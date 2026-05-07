Travel News : कैलास मानसरोवर यात्रा 2026 चे रजिस्ट्रेशन सुरू, किती असेल खर्च? जाणून घ्या

Kailas Mansarovar Yatra 2026 : भगवान शिवाचे निवासस्थान मानल्या जाणाऱ्या कैलास मानसरोवराला आता भेट देता येणार आहे. वर्षातून एकदा भाविकांना या यात्रेत सामील होण्याची संधी मिळते.

Updated On: May 07, 2026 | 11:18 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे.
  • यात्रेसाठी दोन मार्ग उपलब्ध; खर्च आणि कालावधी वेगवेगळा.
  • वैद्यकीय तपासणी आणि पात्रता निकष पूर्ण केल्यानंतरच यात्रेत सहभाग मिळणार.
हिमालयाच्या दुर्गम खोऱ्यात वसलेले आणि भगवान शिवाचे पवित्र निवासस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कैलास मानसरोवराला भेट देण्याचं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. जीवनात एकदा तरी धर्तीवरील स्वर्ग मानल्या जाणाऱ्या कैलास पर्वताला भेट देण्याची इच्छा प्रत्येक भाविकाच्या मनात असते. अशात आता कैलास मानसरोवराला भेट देण्याची भाविकांची इच्छा पूर्ण होऊ शकते. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी केएमवाय (KMY) नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालय दरवर्षी या पवित्र तीर्थक्षेत्राचे आयोजन करते. अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून याची शेवटची तारीख १९ मे २०२६ आहे. चला कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी नोंदणी कुठे आणि कशी करायची ते सविस्तर जाणून घेऊया.

कैलास मानसरोवर यात्रेचा मार्ग आणि खर्च

ही यात्रा दरवर्षीप्रमाणे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सुरु केली जाणार आहे.

मार्ग १ – लिपुलेख खिंड (उत्तराखंड)
हा मार्ग निसर्गरम्य पर्वतरांगांमधून जात असल्यामुळे भाविकांमध्ये विशेष लोकप्रिय मानला जातो. या प्रवासाचा कालावधी साधारण २२ दिवसांचा असून यात्रेसाठी १० बॅचेस तयार करण्यात आल्या आहेत. प्रति व्यक्ती अंदाजे ₹२.०९ लाख खर्च अपेक्षित आहे.

मार्ग २ – नाथू ला पास (सिक्कीम)
ज्यांना कमी पायी प्रवास करायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा मार्ग अधिक सोयीस्कर पर्याय ठरतो. या यात्रेचा कालावधी सुमारे २१ दिवसांचा आहे. यासाठीही १० बॅचेस निश्चित करण्यात आल्या असून प्रति व्यक्ती अंदाजे ₹३.३१ लाख खर्च येऊ शकतो.

कोण अर्ज करू शकतात?

कैलास मानसरोवर यात्रा ही खूप खडतर आणि आव्हानात्क यात्रा मानली जाते ज्यामुळे या यात्रेत सामील होण्यासाठी काही निकष ठेवण्यात आले आहेत. हे निकष खालीलप्रमाणे –

  • फक्त भारतीय नागरिक या यात्रेत सामील होऊ शकतात. त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट असणे अनिवार्य आहे.
  • भाविकाचे वय हे १८ ते ७० च्या दरम्यानचे असावे.
  • बॉडी मास इंडेक्स (BMI) २५ किंवा त्यापेक्षा कमी असावा. अर्जदार शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी असले पाहिजेत.
अर्ज कसा करायचा?
  • परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) अधिकृत वेबसाइटवरून यात्रेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो.
  • यासाठी काही आवश्यक कागदपत्रांची गरज लागेल जसे की, पासपोर्ट आकाराचा फोटो (JPG) आणि
  • पासपोर्टच्या पहिल्या आणि शेवटच्या पानाची काॅपी.
  • फॉर्म भरताना तुम्हाला तुमच्या आवडीचा मार्ग आणि प्रवासाचे अंतिम ठिकाण (जसे की दिल्ली किंवा गंगटोक/धारचुला) निवडावे लागेल.
  • यशस्वी नोंदणीनंतर तुम्हाला एसएमएस आणि ईमेलद्वारे नोंदणी झाल्याचा मेसेज येईल.
निवडीनंतरचे महत्त्वाचे टप्पे

  • यात्रेत सहभागी होण्यासाठी तुमची निवड करण्यात येते. यात तुमची निवड झाली तर तुम्हाला खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
  • निवड झाल्यानंतर, एक निश्चित न परतावा मिळणारी रक्कम KMVN (उत्तराखंड) किंवा STDC (सिक्कीम) च्या खात्यात जमा करावी लागेल.
  • प्रवाशांना दिल्लीतील हार्ट अँड लंग इन्स्टिट्यूट आणि आयटीबीपी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी लागेल.
  • यानंतर जास्त उंचीवर दुसरी वैद्यकीय चाचणी घेतली जाईल.
  • या चाचणीत जर तुम्ही पास झालात तरंच तुम्हाला यात्रेत सहभागी होता येईल.
  • दिल्लीला हजर झाल्यावर तिथे तुम्हाला ६ फोटोकाॅपी, ₹१०० च्या स्टॅम्प पेपरवरील नुकसानभरपाई बंधपत्र, आपत्कालीन हेलिकॉप्टर बचाव कार्यासाठी संमतीपत्र आणि प्रवासादरम्यान जर तुमचा मृत्यू चीनमध्ये झाला तर  तिथेच तुमच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील असे संमती पत्र सोबत आणावे लागेल.

Published On: May 07, 2026 | 08:49 AM

दिवे घाटात हातात कोयते अन् बुलेटस्वारांचा धुडगूस; पोलिसांनी केली 'ही' मोठी कारवाई

