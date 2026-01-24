Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. खालापूर तालुक्यातील प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या आत्करगाव जिल्हापरिषद गटातील शिवसेना भाजप महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ रानसई गावातून झाला. ग्रामदेवता गावडाई, झोलाई व वरदायीनी मातेच्या मंदिरात नारळ फोडून प्रचारास सुरवात करण्यात आली. यावेळी आ. महेंद्र थोरवे उपस्थित होते. जिल्हापरिषद उमेदवार रेश्माताई पाटील व खानाव पंचायत समितीचे उमेदवार माजी जिल्हापरिषद उपाध्यक्ष भाई शिंदे यांनी ग्रामदैवतांची मनोभावे पूजा करून आशीर्वाद घेतले.
रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. खालापूर तालुक्यातील प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या आत्करगाव जिल्हापरिषद गटातील शिवसेना भाजप महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ रानसई गावातून झाला. ग्रामदेवता गावडाई, झोलाई व वरदायीनी मातेच्या मंदिरात नारळ फोडून प्रचारास सुरवात करण्यात आली. यावेळी आ. महेंद्र थोरवे उपस्थित होते. जिल्हापरिषद उमेदवार रेश्माताई पाटील व खानाव पंचायत समितीचे उमेदवार माजी जिल्हापरिषद उपाध्यक्ष भाई शिंदे यांनी ग्रामदैवतांची मनोभावे पूजा करून आशीर्वाद घेतले.