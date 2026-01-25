Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Numberlogy: रथस्पतमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना घ्यावी लागेल आरोग्याची काळजी

रविवार, 25 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह केतू आहे आणि रविवारचा दिवस असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर सूर्याचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:29 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आजचा रविवारचा दिवस सामान्य राहील. आज ररथस्पत्मी आहे. आज अंक 7 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह केतू आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर केतूचा प्रभाव असेलला पहायला मिळेल. आज रविवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे आणि सूर्याचा अंक 1 आहे. आज मूलांक 1 असलेले लोक कामाच्या ठिकाणी व्यस्त राहतील आणि मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांना निर्माण घेताना त्रास होऊ शकतो. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही कामामध्ये व्यस्त राहाल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. डोक दुखण्याची समस्या जाणवू शकते. रागावर नियंत्रण ठेवा. कुटुंबासोबत वेळ घालवू शकता.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. कुटुंबातील वातावरण अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. वादविवाद टाळा.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. कामानिमित मीटिंगला जाऊ शकता. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल आणि त्यामुळे तुमची धावपळ होऊ शकते. कुटुंबामध्ये शांतीचे वातावरण राहील.

Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीपासून मेष राशीसह या राशीचे लोक होतील मालामाल, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल. कामाच्या ठिकाणी वादविवादापासून दूर रहावे. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची नवीन लोकांसोबत ओळख होईल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील आणि भावंडांसोबत जुन्या आठवणी ताज्या होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतात. मित्रांसोबत काही वेळ घालवणे चांगले राहील. तुम्ही कपड्यांची खरेदी देखील करु शकता.

मूलांक 7

मूलांक 7 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घ्या. व्यवसायात नवीन योजना देखील आखू शकता. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. मानसिक ताण दूर होईल. त्याचा प्रभाव तुमच्या आरोग्यावर होईल. कामाच्या ठिकाणी सावध रहा नाहीतर तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.

Vastu Tips: या ठिकाणी घरात पैसे ठेवू नका अन्यथा येऊ शकतात समस्या

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कोणतेही काम विचारपूर्वक करावे. रागावर बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. कामामध्ये समस्या येऊ शकतात. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy astrology radical rathspatami 25 january 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 08:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीपासून मेष राशीसह या राशीचे लोक होतील मालामाल, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद
1

Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमीपासून मेष राशीसह या राशीचे लोक होतील मालामाल, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे
2

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य
3

Astro Tips: मृगशिरा नक्षत्रात जन्मलेल्या लोकांचा कसा असतो स्वभाव, जाणून घ्या व्यक्तिमत्त्वाचे रहस्य

Ketu Nakshatra Parivartan: 25 जानेवारीला केतू बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
4

Ketu Nakshatra Parivartan: 25 जानेवारीला केतू बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: रथस्पतमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना घ्यावी लागेल आरोग्याची काळजी

Numberlogy: रथस्पतमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना घ्यावी लागेल आरोग्याची काळजी

Jan 25, 2026 | 08:29 AM
या दिवशी सामान्य जनतेसाठी खुले होणार आहे राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान; एंट्री असेल फ्री, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

या दिवशी सामान्य जनतेसाठी खुले होणार आहे राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान; एंट्री असेल फ्री, जाणून घ्या बुकिंग प्रोसेस

Jan 25, 2026 | 08:24 AM
राज्यात दहावीचे 16 तर बारावीचे 15 लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा; शिक्षण मंडळाची तयारी पूर्ण

राज्यात दहावीचे 16 तर बारावीचे 15 लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा; शिक्षण मंडळाची तयारी पूर्ण

Jan 25, 2026 | 08:23 AM
Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

Todays Gold-Silver Price: गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ? आत्ताच जाणून घ्या तुमच्या शहरातील सोन्या-चांदीचे भाव

Jan 25, 2026 | 08:22 AM
DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

DC vs RCB : दिल्ली कॅपिटल्सने आरसीबीचा 7 विकेट्सने केला पराभव! वर्चस्व आणले संपुष्टात

Jan 25, 2026 | 08:22 AM
Mumbai Crime: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना; आईने 15 वर्षीय मुलीची खलबत्याने ने निर्घृण हत्या

Mumbai Crime: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना; आईने 15 वर्षीय मुलीची खलबत्याने ने निर्घृण हत्या

Jan 25, 2026 | 08:17 AM
Maharashtra Politics : ‘अजित पवार लवकरच महाविकास आघाडीत येतील’; ‘या’ बड्या नेत्याचा दावा

Maharashtra Politics : ‘अजित पवार लवकरच महाविकास आघाडीत येतील’; ‘या’ बड्या नेत्याचा दावा

Jan 25, 2026 | 08:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM