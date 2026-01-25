२६ जानेवारीचा दिवस गोड बनवायचाय? तर मग घरी बनवा मऊसूत ‘गाजर पाक’, झटपट तयार होते रेसिपी

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Gajar Pak Recipe : हिवाळ्यात गाजर फार स्वस्त होतात. २६ जानेवारीचा दिवशी तुम्हालाही घरी जर काही खास बनवायचं असेल तर गाजर पाक हा तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल.

Jan 25, 2026
  • २६ जानेवारी म्हणजे भारताचा प्रजसत्ताक दिन.
  • हिवाळ्यात बाजारात गाजर मोठ्या प्रमाणात येतात.
  • नेहमी नेहमी गाजर हलवाच कशाला यावेळी घरी बनवा टेस्टी गाजर पाक.
२६ जानेवारी म्हणजे भारताचा प्रजासत्ताक दिन देशाच्या स्वातंत्र्य, संविधान आणि एकतेचा उत्सव. या दिवशी घराघरांत देशभक्तीची भावना असते, तिरंग्याचे रंग, देशभक्तीपर गाणी आणि खास पदार्थांची रेलचेल पाहायला मिळते. सण-उत्सव म्हटलं की गोड पदार्थ हवाच! प्रजासत्ताक दिनानिमित्त केशरी रंगाचा गाजर पाक हा अतिशय योग्य आणि पारंपरिक गोड पदार्थ आहे. गाजराची नैसर्गिक गोडी, साजूक तुपाचा दरवळ आणि सुके मेव्याची खमंग चव… हे सगळं एकत्र आलं की गाजर पाक खास बनतो. थंडीच्या दिवसांत शरीराला उष्णता देणारा आणि पौष्टिक असा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. चला तर मग, २६ जानेवारीच्या खास दिवशी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने देशभक्तीच्या रंगात रंगलेला गाजर पाक कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • किसलेली गाजरे – ३ कप
  • साजूक तूप – ½ कप
  • साखर – १ कप (चवीनुसार कमी-जास्त करू शकता)
  • दूध – ½ कप
  • वेलची पूड – ½ टीस्पून
  • काजू – २ टेबलस्पून (चिरलेले)
  • बदाम – २ टेबलस्पून (चिरलेले)
  • मनुका – १ टेबलस्पून
कृती 

  • यासाठी सर्वप्रथम कढईत तूप गरम करा आणि त्यात किसलेली गाजरे घालून मध्यम आचेवर चांगली परता.
  • गाजरांचा कच्चेपणा निघेपर्यंत परतणे महत्त्वाचे आहे.
  • गाजरे मऊ झाली की त्यात दूध घाला आणि ढवळत शिजू द्या. दूध पूर्णपणे आटून गाजरांमध्ये मुरू द्या.
  • आता त्यात साखर घाला. साखर घातल्यावर मिश्रण थोडं पातळ होईल; सतत ढवळत रहा.
  • मिश्रण घट्ट होत येईपर्यंत आणि कढईच्या कडांपासून सुटू लागेपर्यंत शिजवा.
  • त्यात वेलची पूड आणि सुका मेवा घालून नीट मिसळा.
  • शेवटी थोडंसं तूप वरून सोडा आणि गॅस बंद करा.
  • गरमागरम गाजर पाक वाटीत काढा, वरून थोडा सुका मेवा घाला आणि २६ जानेवारीच्या खास जेवणात अभिमानाने वाढा.
  • तुम्ही हा गाजर पाक एका प्लेटीत पसरवून मग त्याच्या वड्या देखील पाडू शकता.
 

Jan 25, 2026

Jan 25, 2026 | 10:10 AM
