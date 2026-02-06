IND vs ENG, U19 World Cup Final LIVE : हरारेत वैभव सूर्यवंशीची एसप्रेस सुसाट! अंतिम सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध झळकवले शतक 

IND vs ENG U19 World Cup Final LIVE : भारतीय क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष आज अंडर-१९ विश्वचषक अंतिम सामन्यात हरारे येथील स्पोर्ट्स क्लबवर भारत १९ वर्षांखालील आणि इंग्लंड १९ वर्षांखालील संघ जेतेपदासाठी आमनेसामने आले आहेत. या समण्यापूर्वी भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात भारतीय संघाचा स्फोटक सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने ५५ चेंडूत शतक झळकवले आहे.
हरारे येथील स्पोर्ट्स क्लबवर खेळवण्यात येत असलेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या भारतीय संघाची सुरवात चांगली झाली नाही. मागील सामन्यातील शतकवीर आरोन जॉर्ज ९ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर मात्र सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि कर्णधार आयुष म्हात्रेने डाव सांभाळत चांगली भागीदारी रचली. वैभव आणि म्हात्रे या दोघांनी १४२ धावांची भागीदारी रचली. कर्णधार आयुष म्हात्रेने ५१ चेंडूत ७ चौकर आणि २ षटकारांच्या मदतीने ५३ धावा केल्या. त्याला अॅलेक्स ग्रीनने बाद केले. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने ५५ चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले. या खेळी दरम्यान त्याने ९ चौकार आणि ७ षटकार लगावले. त्याच्या या खेळीने पुनः एकदा सिद्ध केले की एक परिपूर्ण फलंदाज आहे.
𝗛.𝗨.𝗡.𝗗.𝗥.𝗘.𝗗 💯 Cometh the hour, cometh Vaibhav Sooryavanshi 👏 He smashes a 55-ball century in the #U19WorldCup Final 🫡 Updates ▶️ https://t.co/hisult7mtv pic.twitter.com/vNZY4ZoLJ3 — BCCI (@BCCI) February 6, 2026
भारतीय संघ चांगल्या स्थितिमध्ये असल्याचे दिसत आहे. २१ षटकात भारतीय संघाच्या २ गडी गमावून १८६ धावा झाल्या आहेत. वैभव सूर्यवंशी १२१ धावांवर तर वेदान्त त्रिवेदि २ धावांवर खेळत आहे. अजून भारताच्या डावातील २८ षटके बाकी आहेत. त्यामुळे भारतीय संघ मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. इंग्लंडकडून अॅलेक्स ग्रीनने २ विकेट्स घेतल्या आहेत.
इंग्लंड १९ वर्षांखालील प्लेइंग इलेव्हन: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयेस, थॉमस रीव्हज (कर्णधार), कॅलेब फॉकनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबॅस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मॅनी लुम्सडेन, अॅलेक्स ग्रीन
भारत १९ वर्षांखालील प्लेइंग इलेव्हन: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू आरएस अम्ब्रिस, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन