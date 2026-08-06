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National Handloom Day: भारताच्या विणकाम परंपरेचा अभिमान, रेखापासून जान्हवीपर्यंत हँडलूम साड्यांच्या प्रेमात

Updated On: Aug 06, 2026 | 02:14 PM IST
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सारांश

हातमागावर विणलेल्या हैंडलूम साड्यांची क्रेझ मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या साड्या पारंपरिक विणकाम परंपरेचा वारसा पिढ्यानपिढ्या जतन करत आहेत. रेड कार्पेट असो, लग्नसोहळा असो किंवा सण-उत्सव प्रत्येक सोहळ्यात अभिनेत्री हैंडलूम साड्यांची निवड करतात.

National Handloom Day: भारताच्या विणकाम परंपरेचा अभिमान, रेखापासून जान्हवीपर्यंत हँडलूम साड्यांच्या प्रेमात

National Handloom Day: भारताच्या विणकाम परंपरेचा अभिमान, रेखापासून जान्हवीपर्यंत हँडलूम साड्यांच्या प्रेमात

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विस्तार

हातमागावर विणलेला प्रत्येक धागा शतकानुशतके जपलेली परंपरा, कला आणि संस्कृतीची कहाणी सांगतो. दरवर्षी 7 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाणारा ‘नेशनल हैंडलूम डे’ भारताच्या समृद्ध विणकाम परंपरेला आणि ती पिढ्यानपिढ्या जतन करणाऱ्या लाखो विणकरांना समर्पित आहे. बदलत्या फॅशनच्या काळातही बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री भारतीय हातमागाची ओळख अभिमानाने जपत आहेत. रेड कार्पेट असो, लग्नसोहळा असो किंवा सण-उत्सव, या अभिनेत्री त्यांच्या सुंदर हातमागाच्या साड्यांमधून भारतीय हस्तकला, संस्कृती आणि शाश्वत फॅशनला सलाम करताना दिसतात.

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रेखा: कांजीवरम साड्यांची कालातीत ओळख

रेखा आणि कांजीवरम साड्या यांचे नाते अतूट आहे. अनेक वर्षांपासून त्या प्रत्येक खास प्रसंगी अप्रतिम कांजीवरम सिल्क साड्या परिधान करून भारतीय हातमागाचे सौंदर्य जगासमोर मांडत आहेत. पारंपरिक मंदिर दागिने, केसांतील गजरा आणि त्यांचा क्लासिक मेकअप यामुळे त्यांचा प्रत्येक लूक भारतीय संस्कृतीचा उत्सव ठरतो. बदलत्या फॅशन ट्रेंड्समध्येही रेखा यांनी भारतीय हातमागावरील आपले प्रेम कायम ठेवत त्याच्या कलेचा आणि परंपरेचा सन्मान केला आहे.

विद्या बालन: भारतीय हातमागाची प्रभावी अम्बेसेडर

विद्या बालन यांनी साडीला केवळ आपली ओळख बनवली नाही, तर भारतीय हातमागाला प्रोत्साहन देण्याचे माध्यमही बनवले आहे. त्यांच्या वॉर्डरोबमध्ये कांजीवरम, बनारसी, महेश्वरी आणि देशातील विविध भागांतील पारंपरिक हातमागाच्या साड्यांना विशेष स्थान आहे. सार्वजनिक कार्यक्रम, पुरस्कार सोहळे आणि सांस्कृतिक प्रसंगी त्या नेहमीच हातमागाच्या साड्या परिधान करतात. त्याचबरोबर त्या लोकांना स्थानिक विणकरांना पाठिंबा देण्याचे आणि अस्सल हातमाग उत्पादने खरेदी करण्याचे आवाहनही करत असतात, जेणेकरून भारताची ही अमूल्य परंपरा पुढील पिढ्यांपर्यंत टिकून राहील.

कंगना रनौत: भारतीय विणकाम परंपरेची अभिमानी प्रतिनिधी

कंगना रनौत यांची फॅशन भारतीय संस्कृती आणि पारंपरिक वस्त्रांशी घट्ट जोडलेली आहे. त्या अनेकदा हाताने विणलेल्या सिल्क साड्या आणि भारतातील विविध भागांतील पारंपरिक विणकाम असलेल्या साड्यांमध्ये दिसतात. राष्ट्रीय सणांपासून सार्वजनिक कार्यक्रमांपर्यंत त्या आपल्या पोशाखातून भारतीय कारागीर आणि प्रादेशिक हातमाग परंपरेला सन्मान देतात. त्यांची साधी पण देखणी शैली प्रत्येक वेळी भारतीय विणकामाचे सौंदर्य अधोरेखित करते.

दीपिका पदुकोण: भारतीय हातमागाला जागतिक व्यासपीठावर नेणारी अभिनेत्री

दीपिका पदुकोण यांनी भारतीय हातमागाची शोभा देशासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उठावदारपणे सादर केली आहे. बेंगळुरूतील त्यांच्या लग्नाच्या स्वागत समारंभात परिधान केलेली सोनेरी कांजीवरम साडी आजही त्यांच्या सर्वात संस्मरणीय लूकपैकी एक मानली जाते. याशिवाय त्या अनेकदा बनारसी आणि इतर पारंपरिक हातमागाच्या साड्यांमध्येही दिसल्या आहेत. पारंपरिक विणकाम आणि आधुनिक शैलीचा सुंदर मिलाफ करून दीपिका भारतीय वस्त्रपरंपरेचे वैशिष्ट्य अधोरेखित करतात.

जान्हवी कपूर: नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवतेय भारतीय हातमागाची परंपरा

जान्हवी कपूर ही नव्या पिढीतील अशा अभिनेत्रींपैकी एक आहे, ज्या भारतीय हातमागाला आधुनिक फॅशनची नवी ओळख देत आहेत. सण, कौटुंबिक समारंभ, चित्रपटांचे प्रमोशन आणि इतर खास प्रसंगी त्या अनेकदा सुंदर हातमागाच्या साड्यांमध्ये दिसतात. पारंपरिक साड्यांना आधुनिक शैलीत सादर करण्याची त्यांची पद्धत तरुणांमध्ये हातमागाच्या फॅशनबद्दल आकर्षण निर्माण करत आहे. त्यांचा प्रत्येक लूक भारतीय विणकाम परंपरेचा अभिमान नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवतो.

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आलिया भट्ट: भारतीय हातमागाला आधुनिक अभिव्यक्ती देणारी अभिनेत्री

आलिया भट्ट यांनी भारतीय हातमागाला आधुनिक आणि साधेपणाचा नवा आयाम दिला आहे. त्या अनेकदा जामदानी, चंदेरी आणि सुंदर सिल्क साड्यांमध्ये दिसतात, ज्या भारताच्या समृद्ध विणकाम परंपरेचे दर्शन घडवतात. शाश्वत फॅशन आणि एकच पोशाख पुन्हा परिधान करण्याच्या संकल्पनेलाही त्या प्रोत्साहन देतात. त्यांच्या मते खरी स्टाईल महागड्या कपड्यांत नसून उत्कृष्ट कारागिरी आणि कालातीत डिझाइनमध्ये असते. भारतीय हातमाग स्वीकारून आलिया नव्या पिढीला आपल्या सांस्कृतिक वारशाचा अभिमान बाळगण्याची प्रेरणा देत आहेत.

Web Title: National handloom day celebrating indias weaving heritage from rekha to janhvi everyone loves handloom sarees

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Published On: Aug 06, 2026 | 02:14 PM

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