Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Gujrat Dumas Beach Is The Most Haunted Place Of India Travel News In Marathi

भारतातील सर्वात Haunted Beach, इथे आहे भयानक आत्मांचे वास्तव… चुकूनही जाण्याची हिंमत करू नका

Dumas Beach: भारतातील या समुद्रकिनाऱ्याला सर्वात भितीदायक समुद्रकिनारा मानले जाते. स्थानिकांच्या मते, इथे अनेक आत्म्यांचे वास्तव आहे. ठिकाणाची खासियत म्हणजे इथे काळ्या रंगाची वाळू पाहायला मिळते जी ठिकाणाला थरारक रुप देते

Updated On: May 05, 2026 | 03:31 PM
भारतातील सर्वात Haunted Beach, इथे आहे भयानक आत्मांचे वास्तव... चुकूनही जाण्याची हिंमत करू नका

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • ठिकाणाची ओळख शांततेसोबतच गूढ आणि भितीदायक वातावरणासाठीही आहे
  • रात्रीच्या वेळी इथे जाण्याबाबत अनेक विचित्र दावे केले जातात
  • स्थानिक कथांमुळे या ठिकाणाभोवती रहस्य आणि भीतीचे सावट निर्माण झाले आहे
प्रवासाचा विषय आला की, समुद्रकिनारा सर्वांच्याच मनात येतो. निळाशार समुद्र, शांत वातावरण आणि हवेची ती लहर मनाला प्रसन्न करुन जाते. हेच कारण आहे की शहराच्या गडबटापासून दूर लोक समुद्रकिनाऱ्यांना भेट देण्याची अधिकतर निवड करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का? देशात एक असा समुद्रकिनारा देखील आहे जिथे जाणे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरु शकते. आम्ही बोलत आहोत, देशातील सर्वात धोकादाय मानल्या जाणाऱ्या समुद्रकिनाऱ्याविषयी… हे ठिकाण गुजरात राज्यात वसले असून याला भारतातील सर्वात भयानक समुद्रकिनारा म्हटले जाते. असे मानले जाते की, रात्रीच्या प्रहरी जो कोणी या समुद्रकिनाऱ्याला भेट देतो तो इथून परत येत नाही किंवा त्यांना अत्यंत भितीदायक असे अनुभव येतात. चला इथे नक्की असं काय आहे याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

Travel News : ताऱ्यांच जग पाहण्याची संधी, महाराष्ट्रात खुले झालेत नवे टुरिस्ट स्पॉट

भूतांचे वास्तव

अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर वसलेला डुमास बीच, गुजरातमधील सर्वात भितीदायक समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक मानला जातो. या समुद्रकिनाऱ्यावर काळ्या रंगाची वाळू पाहायला मिळते. डुमास बीचचा एकेकाळी स्मशानभूमी म्हणून वापर केला जात होता आणि म्हणूनच, हे ठिकाण अशा अनेक भुतांचे वास्तव असल्याचे सांगितले जाते. असे मानले जाते की, भूतांनी हा परिसर कधीही सोडला नाही आणि ते इथेच राहतात.

समुद्रकिनाऱ्यावर लोक झालेत गायब

स्थानिकांचा दावा आहे की, इथली काळी वाळू ही अंत्यसंस्कार केलेल्या अवशेषांची राख आहे. वाळूत मिसळल्यामुळे त्याला काळा रंग मिळाला. तथापि या दाव्याबाबत कोणताही पुरावा अद्याप मिळालेला नाही. हे खरे आहे की इथे गेल्यावर लोकांना नक्कीच एक विचित्र अनुभव मिळतो. आजूबाजूचा परिसर सुंदर असला तरी तो निराशाजनक वाटतो. असे म्हटले जाते की, इथे भरपूर नकारात्मकता भरलेली आहे. चंद्र उगवल्यानंतर, तुम्हाला समुद्रकिनाऱ्यावर एकही माणूस दिसणार नाही. गुजरातच्या या डुमास बीचवर अनेक पर्यटक अचानक गायब झाल्याचे वृत्त आहे. एकदा इथे व्यक्तीचा मृतदेह देखील आढळून आला होता.

भारतात या गावात पाण्यावर तरंगणारा रस्ता, शहरापासून दूर इथे मिळेल पर्यटनाचा अद्भुत अनुभव

विचित्र आवाज ऐकायला येतात

अनेकांना इथे विचित्र आणि भितीदायक आवाज ऐकल्याचा दावा देखील केला आहे. रात्रीच्या प्रहरी इथे लोकांना कुणाचा तरी रडण्याचा आवाज ऐकू येतो. इतकेच नाही तर स्थानिकांच्या मते, समुद्रकिनाऱ्यावर भूतांचा वावर आहे, यामुळे रात्रीच्या वेळी इथे कुणीही जाण्याची हिम्मत करत नाही. डुमास बीचवर पोहचणे फार सोपे आहे. अनेक मार्गांनी इथे पोहचता येते. सुरत शहरापासून अंदाजे २० किमी अंतरावर असलेल्या या बीचवर पोहोचायला फक्त अर्धा तास लागतो. शहरातून डुमास बीचपर्यंत जाण्यासाठी अनेक सार्वजनिक वाहतूक सेवा देखील उपलब्ध आहेत.

 

Web Title: Gujrat dumas beach is the most haunted place of india travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 08:31 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
1

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या
2

इथे दिवसा होते ‘गुड नाईट’ आणि रात्री ‘गुड मॉर्निंग’; भारतातील हे अनोखं ठिकाण कुठे वसलंय ते जाणून घ्या

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral
3

कलेचा अनोखा सन्मान! गुजरातमध्ये कविराजांवर श्रोत्यांनी केला पैशांचा वर्षाव, नोटांचा ढिग पाहून यूजर्स आवाक्; Video Viral

आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…
4

आता पर्यटनासाठी करा गावाची सफर! शिवरायांपासून ज्ञानोबापर्यंत या गावात आहे अनेक ऐतिहासिक गोष्टींचा साठा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM