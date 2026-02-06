Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

म्हसळा तालुक्यात यापूर्वी पंचायत समिती ही राष्ट्रीय काँग्रेसची एका हाती सत्ता होती. मात्र आता पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये म्हसळा तालुक्यात तिरंगी लढत चुरशीची पाहण्यास मिळत आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 02:43 PM
Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

Follow Us:
Follow Us:
  • म्हसळा तालुक्यात तिरंगी लढतीची चुरस
  • राष्ट्रवादीला रोखण्याकरता शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र
  • गावागावात पाठिंबासाठी धावपळ सुरू
म्हसळा: जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये म्हसळा तालुक्यात तिरंगी लढत चुरशीची पाहण्यास मिळत आहे. एका बाजूला शिवसेना आरपीआय तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी-भाजपा, तिसरीकडे मशाल, तुतारी, खटारा अशा तिरंगी लढतीमध्ये राजकारणाच्या सारीपाटाचा खेळ सुरू झाला असला तरी या ठिकाणी सर्वच उमेदवारांची राजकीय ताकद पणाला लावत आहेत.

शुभ मंगल सावधान! मुलींच्या वाढत्या अपेक्षांमुळे मुलांची लग्न होणार तरी कधी?

तालुक्यात यापूर्वी पंचायत समिती ही राष्ट्रीय काँग्रेसची एका हाती सत्ता होती. तेव्हापासून राष्ट्रवादीने तालुक्यातील गावात विविध विकास कामातून आपली बाजू मजबूत केली होती. त्यानंतर शिवसेना एकत्र होती. शिवसेना फुटीनंतर शिंदे गटाची शिवसेना यांनी तालुक्यात देखील विकासकामाचा झंझावात सुरू केला. आपली देखील ताकद अजमावण्याचं काम यावेळी शिंदे शिवसेना करत आहे. त्याचबरोबर आता होणाऱ्या जिल्हा परिषद राष्ट्रवादीचे युवा उमेदवार भास्कर विचारे यांचे चिरंजीव अभिषेक विचारे त्यांच्यासमोर शिवसेना शिंदे गटाचे कुणबी समाज युवा प्रसाद बोरले तर दुसरे कुणबी समाजाचे उबाठाचे रोशन पारावे अशी तिरंगत असून येथे उमेदवार तरुण असल्याने आपल्या डिजिटल प्रचाराचा उपयोग करत आहेत. तरी या गटामध्ये राष्ट्रवादीची मोठ्या प्रमाणात ताकद आहे. शिंदे गटाचे प्रसाद बोलले आणि देखील स्टार प्रचारक नियोजन करून गावागावात पाठिंबासाठी धावपळ सुरू आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

पांगलोळीतील कुणबी समाजाच्या मताला महत्व

शिवसेनेचे रोशन पारावे देखील मशाल घेत शेकापचा खटारा सोबत मैत्री करत त्यांनी देखील शिवसेनेच्या स्टाईलमध्ये प्रचार करत आपली बाजू भक्कम करीत आहेत. तालुक्यातील सर्वच गटांपेक्षा सर्वांचे लक्ष मात्र पांगलोळी गटाकडे लागले आहे. कारण एका बाजूला राष्ट्रवादी उपाध्यक्ष उद्योजक समाजसेवक सुनिल तटकरे यांचे निकटवर्तीय भास्कर दाजी विचारे यांचे चिरंजीव अभिषेक विचारे व दुसरीकडे शिवसेनेचे प्रसाद बोरले पण कुणबी समाजाचे असल्याने त्यांना देखील समाजाची सहानुभूती मिळते की कर्स? हे देखील पाहणे तितकेच गरजेचे आहे.

गावभेटीचा दौरा, प्रचाराची खेळी आली अंतिम टप्यात

राष्ट्रवादी आपली ताकद पणाला लावत आपला गड कसा शाबूत ठेवता येईल? त्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते विकासकामांवर प्रचार करत आहेत. साळविडे सणात राष्ट्र‌वादीचे माजी कृषी सभापती बबन मनवे तर शिवसेना शिंदे गटाचे अमोल पैढारी उबाठाचे कृष्णा म्हात्रे, पांगगोली गणामध्ये शिवसेनेच्या स्यिा पाटेकर, उबाठाचे चैतन्या गजमल, राष्ट्रवादीच्या प्रियंका निबरे, पंचायत समिती खरसई गणामध्ये शिवसेनेचे महेश पाटील, उबाठाचे रमेश खोत, राष्ट्रवादीचे लहू म्हात्रे है रणांगणात असून पाभरे गणामध्ये राष्ट्रवादीचे समृद्धी चाचले, शिवसेनेच्या अमिता जाधव तर शेकापच्या ज्योती गीजे अशी लढत आहे.

