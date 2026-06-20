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Health Tips: चहा-बिस्किट खायला आवडतं? सवय पडू शकते महागात! आरोग्यावर होतो गंभीर परिणाम

Updated On: Jun 20, 2026 | 05:40 PM IST
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सारांश

Tea- Biscuits Eating Habits causes Health Issues: अनेकजण सकाळच्या नाश्त्याऐवजी चहा-बिस्किटांवर दिवसाची सुरुवात करतात, जी सवय दीर्घकाळात आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. अशा चुकीच्या आहारामुळे वजन वाढ, रक्तातील साखरेची अस्थिरता आणि मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो, त्यामुळे योग्य नाश्त्याची निवड महत्त्वाची आहे.

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विस्तार
  • चहा-बिस्किट खायला आवडतं?
  • सवय पडू शकते महागात
  • आरोग्यावर होतो गंभीर परिणाम
दिवसातील सर्वात महत्त्वाचा आहार म्हणजे सकाळचा नाश्ता . मात्र धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे अनेकजण नाश्त्याऐवजी फक्त चहा आणि बिस्किटांवर (Tea and Biscuits) दिवसाची सुरुवात करतात. ही सवय सोपी आणि वेळ वाचवणारी वाटत असली तरी दीर्घकाळासाठी आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः वाढते वजन, रक्तातील साखरेची अस्थिर पातळी आणि मधुमेहाचा धोका यामागे अशा चुकीच्या खाण्याच्या सवयी कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात नेमके काय खावे आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात, या महत्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या.

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चहा-बिस्किटांचा नाश्ता का ठरतो धोकादायक?

बहुतेक बिस्किटे मैदा, साखर, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स आणि विविध प्रक्रिया केलेल्या घटकांपासून तयार केली जातात. त्यात पोषणमूल्य तुलनेने कमी असते. दुसरीकडे साखर घातलेला चहा शरीरात झटपट कॅलरीज पोहोचवतो. सकाळी रिकाम्या पोटी अशा पदार्थांचे सेवन केल्यास रक्तातील साखर अचानक वाढू शकते आणि काही वेळानंतर ती पुन्हा वेगाने कमी होऊ शकते. यामुळे वारंवार भूक लागणे आणि जास्त खाण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते.

वजन वाढण्याशी काय संबंध?

चहा आणि बिस्किटांमध्ये प्रोटीन, फायबर आणि इतर आवश्यक पोषक घटकांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटत नाही. परिणामी दिवसभर अतिरिक्त स्नॅक्स किंवा जास्त अन्न खाल्ले जाते. हीच सवय हळूहळू वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

‘हेल्दी’ किंवा ‘शुगर फ्री’ बिस्किटे किती सुरक्षित?

अनेकजण शुगर फ्री किंवा डायजेस्टिव्ह बिस्किटांना आरोग्यदायी समजतात. मात्र अशा उत्पादनांमध्येही मैदा, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स किंवा इतर प्रक्रिया केलेले घटक असू शकतात. त्यामुळे त्यांचे अति सेवन करणे योग्य नाही.

सकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय

  • भिजवलेले चणे किंवा मूग
  • फळे आणि ड्रायफ्रुट्स
  • उपमा, पोहे किंवा दलिया
  • अंडी किंवा पनीर
  • ओट्स आणि दही
  • मोड आलेल्या कडधान्यांची कोशिंबीर

आरोग्यदायी सवयींसाठी टिप्स

  • रिकाम्या पोटी चहा पिणे टाळा.
  • नाश्त्यात प्रोटीन आणि फायबरचा समावेश करा.
  • पॅकेज्ड आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे सेवन कमी करा.
  • नियमित व्यायाम करा.
  • दिवसभर पुरेसे पाणी प्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Tea biscuits breakfast health risks weight gain diabetes warning healthy alternatives

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Published On: Jun 20, 2026 | 05:40 PM

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