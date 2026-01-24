Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

अहिल्यानगर येथील पोलीस मुख्यालयातील गोदामातून ड्रग्ज काढून त्याची परस्पर विक्री केल्याच्या प्रकरणावरून माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी पोलीस प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:42 PM

अहिल्यानगर येथील पोलीस मुख्यालयातील गोदामातून ड्रग्ज काढून त्याची परस्पर विक्री केल्याच्या प्रकरणावरून माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी पोलीस प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संशयित पोलीस कर्मचाऱ्याची स्थानिक गुन्हे शाखेत झालेली नियुक्ती आणि त्याचे पारनेर कनेक्शन यावरून त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. विखे पाटील यांनी मागणी केली की संबंधित कर्मचारी गुजर याला एलसीबीमध्ये कोणाच्या शिफारशीने बदली झाली आणि गायब केलेले ड्रग्ज पारनेरमध्ये कोणाच्या घरी ठेवले होते याची नावे पोलिसांनी जाहीर करावीत. या प्रकरणात अनेक राजकीय धागेदोरे असल्याचा दावा करत त्यांनी पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांना आठ दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. मुदतीत आरोपींच्या लिंक्स समोर न आणल्यास नावासहित सर्व माहिती पत्रकार परिषदेत उघड करू असा इशारा विखेंनी दिला आहे. यावेळी विखे यांनी बदलापूर घटनेवरून राज्याच्या शिक्षण विभागवरही ताशेरे ओढले आहेत तर अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौर पदाबाबतही विखेंनी मोठे वक्तव्य केले आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 03:42 PM

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
IND VS NZ 2nd T20 : पत्नीच्या सल्ल्याने पालटला दिवस! 23 डावांनंतर ‘सूर्या’ तळपला; फॉर्ममध्ये परतलेल्या कर्णधाराने केला  खुलासा 

IND VS NZ 2nd T20 : पत्नीच्या सल्ल्याने पालटला दिवस! 23 डावांनंतर ‘सूर्या’ तळपला; फॉर्ममध्ये परतलेल्या कर्णधाराने केला  खुलासा 

Jan 24, 2026 | 03:41 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

Jan 24, 2026 | 03:32 PM
चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे ‘आलू के बरुले’ कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे ‘आलू के बरुले’ कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

Jan 24, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या; स्थानिक मतदारांची मागणी

Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या; स्थानिक मतदारांची मागणी

Jan 24, 2026 | 03:30 PM
घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी ग्रामीण भागातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत काळ मटण, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 24, 2026 | 03:25 PM

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM