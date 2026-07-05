महाराष्ट्राच्या मातीतील हे शाही परिवार तुम्हाला माहीत आहेत का? जाणून घ्या

महाराष्ट्राचा इतिहास हा शौर्य, पराक्रम आणि प्रगतीशील विचारांनी समृद्ध आहे. या पवित्र भूमीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेचा आणि त्यानंतर मराठा साम्राज्याच्या अद्भूत विस्ताराचा जाज्वल्य वारसा लाभला आहे. या साम्राज्याला मजबूत करण्यात आणि महाराष्ट्राची संस्कृती टिकवून ठेवण्यात अनेक कर्तबगार राजघराण्यांनी व सरदारांनी आपले संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले. या घराण्यांनी केवळ युद्धभूमीवरच पराक्रम गाजवला नाही, तर कला, शिक्षण, उद्योग आणि समाजसुधारणांच्या क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. आज मराठा साम्राज्य इतिहास दाखल झाले असले, तरी या राजघराण्यांचे वंशज आजही अत्यंत आदराने समाजमन आणि राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांच्या ऐतिहासिक वास्तू आणि राजवाडे आजही महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या वैभवशाली भूतकाळाची साक्ष देत दिमाखात उभे आहेत.