ठाणे सिटीझन फोरमचा लढा ठरला यशस्वी…ट्रस्टला मिळाली ११६ कोटींची जमीन परत

सोशल मीडियावर विविध उमेदवारांचे स्टार प्रचारक

प्रत्येक उमेदवार निवडून येण्यासाठी आपले नाते संबंध, समाजमाध्यमांचा वापर करून घराघरात प्रचार केला. गणांमध्ये उमेदवारांमध्ये चुरशीची लढत शिवसेना शिंदे गट-राष्ट्रवादी याच्यामध्ये दिसणार आहे. शेकापचे वर्चस्व जरी गावामध्ये नसले तरी उमेदवारांच्या नाती मैत्री ही तसं बंद समाज सर्व गोष्टीचा वापर शेकाप शिवसेना करत असल्याचे चित्र समोर दिसत आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या जिल्हा परिषदेचे निकाल काय असतील? हे देखील पाहणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे, आज प्रचार काळ संपला असला तरी मात्र सोशल मीडियावर आपले स्टार प्रचारक प्रचार करत आहेत. या सर्व प्रक्रियेवर निवडणूक आयोग आपली भिंगाचा चष्मा लावत कडकी नजर ठेवत आहे.

राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे मेंदडी गट

तर मेंदडी गटामध्ये शेकापचे माजी तालुका चिटणीस आगरी समाजाचे माजी उपाध्यक्ष संतोष पाटील हे उभे असून त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादीचे अनिल बसवत शिवसेनेचे अकमल कादिरी या तिघांमध्ये लढत सुरू आहे. हा गट राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असल्याने शेकापचे संतोष पाटील शिवसेनेचे अकमल कादरी याना आपली ताकद पणाला लावली लागणार आहे. यापूर्वी या विभागातून राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी झाले होते. परंतु आता शेकापचे उमेदवार उबाठा सोबत मैत्री करत राष्ट्रवादीला रोखण्याचे काम करत आहेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Opposition unites to challenge ncp triangular contest heats up in mhasla taluka raigad news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad Zilla Parishad: रायगडची सत्ता कुणाच्या हाती? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष
1

Raigad Zilla Parishad: रायगडची सत्ता कुणाच्या हाती? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश
2

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर
3

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर

Karjat News : “माणगावतर्फे वरेडीमध्ये कर्जत परिवर्तन आघाडी परिवर्तन घडवणार”, एकनाथ धुळेंचा विश्वास
4

Karjat News : “माणगावतर्फे वरेडीमध्ये कर्जत परिवर्तन आघाडी परिवर्तन घडवणार”, एकनाथ धुळेंचा विश्वास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis: ढोरकीनमध्ये मुख्य पाईपलाईन फुटली! जायकवाडीची केबल जळाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis: ढोरकीनमध्ये मुख्य पाईपलाईन फुटली! जायकवाडीची केबल जळाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

Feb 06, 2026 | 03:32 PM
Astro Tips: गाडीत देवाची मूर्ती ठेवताना सावधान! कोणत्या देवतेची मूर्ती ठेवणे शुभ अशुभ काय आहेत नियम जाणून घ्या

Astro Tips: गाडीत देवाची मूर्ती ठेवताना सावधान! कोणत्या देवतेची मूर्ती ठेवणे शुभ अशुभ काय आहेत नियम जाणून घ्या

Feb 06, 2026 | 03:30 PM
Vasai Land Scam: वसईत १ हजार कोटींचा घोटाळा उघड! बोगस कागदपत्रांचा आधार; हायप्रोफाईल बिल्डरांवर संशय

Vasai Land Scam: वसईत १ हजार कोटींचा घोटाळा उघड! बोगस कागदपत्रांचा आधार; हायप्रोफाईल बिल्डरांवर संशय

Feb 06, 2026 | 03:18 PM
धक्कादायक! महाराष्ट्रात किती टायर कारखाने? खुद्द प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेच माहिती नाही; ‘नवराष्ट्र’चा मोठा खुलासा

धक्कादायक! महाराष्ट्रात किती टायर कारखाने? खुद्द प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेच माहिती नाही; ‘नवराष्ट्र’चा मोठा खुलासा

Feb 06, 2026 | 03:11 PM
तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

Feb 06, 2026 | 03:08 PM
तरूणांचे Police होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार! ‘या’ राज्यात परीक्षेच्या तारखा जाहीर; कॉन्स्टेबल अन्…

तरूणांचे Police होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार! ‘या’ राज्यात परीक्षेच्या तारखा जाहीर; कॉन्स्टेबल अन्…

Feb 06, 2026 | 03:05 PM
Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

Chandrapur News: अखेर कॉग्रेसमधील तिढा सुटला! महापौरसाठी काँग्रेसचे ४ तर उपमहापौरसाठी २ उमेदवार

Feb 06, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM