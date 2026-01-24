Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

मीरा-भाईंदर शहराचा महापौर मराठीच असावा, या मागणीसाठी मराठी एकीकरण समिती आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) जोरदार भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण तापले असून, शिंदे गटाची शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकमेकांची पाठराखण करताना दिसत आहेत. मराठी महापौराच्या मुद्द्यावर मराठी एकीकरण समिती व मनसेकडून सातत्याने आवाज उठवला जात असताना, सत्ताधारी पक्षांकडून मात्र या मागणीला थेट विरोध न करता राजकीय डावपेच खेळले जात असल्याची चर्चा आहे.
