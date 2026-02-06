Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • India France 114 Rafale Deal Macron Visit Iaf 150 Jets Pakistan Impact

India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

India-France Rafale Deal: भारत आणि फ्रान्समधील एक मोठा करार पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे, जो भारताची हवाई शक्ती वाढवेल. भारतीय हवाई दलाची वाढती ताकद पाकिस्तानला धक्का देईल.

Updated On: Feb 06, 2026 | 02:45 PM
india france 114 rafale deal macron visit iaf 150 jets pakistan impact

India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; १८ फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ऐतिहासिक करार
  • ‘मेक इन इंडिया’चा जोर
  • १५० राफेलचा ताफा

India France 114 Rafale deal 2026 : भारतीय हवाई दलाची ताकद आता अशा उंचीवर पोहोचणार आहे, जिथे शत्रूला पाहण्यापूर्वीच त्याचा अंत निश्चित असेल. १८ ते २० फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन नवी दिल्लीत होणाऱ्या ‘AI समिट’साठी भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात भारत आणि फ्रान्समध्ये (India-France Rafale Deal) संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा, ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा राफेल करार (114 Rafale Deal) पूर्ण होण्याची दाट शक्यता आहे. हा करार म्हणजे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर आणि चिनी ड्रॅगनसाठी एक मोठा इशारा मानला जात आहे.

३.२५ लाख कोटींचा मास्टर प्लॅन आणि ११४ राफेल

भारतीय हवाई दलाकडे सध्या लढाऊ विमानांच्या कमतरतेमुळे स्क्वॉड्रनची संख्या कमी झाली आहे. ही उणीव भरून काढण्यासाठी हवाई दलाने ११४ ‘मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट’ (MRFA) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. ताज्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाने याला प्राथमिक मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावांतर्गत ८८ सिंगल-सीटर आणि २६ ट्विन-सीटर राफेल विमाने खरेदी केली जातील. विशेष म्हणजे, ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेतंर्गत यातील बहुतांश विमाने फ्रान्सच्या ‘डी सॉल्ट’ (Dassault Aviation) कंपनीच्या सहकार्याने भारतातच खासगी कंपन्यांद्वारे उत्पादित केली जातील.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Space War 2026: रशियाची गुप्तचर याने युरोपीय उपग्रहांच्या मानगुटीवर; संपूर्ण जगाला ब्लॅकआऊटचा धोका, स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याची धमकी

ऑपरेशन सिंदूर (May 2025): जेव्हा राफेलने पाकिस्तानला गुडघे टेकवायला लावले!

या कराराची चर्चा अशा वेळी रंगली आहे, जेव्हा मे २०२५ मध्ये झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) दरम्यान राफेलने आपली ताकद सिद्ध केली आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या एअर स्ट्राईकमध्ये राफेल विमानांनी स्कॅल्प (SCALP) मिसाईल्स आणि हॅमर बाँब्सचा वापर करून पाकिस्तानातील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते. पाकिस्तानच्या जेएफ-१७ (JF-17) विमानांना राफेलच्या ‘स्पेक्ट्रा’ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर यंत्रणेने असे काही गोंधळात टाकले की, त्यांचे राडार आणि क्षेपणास्त्रे निकामी ठरली होती.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Talks: ‘इराण झुकणार नाही!’ मस्कतमध्ये अणु चर्चेचा महासंग्राम; अराघची यांचा अमेरिकेला निर्भय शब्दांतला खरमरीत इशारा

१५० राफेलचा ‘सुपर ताफा’ आणि मुनीर यांची भीती

सध्या भारताकडे ३६ राफेल विमाने हवाई दलात कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, नौदलासाठी २६ राफेल-एम (Marine) विमानांची ऑर्डर आधीच देण्यात आली आहे. आता ११४ नवीन विमानांच्या करारानंतर भारतीय सैन्याकडे एकूण १५० पेक्षा जास्त राफेल असतील. पाकिस्तानच्या चिनी बनावटीच्या जे-१०सी (J-10C) किंवा अमेरिकन एफ-१६ (F-16) विमानांमध्ये राफेलच्या ‘मिटियर’ (Meteor) क्षेपणास्त्राचा सामना करण्याची ताकद नाही. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, हा करार पूर्ण झाल्यापासून अवघ्या काही दिवसांतच पाकिस्तानच्या हवाई वर्चस्वाचा फुगा फुटेल आणि जनरल असीम मुनीर यांना रक्ताचे अश्रू ढाळावे लागतील.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत किती नवीन राफेल विमाने खरेदी करणार आहे?

