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Multani Mitti: चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावताना काय काळजी घ्यावी, चेहऱ्यावर कायम दिसेल Glow

Updated On: Jun 22, 2026 | 04:57 PM IST
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सारांश

मुलतानी मातीचा अनेक जण उपयोग करतात. पण मुलतानी माती कशी लावायची आणि चेहऱ्यावर कायम चमक ठेवण्यासाठी काय काळजी घ्यायची याबाबत तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल तर नक्की वाचा

मुलतानी माती चेहऱ्याला लावताना काय काळजी घ्यावी जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - Pinterest)

मुलतानी माती चेहऱ्याला लावताना काय काळजी घ्यावी जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • मुलतानी माती लावताना काय काळजी घ्यावी 
  • चेहऱ्यावर चमक येण्यासाठी मुलतानी मिट्टीचा कसा वापर करावा 
  • मुलतानी माती कशी लावावी 
उष्णता, धूळ आणि घामामुळे अनेकदा चेहरा खराब होतो. चेहऱ्यावरील तेज टिकविण्यासाठी अनेकदा घरगुती उपायांचा वापर केला जातो आणि यात मुलतानी मातीचा वापर हा सर्वाधिक होतो. चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावल्यावर अनेकांना त्वरीत ताजेपणा जाणवतो, परंतु चुकीच्या पद्धतीने वापरल्यास मुलतानी माती त्वचेला हानी पोहोचवू शकते. त्यामुळे, स्वच्छ, ताजातवाना आणि चमकदार चेहरा मिळवण्यासाठी मुलतानी माती लावण्याची योग्य पद्धत जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

मुलतानी मातीला एक नैसर्गिक क्लिन्झर मानले जाते. ते चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेल, धूळ आणि घाण काढून टाकण्यास मदत करते. उन्हाळ्यात त्वचेला थंडावा देण्यासाठीही याचा वापर केला जातो. तेलकट त्वचा असलेले लोक याला पसंती देतात कारण यामुळे चेहऱ्यावर ताजेपणा जाणवतो.

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मुलतानी मातीचा वापर कसा करायचा ते आधी जाणून घेऊया

  • मुलतानी माती लावण्यापूर्वी चेहरा स्वच्छ करा. जर तुमच्या चेहऱ्यावर मेकअप, धूळ किंवा घाम असेल, तर फेस पॅक योग्यरित्या काम करणार नाही. सौम्य फेस वॉशने चेहरा धुतल्यानंतरच तो लावा
  • प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते, त्यामुळे मुलतानी मातीमध्ये मिसळण्यासाठी वापरले जाणारे घटक वेगवेगळे असू शकतात. गुलाबजल तेलकट त्वचेसाठी चांगले मानले जाते. ज्यांची त्वचा कोरडी आहे ते मुलतानी मातीमध्ये दही किंवा मध घालू शकतात.कोरफडीचा गर (ॲलोवेरा जेल) घालणे मुरुमांची समस्या असलेल्या त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जाते
  • बरेच लोक मुलतानी माती पूर्णपणे कडक होईपर्यंत चेहऱ्यावर तशीच ठेवतात. पण तज्ज्ञांच्या मते यामुळे त्वचेतील ओलावा कमी होऊ शकतो. पॅक थोडा सुकल्यानंतरच चेहरा धुणे उत्तम
  • सर्वात शेवटी चेहरा धुतल्यानंतर मॉइश्चरायझर लावा. यामुळे तुमची त्वचा मऊ राहते आणि कोरडेपणा टळतो.
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तुम्ही याचा वापर किती वेळा करावा? 

मुलतानी माती रोज वापरणे योग्य नाही तर तुम्ही याचा वापर कसा आणि किती वेळा करावा हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. तेलकट त्वचा असलेल्या व्यक्तींनी याचा वापर आठवड्यातून दोनदा करावा, तर कोरडी आणि संवेदनशील त्वचा असलेल्या व्यक्तींनी याचा वापर आठवड्यातून एकदाच करावा. मुलतानी माती योग्य पद्धतीने वापरल्यास तुमच्या चेहऱ्यावरची चमक नेहमीच चांगली राहील. 

टीप – आम्ही देत असलेली माहिती ही तज्ज्ञांशी बोलून आणि रिसर्च करून देत आहोत. हा लेख केवळ तुमच्या माहितीसाठी लिहिण्यात आला आहे. प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा उपाय करण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करायला विसरू नका.

Web Title: Precautions to take when applying multani mitti to your face for a lasting glow beauty tips

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Published On: Jun 22, 2026 | 04:56 PM

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