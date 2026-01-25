Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सनी देओलच्या Border 2 ने दुसऱ्याच दिवशी केला धमाका; प्रजासत्ताक दिनी रेकॉर्ड तोडण्याची शक्यता!

सनी देओलचा "बॉर्डर २" हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासूनच लोकांना भावुक करत आहे. सनी देओलने पहिल्याच दिवशी अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्ड तोडले असून, पहिल्याच दिवशी "धुरंधर" ला देखील चित्रपटाने मागे टाकले आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:35 AM
  • सनी देओलच्या Border 2 ने केला धमाका
  • प्रजासत्ताक दिनी रेकॉर्ड तोडण्याची शक्यता
  • Border 2 आत्तापार्येंतची कमाई
 

१९९७ मध्ये आलेल्या “बॉर्डर” चित्रपटाचा वारसा पुढे नेणाऱ्या “बॉर्डर २” ला व्यापक प्रशंसा मिळत आहे. या सिक्वेलबद्दल सर्वांनाच आनंद आहे आणि बहुतेकांना वाटते की हा चित्रपट मूळ चित्रपटाला न्याय देतो. सनी देओलसोबत वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकेत दिसत आहेत. चित्रपटाची जोरदार ॲडव्हान्स बुकिंग मिळाली, शुक्रवारी पहिल्या दिवशी ₹३० कोटींची चांगली ओपनिंग चित्रपटाने केली. परंतु, आता चित्रपटाने किती कमाई केली आहे जाणून घेऊयात.

उत्तर भारतात मुसळधार पाऊस आणि अनेक ठिकाणी प्रिंटला झालेल्या विलंबामुळे चित्रपटाच्या कमाईत काही लाखांची घट झालेली दिसून आली आहे. गेल्या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या सर्वाधिक ओपनिंग करणाऱ्या पंधरा चित्रपटांवर नजर टाकता, “बॉर्डर २” ने चांगली सुरुवात केली आहे. अनुराग सिंग दिग्दर्शित “बॉर्डर २” हा चित्रपट २७५ कोटींच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. आता, तो बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचू शकेल का आणि “धुरंधर” चा रेकॉर्ड मोडू शकेल का हे पाहायचे आहे. परंतु, “बॉर्डर २” च्या प्रदर्शनामुळे “धुरंधर” ची प्रभावी कामगिरीचा आधीच मंदावला आहे, कारण चित्रपटाने जवळजवळ ५० दिवसांत पहिल्यांदाच १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी कमाई केली आहे, आणि आता चित्रपटाने शनिवारी फक्त ५५ लाख रुपयांची कमाई केली आहे.

रिलीजपूर्वीच Mardaani 3 वर सेन्सॉरची कात्री! राणी मुखर्जीच्या चित्रपटात झाले मोठे बदल; जाणून घ्या कारण

“बॉर्डर २” चित्रपटाला आता खरी सुरुवात रविवार आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या सुट्टीची होणार आहे. सॅकनिल्कच्या मते, शुक्रवारी ३० कोटी रुपयांच्या दमदार ओपनिंगनंतर, शनिवारी चित्रपटाची कमाई आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, चित्रपटाने ३५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. चित्रपटाचे एकूण कलेक्शन आता ६५ कोटी रुपयांवर येऊन पोहोचले आहे.

‘बॉर्डर २’ च्या शोची व्याप्ती

दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या शो १५.५१%, दुपारच्या शो ३९.९७%, संध्याकाळच्या शो ४९.१३% आणि रात्रीच्या शो ६१.७०% प्रेक्षक उपस्थित होते. सॅकनिल्कच्या मते, ‘बॉर्डर २’ ने परदेशातही चांगली सुरुवात केली, पहिल्या दिवशी परदेशात ७.५० कोटींची कमाई केली. या परदेशातील कमाईमुळे चित्रपटाच्या जगभरातील कलेक्शनमध्ये वाढ झाली, जी रिलीजच्या पहिल्या दिवशी ४३.५० कोटींवर पोहोचली. भारतीय आणि परदेशातील कमाई एकत्रित करून, ‘बॉर्डर २’ ला थिएटरमध्ये चांगली सुरुवात झाली आहे.

‘बॉर्डर २’ सुरुवातीच्या काळात दुसऱ्या क्रमांकावर

‘बॉर्डर २’ ने २०२५-२०२६ च्या टॉप टेन ओपनिंग चित्रपटांमध्ये दुसरे स्थान मिळवले आहे. ‘छावा’ पहिल्या क्रमांकावर आहे. ‘धुरंधर’नेही पहिल्या दिवशी ‘बॉर्डर’ पेक्षा कमी कमाई केली आणि ₹२८ कोटी कमावले, परंतु त्यानंतरच्या दिवसांत हा चित्रपट प्रचंड हिट ठरला.

देशात प्रजासत्ताक दिनी सर्वाधिक कमाई करणारे टॉप ५ रिलीज:

पठाण – ₹५५.०० कोटी

बॉर्डर २ – ₹३०.०० कोटी

फायटर – ₹२२.५० कोटी

पद्मावत – ₹१९.०० कोटी

अग्निपथ – ₹२२.८० कोटी

रईस – ₹२०.४० कोटी

Marathi Serial : जानकीला कळणार मास्कमॅनचं सत्य; मायाचं पितळ उघड पडणार का ? ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ मालिकेत ट्वीस्ट

दुसऱ्या दिवसाच्या कमाईत ‘बॉर्डर २’ ने ‘दंगल’ ला मागे टाकले आहे

परंतु, मोठ्या चित्रपटांच्या दुसऱ्या दिवसाच्या कमाईचा विचार केला तर ‘बॉर्डर २’ अजूनही खूप मागे आहे. ‘पठाण’ ने रिलीजच्या दुसऱ्या दिवशी ६८ कोटी, ‘अ‍ॅनिमल’ ने ५८.३७ कोटी, ‘टायगर ३’ ने ५८ कोटी, ‘पुष्पा २’ ने ५६.९ कोटी, केजीएफ २ ने ४६.७९ कोटी आणि ‘जवान’ ने ४६.३ कोटी कमावले. पण ‘बॉर्डर २’ ने फक्त ३५ कोटी कमावले. मात्र, ‘दंगल’ ने ३३.९३ कोटी आणि ‘पद्मावत’ ने ३२ कोटी, ‘धूम ३’ ने ३१.७६ कोटी, अगदी ‘स्त्री २’ ने फक्त ३१.४ कोटी कमावले अशा काही चित्रपटांचे रेकॉर्डही त्याने मोडले आहेत. त्यामुळे, या बाबतीत ‘बॉर्डर २’ पुढे गेला आहे.

Published On: Jan 25, 2026 | 08:35 AM