    Ans: भारत सरकार ११४ नवीन राफेल लढाऊ विमाने (MRFA प्रोग्राम अंतर्गत) खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे.

  • Que: या करारात 'मेक इन इंडिया'चे महत्त्व काय आहे?

    Ans: या प्रस्तावातील ८०% विमाने भारतातच उत्पादित केली जातील, ज्यामुळे भारतीय खासगी कंपन्यांना रोजगार आणि तंत्रज्ञान मिळेल.

  • Que: राफेल विमान पाकिस्तानच्या विमानांपेक्षा श्रेष्ठ का आहे?

    Ans: राफेलमध्ये प्रगत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर (Spectra) आणि १५० किमी पेक्षा जास्त रेंजचे मिटियर क्षेपणास्त्र आहे, जे पाकिस्तानच्या कोणत्याही विमानाला कळण्यापूर्वीच नष्ट करू शकते.

Web Title: India france 114 rafale deal macron visit iaf 150 jets pakistan impact

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Global Teacher Prize: भारताची लेक दुबईत चमकली! भारतीय शिक्षिकेला शेखने दिले 8 कोटी; डोळ्यांत पाणी आणणारी रुबल नागींची ‘मिसाल’
1

Global Teacher Prize: भारताची लेक दुबईत चमकली! भारतीय शिक्षिकेला शेखने दिले 8 कोटी; डोळ्यांत पाणी आणणारी रुबल नागींची ‘मिसाल’

Rahul Gandhi Replied PM Modi: गांधी, कबर, नेहरू-इंदिरा आणि देशद्रोही..; मोदींच्या भाषणाला राहुल गांधींचे चोख प्रत्युत्तर
2

Rahul Gandhi Replied PM Modi: गांधी, कबर, नेहरू-इंदिरा आणि देशद्रोही..; मोदींच्या भाषणाला राहुल गांधींचे चोख प्रत्युत्तर

Pariksha Pe Charcha : “परीक्षा योद्धा व्हा, घोकंपट्टी करणारा होऊ नका…”, परीक्षा पे चर्चामध्ये नरेंद्र मोदींचे विद्यार्थ्यांना का
3

Pariksha Pe Charcha : “परीक्षा योद्धा व्हा, घोकंपट्टी करणारा होऊ नका…”, परीक्षा पे चर्चामध्ये नरेंद्र मोदींचे विद्यार्थ्यांना का

Bharat Taxi Launched in India: ओला-उबर टॅक्सीला ‘बाय बाय’! सरकार घेऊन आलीये ‘ही’ नवीन राईड; जाणून घ्या सविस्तर
4

Bharat Taxi Launched in India: ओला-उबर टॅक्सीला ‘बाय बाय’! सरकार घेऊन आलीये ‘ही’ नवीन राईड; जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

India-France Deal: आकाशात फक्त तिरंगा आणि 114 Rafale; 18 फेब्रुवारीला दिल्लीत होणार जगातील सर्वात मोठा संरक्षण करार

Feb 06, 2026 | 02:45 PM
IND vs ENG, U19 World Cup Final LIVE : हरारेत वैभव सूर्यवंशीची एसप्रेस सुसाट! अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध झळकवले शतक 

IND vs ENG, U19 World Cup Final LIVE : हरारेत वैभव सूर्यवंशीची एसप्रेस सुसाट! अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध झळकवले शतक 

Feb 06, 2026 | 02:40 PM
‘मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री, तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो’; नितेश राणे यांचं विधान

‘मी देवेंद्र फडणवीस यांचा लाडका मंत्री, तुम्हाला पाहिजे तेवढा निधी देऊ शकतो’; नितेश राणे यांचं विधान

Feb 06, 2026 | 02:37 PM
अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

अल्पवयीन मुलीला फोन लावला, रात्री बाहेर बोलावले अन्…; संशयितास कोर्टाने थेट…

Feb 06, 2026 | 02:35 PM
Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

Feb 06, 2026 | 02:31 PM
उदय धातुंडे होणार इचलकरंजीचे पहिले महापौर, तर उपमहापौर…; चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा

उदय धातुंडे होणार इचलकरंजीचे पहिले महापौर, तर उपमहापौर…; चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा

Feb 06, 2026 | 02:31 PM
Marathi Serial: पंचकन्यांचा प्रहार; अन्यायाचा संहार, ‘जुळली गाठ गं’ मालिकेत नाट्यमय वळण

Marathi Serial: पंचकन्यांचा प्रहार; अन्यायाचा संहार, ‘जुळली गाठ गं’ मालिकेत नाट्यमय वळण

Feb 06, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM