सांगलीचं अखेर ठरलं ! धीरज सूर्यवंशी महापौर तर गजानन मगदूम उपमहापौर

महापालिकेत भाजपला 78 पैकी सर्वाधिक 39 जागा मिळाल्या आहेत. काँग्रेसला 18, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला 16, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला 3, शिवसेनेला 2 जागा मिळाल्या आहेत.

Updated On: Feb 04, 2026 | 02:47 PM
सांगली : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका महापौरपदासाठी भाजपकडून धीरज सूर्यवंशी यांचे नाव निश्चित झाले आहे. महायुतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार उपमहापौर पद राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाला मिळणार आहे. या पदासाठी शहर जिल्हाध्यक्षांकडून गजानन मगदूम यांचा अर्ज भरला जाणार असल्याचे सांगितले.

सांगली येथे भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांची संयुक्त बैठक आज पार पडली. या बैठकीत भाजपकडून धीरज सूर्यवंशी तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून गजानन मगदूम यांची उपमहापौर पदासाठी सर्वानुमते उमेदवारी निश्चित करण्यात आली.

यावेळी माजी मंत्री आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार सुधीरदादा गाडगीळ, माजी आमदार दिनकरतात्या पाटील, भाजपा नेत्या जयश्री वहिनी पाटील, शेखर इनामदार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष पद्माकर जगदाळे, गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांच्यासह दोन्ही पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेत भाजपला 78 पैकी सर्वाधिक 39 जागा मिळाल्या आहेत. काँग्रेसला 18, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला 16, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाला 3, शिवसेनेला 2 जागा मिळाल्या आहेत. महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाची युती झाली आहे. त्यामुळे संख्याबळ 55 झाले आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics: कोकणाबाबत एकनाथ शिंदेंचे मोठे विधान; म्हणाले, “लक्ष्मी ऑरगॅनिकसारखे प्रदूषणकारी…”

याशिवाय, शिवसेनाही सोबत आहे. त्यामुळे महायुतीकडे तगडे बहुमत आहे. महायुतीच्या सत्तास्थापनेच्या फॉर्म्युल्यानुसार महापौर पद भाजपला, उपमहापौर पद राष्ट्रवादीला मिळणार आहे. स्थायी समितीचे सभापती पदही भाजपकडेच राहणार आहे. महापौर पदासाठी धीरज सूर्यवंशी, निरंजन आवटी, अतुल माने, रोहिणी पाटील, स्वाती शिंदे यांचे नाव इच्छुकांच्या यादीत होते. मात्र महापौर पदासाठी पहिले सव्वा वर्ष धीरज सूर्यवंशी यांचे नाव निश्चित झाले आहे.

काँग्रेसमध्ये संभ्रम; एकमत होईना

महापालिकेत भाजप-राष्ट्रवादी अजित पवार युती झाली आहे. या युतीत शिवसेनाही असणार आहे. त्यामुळे महायुतीचे संख्याबळ ५७ होते. विरोधी काँग्रेसकडे 1८ आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडे ३, असे एकूण २१ संख्याबळ आहे. काँग्रेसने मंगळवारअखेर महापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज नेला नव्हता. महापौर, उपमहापौर या दोन्ही पदांसाठी काँग्रेसनेच उमेदवारी अर्ज दाखल करावेत, असा मतप्रवाह राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात दिसत आहे. मात्र काँग्रेसचा अजून गटनेताही निश्चित झालेला नाही. महापौर, उपमहापौर पदाचा उमेदवार कोण असणार, हेही निश्चित झालेले नाही. स्थायी समितीत कोण जाणार, स्वीकृत नगरसेवक कोण होणार, हे सर्व निश्चित करूनच गटनेता निवड व्हावी, अशा अटी, शर्तींमुळे काँग्रेसचे घोडे अडले आहे.

“अजित पवार यांच्या निधनाने पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भाजप विरोधात महापौर निवडीत अर्ज न भरता बिनविरोध निवड करण्यात आली, त्याच प्रमाणे सांगलीतही निवड बिनविरोध व्हावी, असे आवाहन मी काँग्रेसला करणार आहे, याबाबत खासदार विशाल पाटील यांच्याशी बोलणार आहे.

– चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics: ‘एनसीपी’च्या 16 नगरसेवकांची विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी; गटनेतेपदी मैनुद्दीन बागवान

Published On: Feb 04, 2026 | 02:39 PM

