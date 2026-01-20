Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Tromelin Island: समुद्राच्या मध्यात, वाळूच्या बेटावर फसला जहाज! १५ वर्षांसाठी अडकून राहिले, “वादळ, भूक…”

ट्रोमॅलिन बेटावर 1761 साली ‘युटिल’ जहाज अपघातग्रस्त झाल्यानंतर 80 हून अधिक मालगासी लोक तिथे अडकले. फ्रेंच खलाशी निघून गेले, पण मदतीचे वचन कधीच पूर्ण झाले नाही.

Updated On: Jan 20, 2026 | 03:19 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

ट्रोमॅलिन बेट हे जगातील सर्वात एकाकी आणि लहान बेटांपैकी एक मानले जाते. या बेटाचा इतिहास जितका थरारक आहे, तितकाच तो मानवी क्रूरता आणि अदम्य इच्छाशक्तीचे प्रतीक आहे. या बेटावर घडलेला थरार, या बेटाचा सगळ्यात मोठा इतिहास आहे. 1761 मध्ये येथे धडकलेला Utile हा जहाज. ‘युटिल’ (Utile) हे जहाज जेव्हा या प्रवाळ बेटाला धडकले, तेव्हा तिथे फक्त वाळू आणि काही झुडपे होती. जहाजावरील फ्रेंच खलाशांनी आपल्यासाठी एक छोटी नौका तयार केली आणि ते तिथून निघून गेले. जाताना त्यांनी वचन दिले की ते मदतीसाठी परत येतील, पण फ्रेंच सरकारने एका ‘बेकायदेशीर’ मानवी तस्करीसाठी पैसे खर्च करण्यास नकार दिला. परिणामी, ८० हून अधिक मालगासी (Madagascar) लोक तिथेच सोडून देण्यात आले.

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

बेटावर ना पिण्यायोग्य गोड पाणी होते, ना खाण्यासाठी फळे. पण, या माणसांनी हार मानली नाही. त्यांच्या संघर्षाचे काही थक्क करणारे पैलू म्हणजे त्यांनी जहाजाच्या अवशेषांचा वापर करत आग पेटवली आणि विशेष म्हणजे १५ वर्षे ती आग विझू दिली नाही. ही आग त्यांना रात्री उबदार ठेवायला आणि अन्न शिजवायला मदत करायची.

वादळांपासून वाचण्यासाठी त्यांनी समुद्रातील प्रवाळ (Coral) दगडांपासून जाड भिंतींची घरे बांधली. आजही पुरातत्व विभागाला या घरांचे अवशेष तिथे सापडतात. त्यांनी विहिरी खोदल्या, पण पाणी खारेच होते. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी त्यांनी तांब्याची भांडी वापरली. समुद्रातील कासव आणि पक्षी हेच त्यांचे मुख्य अन्न बनले.

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

वर्षे सरत गेली तशी लोकसंख्या कमी होत गेली. उपासमार, आजारपण आणि काही जणांनी समुद्रात तराफे बांधून पळून जाण्याचा केलेला प्रयत्न यामुळे मृत्यूचे प्रमाण वाढले. शेवटी १७७६ मध्ये, म्हणजे तब्बल १५ वर्षांनंतर, फ्रेंच खलाशी बर्नार्ड बौडिन याला या बेटावर काही लोक जिवंत असल्याचे दिसले.

जेव्हा बचाव पथक तिथे पोहोचले, तेव्हा तिथे फक्त ७ स्त्रिया आणि एक ८ महिन्यांचे बाळ शिल्लक होते. १५ वर्षांपूर्वी तिथे सोडलेल्या ८० लोकांपैकी फक्त हेच काही जण काळाशी झुंज देऊन जिवंत राहिले होते. आज हे बेट फ्रान्सच्या ताब्यात असून तिथे केवळ एक हवामान केंद्र (Weather Station) आहे. ट्रोमॅलिनची ही कथा आपल्याला सांगते की, माणसामध्ये जगण्याची उर्मी किती प्रबळ असते आणि संकटाच्या वेळी आपण निसर्गाशी जुळवून कसे घेऊ शकतो.

Web Title: People stucked at tromelin island for 15 years history

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 02:58 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

Jan 20, 2026 | 03:14 PM
Weekly Numerology : नात्यात प्रेम आणि आर्थिक प्रगती; ‘या’ मुलांकाच्या व्यक्तींसाठी आठवडा असेल खुपच खास

Weekly Numerology : नात्यात प्रेम आणि आर्थिक प्रगती; ‘या’ मुलांकाच्या व्यक्तींसाठी आठवडा असेल खुपच खास

Jan 20, 2026 | 03:10 PM
‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

Jan 20, 2026 | 03:09 PM
Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज

Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज

Jan 20, 2026 | 03:03 PM
Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Jan 20, 2026 | 02:59 PM
Tromelin Island: समुद्राच्या मध्यात, वाळूच्या बेटावर फसला जहाज! १५ वर्षांसाठी अडकून राहिले, “वादळ, भूक…”

Tromelin Island: समुद्राच्या मध्यात, वाळूच्या बेटावर फसला जहाज! १५ वर्षांसाठी अडकून राहिले, “वादळ, भूक…”

Jan 20, 2026 | 02:58 PM
Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Jan 20, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM