वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

वाढत्या वयानुसार मद्यपानानंतर होणारा हँगओव्हर अधिक तीव्र का जाणवतो, यामागील कारण संशोधनातून समोर आले आहे. हँगओव्हर वाढण्याची कारणे अनेक असू शकतात, चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 20, 2026 | 12:30 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • वय वाढल्यावर अल्कोहोल तोडण्याची यकृताची गती मंदावते, त्यामुळे विषारी घटक शरीरात जास्त काळ राहतात आणि हँगओव्हर तीव्र होतो.
  • वाढत्या वयानुसार शरीरातील पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता आणि पाचक रसांचे प्रमाण कमी होते, त्यामुळे अल्कोहोलचा परिणाम अधिक जाणवतो.
  • अनेकजण वयानुसार विविध आजारांसाठी औषधे घेतात. ही औषधे अल्कोहोलसोबत घेतल्यास शरीराची संवेदनशीलता वाढून हँगओव्हर अधिक त्रासदायक ठरतो.
हँगओव्हर आणि वय याचा संबंध असल्याचे संशोधनात स्पष्ट झाले आहे. हँगओव्हर ही स्वतः ओढवून घेतलेली एक वैद्यकीय अवस्था आहे. वाढत्या वयाचरोबर हँगओव्हरचा त्रास अधिक होता. कारण वाढत्या वयानुसार शरीराची अल्कोहोलवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता बदलते, ज्यामुळे हँगओव्हरची तीव्रता वाढते.

वृद्धापकाळ आनंदात घालवणे आणखीनच होईल सोपे! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ सवयी, मानसिक आरोग्य कायमच आनंदी

टाळण्यासाठी कोणते उपाय कराल?

  • तज्ज्ञांच्या मते मद्यपान करणाऱ्यांनी त्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प ठेवावे, मद्यपानापूर्वी, दरम्यान व नंतर पुरेसे पाणी प्यायल्याने
  • डिहायड्रेशनचा धोका कमी होतो. तसेच रिकाम्या पोटी मद्यपान टाळा.
  • प्रथिने आणि निरोगी चरबीयुक्त पदार्थ खाल्ल्याने अल्कोहोल शोषण्याचा वेग मंदावतो. गडद रंगाच्या पेयांमुळे हँगओव्हर वाढतो.
  • त्याऐवजी पारदर्शक पेयांची निवड करणे अधिक हिताचे ठरते. महापान करण्यापूर्वी शरीर पूर्णपणे विश्रांती घेतलेले असावे.
विविध आजारांसाठी औषधांचाही परिणाम

वाढत्या वयानुसार अनेकजण विविध आजारांसाठी औषधे घेत असतात. ही औषधे अल्कोहोलच्या संपर्कात आल्यास शरीराची संवेदनशीलता वाढवू शकतात. तसेच वाढत्या वयानुसार चरबीचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे स्नायूंमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त असते, ती कमी झाल्यामुळे अल्कोहोलचा परिणाम अधिक होतो.

वाढत्या वयानुसार यकृताचा वेग मंदावतो

वैद्यकीय शास्त्रातील संशोधनानुसार, मानवी शरीरात यकृत हे शरीरातील ‘फिल्टर’सारखे काम करते. त्याचे मुख्य काम शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढणे आहे; पण जसे वय वाढते तसे यकृताचे काम करण्याचा वेग कमी होतो.

काय सांगते संशोधन?

वयानुसार हँगओव्हर का वाढतो, यावर मर्यादित संशोधन उपलब्ध आहे. पाचक रसांची कमतरता मच पचवण्यासाठी यकृतामध्ये काही विशिष्ट पाचक रस तयार होतात. तरुणपणी है रस भरपूर प्रमाणात असतात, पण वाढत्या वयानुसार ते कमी तयार होऊ लागतात.

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन

विषारी घटकांचा साठा

अल्कोहोलचे सेवन केल्यानंतर यकृत त्याचे रूपांतर एका विषारी घटकात करते. वाढत्या वयामुळे हे विष शरीरात जास्त काळ टिकून राहते.

