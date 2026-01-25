Numberlogy: रथस्पतमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना घ्यावी लागेल आरोग्याची काळजी

आजचा रविवारचा दिवस सामान्य राहील. आज ररथस्पत्मी आहे. आज अंक 7 असणाऱ्याचा स्वामी ग्रह केतू आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर केतूचा प्रभाव असेलला पहायला मिळेल. आज रविवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह सूर्य आहे आणि सूर्याचा अंक 1 आहे. आज मूलांक 1 असलेले लोक कामाच्या ठिकाणी व्यस्त राहतील आणि मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांना निर्माण घेताना त्रास होऊ शकतो. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही कामामध्ये व्यस्त राहाल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. डोक दुखण्याची समस्या जाणवू शकते. रागावर नियंत्रण ठेवा. कुटुंबासोबत वेळ घालवू शकता.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता. कुटुंबातील वातावरण अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या मित्रांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. वादविवाद टाळा.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. कामानिमित मीटिंगला जाऊ शकता. व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी नवीन योजना आखू शकता. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल आणि त्यामुळे तुमची धावपळ होऊ शकते. कुटुंबामध्ये शांतीचे वातावरण राहील.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. आनंदाची बातमी ऐकायला मिळेल. कामाच्या ठिकाणी वादविवादापासून दूर रहावे. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमची नवीन लोकांसोबत ओळख होईल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील आणि भावंडांसोबत जुन्या आठवणी ताज्या होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतात. मित्रांसोबत काही वेळ घालवणे चांगले राहील. तुम्ही कपड्यांची खरेदी देखील करु शकता.
मूलांक 7 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घ्या. व्यवसायात नवीन योजना देखील आखू शकता. आरोग्याची काळजी घ्यावी.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. महत्त्वाचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. मानसिक ताण दूर होईल. त्याचा प्रभाव तुमच्या आरोग्यावर होईल. कामाच्या ठिकाणी सावध रहा नाहीतर तुम्हाला समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कोणतेही काम विचारपूर्वक करावे. रागावर बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. कामामध्ये समस्या येऊ शकतात. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)