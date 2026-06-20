Health Tips: चहा-बिस्किट खायला आवडतं? सवय पडू शकते महागात! आरोग्यावर होतो गंभीर परिणाम

Kidney Stone: किडनी स्टोनचा धोका वाढवणारे ‘हे’ पदार्थ टाळा; नाहीतर होतील गंभीर परिणाम
बहुतेक बिस्किटे मैदा, साखर, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स आणि विविध प्रक्रिया केलेल्या घटकांपासून तयार केली जातात. त्यात पोषणमूल्य तुलनेने कमी असते. दुसरीकडे साखर घातलेला चहा शरीरात झटपट कॅलरीज पोहोचवतो. सकाळी रिकाम्या पोटी अशा पदार्थांचे सेवन केल्यास रक्तातील साखर अचानक वाढू शकते आणि काही वेळानंतर ती पुन्हा वेगाने कमी होऊ शकते. यामुळे वारंवार भूक लागणे आणि जास्त खाण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते.
चहा आणि बिस्किटांमध्ये प्रोटीन, फायबर आणि इतर आवश्यक पोषक घटकांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटत नाही. परिणामी दिवसभर अतिरिक्त स्नॅक्स किंवा जास्त अन्न खाल्ले जाते. हीच सवय हळूहळू वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
अनेकजण शुगर फ्री किंवा डायजेस्टिव्ह बिस्किटांना आरोग्यदायी समजतात. मात्र अशा उत्पादनांमध्येही मैदा, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स किंवा इतर प्रक्रिया केलेले घटक असू शकतात. त्यामुळे त्यांचे अति सेवन करणे योग्य नाही.
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