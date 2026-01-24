Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 07:50 PM

रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. खालापूर तालुक्यातील प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या आत्करगाव जिल्हापरिषद गटातील शिवसेना भाजप महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा शुभारंभ रानसई गावातून झाला. ग्रामदेवता गावडाई, झोलाई व वरदायीनी मातेच्या मंदिरात नारळ फोडून प्रचारास सुरवात करण्यात आली. यावेळी आ. महेंद्र थोरवे उपस्थित होते. जिल्हापरिषद उमेदवार रेश्माताई पाटील व खानाव पंचायत समितीचे उमेदवार माजी जिल्हापरिषद उपाध्यक्ष भाई शिंदे यांनी ग्रामदैवतांची मनोभावे पूजा करून आशीर्वाद घेतले.

Published On: Jan 24, 2026 | 07:50 PM

