India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

India France 114 Rafale deal 2026 : भारतीय हवाई दलाची ताकद आता अशा उंचीवर पोहोचणार आहे, जिथे शत्रूला पाहण्यापूर्वीच त्याचा अंत निश्चित असेल. १८ ते २० फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन नवी दिल्लीत होणाऱ्या ‘AI समिट’साठी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात भारत आणि फ्रान्समध्ये (India-France Rafale Deal) संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा, ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा राफेल करार (114 Rafale Deal) पूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे. हा करार म्हणजे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि चिनी ड्रॅगनसाठी एक मोठा इशारा मानला जात आहे.
भारतीय हवाई दलाकडे सध्या लढाऊ विमानांच्या कमतरतेमुळे स्क्वॉड्रनची संख्या कमी झाली आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी हवाई दलाने ११४ ‘मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट’ (MRFA) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. ताज्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाने याला प्राथमिक मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावांतर्गत ८८ सिंगल-सीटर आणि २६ ट्विन-सीटर राफेल विमाने खरेदी केली जातील. विशेष म्हणजे, ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेतंर्गत यातील बहुतांश विमाने फ्रान्सच्या ‘डी सॉल्ट’ (Dassault Aviation) कंपनीच्या सहकार्याने भारतातच खासगी कंपन्यांद्वारे उत्पादित केली जातील.
या कराराची चर्चा अशा वेळी रंगली आहे, जेव्हा मे २०२५ मध्ये झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) दरम्यान राफेलने आपली ताकद सिद्ध केली आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या एअर स्ट्राईकमध्ये राफेल विमानांनी स्कॅल्प (SCALP) मिसाईल्स आणि हॅमर बाँब्सचा वापर करून पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते. पाकिस्तानच्या जेएफ-१७ (JF-17) विमानांना राफेलच्या ‘स्पेक्ट्रा’ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर यंत्रणेने असे काही गोंधळात टाकले की, त्यांचे राडार आणि क्षेपणास्त्रे निकामी ठरली होती.
सध्या भारताकडे ३६ राफेल विमाने हवाई दलात कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, नौदलासाठी २६ राफेल-एम (Marine) विमानांची ऑर्डर आधीच देण्यात आली आहे. आता ११४ नवीन विमानांच्या करारानंतर भारतीय सैन्याकडे एकूण १५० पेक्षा जास्त राफेल असतील. पाकिस्तानच्या चिनी बनावटीच्या जे-१०सी (J-10C) किंवा अमेरिकन एफ-१६ (F-16) विमानांमध्ये राफेलच्या ‘मिटियर’ (Meteor) क्षेपणास्त्राचा सामना करण्याची ताकद नाही. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हा करार पूर्ण झाल्यापासून अवघ्या काही दिवसांतच पाकिस्तानच्या हवाई वर्चस्वाचा फुगा फुटेल आणि जनरल असीम मुनीर यांना रक्ताचे अश्रू ढाळावे लागतील.
