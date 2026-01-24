Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Amravati News Serious Questions Raised Over The Work Of The Lower Pedhi Irrigation Project In Bhatakuli Taluka

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. धरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 03:51 PM


भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. धरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच धरणाच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आलेली सुरक्षा भिंत कोसळल्याने परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या घटनेमुळे वासेवाडी, निंबा आणि अलनगाव परिसरातील नागरिक संतप्त झाले असून, संभाव्य धोका लक्षात घेता तातडीने चौकशी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. निष्काळजीपणा आणि हलगर्जी कामामुळे भविष्यात मोठा अपघात होऊ शकतो, असा इशाराही ग्रामस्थांकडून देण्यात येत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

Follow Us:


भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. धरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच धरणाच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आलेली सुरक्षा भिंत कोसळल्याने परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या घटनेमुळे वासेवाडी, निंबा आणि अलनगाव परिसरातील नागरिक संतप्त झाले असून, संभाव्य धोका लक्षात घेता तातडीने चौकशी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. निष्काळजीपणा आणि हलगर्जी कामामुळे भविष्यात मोठा अपघात होऊ शकतो, असा इशाराही ग्रामस्थांकडून देण्यात येत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

Follow Us:

Web Title: Amravati news serious questions raised over the work of the lower pedhi irrigation project in bhatakuli taluka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 03:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल
1

चंद्रपुरात काँग्रेसचाच महापौर होणार; गटनेतेपदी सुरेंद्र अडबाले गट फायनल

कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी
2

कर्नाटकात 2500 कोटींचा घोटाळा; भाजपचा गंभीर आरोप, ‘या’ मंत्र्याची केली गेली राजीनाम्याची मागणी

Matheran Politics: माथेरानमध्ये भाजपचे संतोष शेलार उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध! स्वीकृत नगरसेवक म्हणून खेडकर आणि सकपाळ यांची वर्णी
3

Matheran Politics: माथेरानमध्ये भाजपचे संतोष शेलार उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध! स्वीकृत नगरसेवक म्हणून खेडकर आणि सकपाळ यांची वर्णी

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक
4

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
IND VS NZ 2nd T20 : पत्नीच्या सल्ल्याने पालटला दिवस! 23 डावांनंतर फॉर्ममध्ये परतलेल्या कर्णधाराने केला खुलासा; पहा VIDEO

IND VS NZ 2nd T20 : पत्नीच्या सल्ल्याने पालटला दिवस! 23 डावांनंतर फॉर्ममध्ये परतलेल्या कर्णधाराने केला खुलासा; पहा VIDEO

Jan 24, 2026 | 03:41 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

Jan 24, 2026 | 03:32 PM
चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे ‘आलू के बरुले’ कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

चाटप्रेमींसाठी खास! कुरकुरीत आणि चटपटीत चवीचे ‘आलू के बरुले’ कधी खाल्ले आहेत का? पार्टी स्नॅक्ससाठी टेस्टी रेसिपी

Jan 24, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या; स्थानिक मतदारांची मागणी

Navi Mumbai : पालिकेत समाविष्ठ भागातील नगरसेवकांना महापौर पदाची संधी द्या; स्थानिक मतदारांची मागणी

Jan 24, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM