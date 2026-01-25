Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हेल्दी पण टेस्टी रेसिपी! सकाळचा नाश्ता होईल आणखीन मजेदार, थंडीत घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘मेथी थेपला’

Methi Thepla Recipe : सकाळचा नाश्ता काय करावा हा गृहिणींचा नेहमीचा प्रश्न... पण आता या प्रश्नाला पूर्णविराम द्या आणि घरी बनवा गरमा गरम टेस्टी पण तितकाच हेल्दी असा मेथीचा थेपला. हा गुजरातचा एक फेमस नाश्त्याचा प्रकार आहे.

Jan 25, 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • गुजराती खाद्यपदार्थांमध्ये मेथीचा थेपला आवर्जून समाविष्ट होतो.
  • हा एक असा नाश्ता आहे चवीलाही चांगला लागतो आणि आरोगयासाठीही पौष्टिक ठरतो.
  • मेथीचा थेपला बनवण्यासाठी निवडक साहित्यांची गरज लागते.
गुजराती स्वयंपाकघरातील एक अतिशय लोकप्रिय आणि पारंपरिक पदार्थ म्हणजे मेथी थेपला. मेथीच्या पानांचा ताजेपणा, मसाल्यांचा सुगंध आणि गव्हाच्या पिठाची मऊसर चव यांचा सुंदर संगम म्हणजे थेपला. हा पदार्थ केवळ चवीला अप्रतिम नसून आरोग्याच्या दृष्टीनेही खूप फायदेशीर आहे. सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही या पदार्थाची निवड करू शकता.

मेथीमध्ये भरपूर प्रमाणात आयर्न, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे पचन सुधारण्यास मदत करतात. त्यामुळेच मेथी थेपला हा नाश्ता, डबा, प्रवासासाठी किंवा उपवासानंतर हलका आहार म्हणून खूप आवडला जातो. दही, लोणचं किंवा चटणीसोबत गरमागरम थेपला खाल्ला की जेवणाचा आनंद द्विगुणित होतो. तुम्ही गरमा गरम चहासोबतही याची करा लुटू शकता. आज आपण घरी अगदी सोप्या पद्धतीने, पारंपरिक चवीचा मेथी थेपला कसा बनवायचा याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत.

 साहित्य 

  • गव्हाचे पीठ – २ कप
  • बारीक चिरलेली ताजी मेथी – १ कप
  • दही – ½ कप
  • हळद – ½ टीस्पून
  • लाल तिखट – १ टीस्पून
  • धणे-जिरे पूड – १ टीस्पून
  • हिंग – चिमूटभर
  • मीठ – चवीनुसार
  • साखर – १ टीस्पून (ऑप्शनल)
  • तेल – २ टेबलस्पून
  • मळण्यासाठी पाणी – आवश्यकतेनुसार
 कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ, चिरलेली मेथी, मीठ, हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड, हिंग एकत्र करा.
  • आता त्यात दही आणि तेल घालून सर्व साहित्य नीट मिसळा.
  • थोडेथोडे पाणी घालून मऊ पण घट्ट पीठ मळून घ्या.
  • यानंतर  तयार पीठ झाकून १०–१५ मिनिटे बाजूला ठेवून द्या.
  • नंतर पिठाचे मध्यम आकाराचे गोळे तयार करून पोळीप्रमाणे लाटून घ्या.
  • गरम तव्यावर तयार थेपला टाका आणि दोन्ही बाजूंनी तेल लावून सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.
  • सर्व थेपले अशाच प्रकारे तयार करून एका प्लेटमध्ये काढा.
  • आता गरमागरम मेथी थेपला दही, लोणचं किंवा हिरवी चटणीसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • हा पदार्थ २–३ दिवस टिकतो, त्यामुळे प्रवासासाठीही हा एक उत्तम पर्याय आहे.
 

Jan 25, 2026

