DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू : डब्लूपीएलचा 15 वा सामना हा दिल्ली कॅपिटल्स विरूद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू या दोन संघामध्ये खेळवण्यात आला. महिला प्रीमियर लीग (WPL) २०२६ च्या १५ व्या सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सने (DC) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) ला ७ विकेट्सने पराभूत केले, ज्यामुळे सलग ५ सामन्यांमध्ये ५ विजयांची मालिका थांबली. वडोदरा येथील BCA स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना, RCB ला २० षटकांत फक्त १०९ धावांत गुंडाळण्यात आले.
प्रत्युत्तरात, दिल्ली कॅपिटल्सने १५.४ षटकांत ३ बाद १११ धावा करून सामना जिंकला आणि पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला. या सामन्यात आरसीबीची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली आणि खेळाडूंना संथ खेळपट्टीवर संघर्ष करावा लागला. दिल्लीच्या गोलंदाजांनी आपले वर्चस्व कायम ठेवले, ज्यामध्ये नंदिनी शर्माने शानदार कामगिरी केली आणि ३ बळी घेतले. मॅरिझाने कॅपला तिच्या किफायतशीर आणि प्रभावी गोलंदाजीसाठी ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’ म्हणून निवडण्यात आले.
Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा
कर्णधार स्मृती मानधनाने सामन्यानंतर कबूल केले की खेळपट्टी खूप आव्हानात्मक होती आणि संघ स्कोअरबोर्डवर पुरेसे धावा जोडू शकला नाही. या सामन्यात कर्णधार स्मृती मानधनाची बॅट शांत राहिली आणि ग्रेस हॅरिसनेही फारसे योगदान दिले नाही. रिचा घोष आणि राधा यादवसह संपूर्ण फलंदाजी क्रम अपयशी ठरला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दिल्ली कॅपिटल्सने शेफाली वर्माच्या मदतीने जलद सुरुवात केली, परंतु आरसीबीच्या सायली सतघरेने तिला आणि लिझेल लीला बाद करून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला.
Roaring into the Top 2⃣ 💙@DelhiCapitals with a dominant 7⃣-wicket win in Vadodara to jump to 2nd spot on the points table 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/LX37VtsnbS #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #RCBvDC pic.twitter.com/vSKMsOAqdk — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) January 24, 2026
त्यानंतर लॉरा वोल्फार्टने जबाबदारी स्वीकारली, ३७ चेंडूत (एक षटकारासह) नाबाद ४१ धावा करत संघाचा विजय निश्चित केला. तिने कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जसह डाव स्थिरावला आणि अखेर मॅरिझाने कॅप (१४*) सोबत मिळून लक्ष्य गाठले. हा पराभव आरसीबीसाठी मोठा धक्का आहे, कारण कोणताही संघ प्लेऑफपूर्वी गती गमावू इच्छित नाही. खराब क्षेत्ररक्षण आणि सोडलेले झेल यामुळे संघ प्लेऑफसाठी आधीच पात्र ठरला असला तरी गती निर्माण करू शकला नाही.
दुसरीकडे, दिल्ली कॅपिटल्सने या विजयासह स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यासाठी महत्त्वपूर्ण गती मिळवली आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने आतापर्यंत सहा सामने खेळले आहेत, ज्यात तीन जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत.