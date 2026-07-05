रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Heavy Rain School College Holiday Declared In Mumbai Thane Palghar Raigad Kalyan Dombivli

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद! मुसळधार पावसामुळे जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Updated On: Jul 05, 2026 | 09:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवार ६ जुलै २०२६ रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीतील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. रायगड आणि पुण्याला रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद! (Photo Credit- AI)

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद! (Photo Credit- AI)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद!
  • मुसळधार पावसामुळे जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय
  • ‘रेड आणि ऑरेंज अलर्ट’ जारी
मुंबई: मुंबईसह संपूर्ण उपनगर, ठाणे, पालघर, कल्याण-डोंबिवली आणि कोकण किनारपट्टीवर गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पावसाने (Heavy Rainfall) हाहाकार माजवला आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले असून नद्यांना पूर आला आहे. दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने मुंबई महानगराला सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी मुसळधार पावसाचा (Orange Alert) तसेच सोसाट्याचे वारे वाहतील, असा इशारा दिला आहे.


या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील शासकीय, खासगी आणि महानगरपालिका शाळा, महाविद्यालयांना उद्या, सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी सुटी जाहीर करण्यात येत आहे. आवश्यकता असेल तरच नागरिकांनी घराबाहेर पडावे, असे आवाहनदेखील बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यात देखील शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कल्याण डोंबिवली, बदलापूरमध्ये देखील शाळा महाविद्यालयांना उद्या सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

उद्या नवी मुबंई पालिकेच्या सर्व शाळाना सुट्टी जाहीर

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, ठाणे यांनी निर्गमित केलेल्या उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने तसेच आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिकायांच्या निर्देशानुसार, उद्या सोमवार, दिनांक 06 जुलै 2026 रोजी अतिवृष्टी विचारात घेऊन विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे. सदर आदेशाची सर्व संबंधित शाळांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी. तसेच विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना याबाबतची माहिती त्वरित कळविण्यात यावी असा आदेश पालिकेकडून जारी करण्यात आला आहे.

रायगड आणि पालघरमध्ये ‘हाय अलर्ट’

रायगड जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस अतिमुसळधार पावसाचा ‘रेड अलर्ट’ देण्यात आला आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये आणि लहान मुलांचे हाल होऊ नयेत, यासाठी रायगड आणि पालघर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत सोमवारी शाळा-कॉलेजेसना सुटी दिली आहे. कोकणातील अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडल्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

Weather Update : ‘६ जुलैपर्यंत अतिशय मुसळधार पाऊस अन् वादळी…’, रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आवाहन

Web Title: Maharashtra heavy rain school college holiday declared in mumbai thane palghar raigad kalyan dombivli

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 09:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला
1

मुंबईत मुसळधार पावसात झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; महापौर रितू तावडे यांच्याकडून ५ लाखांची मदत, तर किशोरी पेडणेकरांचा थेट हल्ला

Jagbudi River Flood: रत्नागिरीत मुसळधार पाऊस; खेडमधील जगबुडी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, बाजारपेठेत शिरले पुराचे पाणी
2

Jagbudi River Flood: रत्नागिरीत मुसळधार पाऊस; खेडमधील जगबुडी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, बाजारपेठेत शिरले पुराचे पाणी

Karjat Rains Alert: कर्जतमध्ये पावसाचा हाहाकार! २४ तासांत २९१ मिमी पावसाची नोंद, उल्हास नदीला पूर; तर ३० हून अधिक…
3

Karjat Rains Alert: कर्जतमध्ये पावसाचा हाहाकार! २४ तासांत २९१ मिमी पावसाची नोंद, उल्हास नदीला पूर; तर ३० हून अधिक…

डोंबिवलीतील मानपाडा माणगाव परिसर जलमय; आमदार राजेश मोरे यांनी पाण्यात उतरून केली पाहणी
4

डोंबिवलीतील मानपाडा माणगाव परिसर जलमय; आमदार राजेश मोरे यांनी पाण्यात उतरून केली पाहणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ENG W vs AUS W Final: वर्ल्ड कप फायनलमध्ये चालली इंग्लिश कर्णधाराची बॅट, इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवले १५१ धावांचे आव्हान

ENG W vs AUS W Final: वर्ल्ड कप फायनलमध्ये चालली इंग्लिश कर्णधाराची बॅट, इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवले १५१ धावांचे आव्हान

Jul 05, 2026 | 09:55 PM
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद! मुसळधार पावसामुळे जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि कल्याण-डोंबिवलीत उद्या शाळा-कॉलेजेस बंद! मुसळधार पावसामुळे जिल्हा प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Jul 05, 2026 | 09:40 PM
Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात स्किन डल झालीये? घरी तयार करा नैसर्गिक टोनर, चेहऱ्यावर येईल ग्लो

Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात स्किन डल झालीये? घरी तयार करा नैसर्गिक टोनर, चेहऱ्यावर येईल ग्लो

Jul 05, 2026 | 09:18 PM
Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray: ‘रामाचा मार्ग स्वीकारला तरच भलं होईल…’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला

Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray: ‘रामाचा मार्ग स्वीकारला तरच भलं होईल…’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला

Jul 05, 2026 | 08:56 PM
Dark Chocolate: डार्क चॉकलेट खाणे ठरू शकते आरोग्यासाठी फायदेशीर; पण कसे? जाणून घ्या

Dark Chocolate: डार्क चॉकलेट खाणे ठरू शकते आरोग्यासाठी फायदेशीर; पण कसे? जाणून घ्या

Jul 05, 2026 | 08:53 PM
Lungs Health: फक्त सिगारेट सोडून उपयोग नाही! ‘या’ सवयीही करू शकतात फुफ्फुसांचे गंभीर नुकसान

Lungs Health: फक्त सिगारेट सोडून उपयोग नाही! ‘या’ सवयीही करू शकतात फुफ्फुसांचे गंभीर नुकसान

Jul 05, 2026 | 08:31 PM
विरोधी संघांची झोप उडणार! ‘या’ दोन मोठ्या दौऱ्यांसाठी Jasprit Bumrah सज्ज; मैदानात उतरताच सुरू केला सराव

विरोधी संघांची झोप उडणार! ‘या’ दोन मोठ्या दौऱ्यांसाठी Jasprit Bumrah सज्ज; मैदानात उतरताच सुरू केला सराव

Jul 05, 2026 | 08:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा