमक्या मिळाल्या आहेत का याबद्दल विचारपूस केली असता, त्याने स्पष्टपणे सांगितले की त्याला मेसेज, कॉल, व्हॉइस नोट्स किंवा ईमेलद्वारे कोणत्याही धमक्या मिळाल्या नाही आहेत. गोळीबाराच्या वेळी बिश्नोई टोळीचे अनेक सदस्य गोळीबार करणाऱ्यासोबत उपस्थित होते हे देखील तपासात उघड झाले आहे. त्यांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
रोहित शेट्टी प्रकरणात अटक केलेले आरोपी कोण आहेत?
पोलिसांनी गोळीबार प्रकरणात चार संशयितांना अटक केली आहे: आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी (१९), सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (२०), समर्थ शिवशरण पोमाजी (१८) आणि स्वप्नील बंडू सकट (२३). ते आता मुख्य गोळीबार करणाऱ्याला पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.