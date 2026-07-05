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Lungs Health: फक्त सिगारेट सोडून उपयोग नाही! ‘या’ सवयीही करू शकतात फुफ्फुसांचे गंभीर नुकसान

Updated On: Jul 05, 2026 | 08:31 PM IST
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सारांश

Lungs damage Causes: फुफ्फुसे निरोगी ठेवण्यासाठी केवळ सिगारेट सोडणे पुरेसे नाही. काही दैनंदिन जीवनातील सवयींमुळे देखील फुफ्फुसांना नुकसानही होऊ शकते, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • धूम्रपानाचा गंभीर परिणाम
  • प्रदूषण आणि धुळीकडे दुर्लक्ष करू नका
  • पोषणाचा फुफ्फुसांच्या आरोग्यावरही होतो परिणाम

फुफ्फुसे हे शरीराला ऑक्सिजन पुरवणारे अत्यंत महत्त्वाचे अवयव आहेत. श्वसनक्रिया सुरळीत राहण्यासाठी त्यांचे निरोगी असणे आवश्यक असते. अनेकांना वाटते की फक्त धूम्रपान केल्यानेच फुफ्फुसांचे नुकसान होते, परंतु प्रत्यक्षात दैनंदिन जीवनातील इतर काही चुकीच्या सवयीही श्वसनसंस्थेवर वाईट परिणाम करू शकतात. वाढते वायू प्रदूषण, धूळ, धूर, निष्क्रिय जीवनशैली आणि आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे फुफ्फुसांचे आरोग्य जपण्यासाठी योग्य सवयी अंगीकारणे गरजेचे आहे.

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धूम्रपानाचा गंभीर परिणाम

सिगारेट, बीडी किंवा इतर तंबाखूजन्य पदार्थांमध्ये अनेक हानिकारक रसायने असतात. या पदार्थांचा दीर्घकाळ वापर केल्याने फुफ्फुसांच्या पेशींना इजा पोहोचू शकते. सतत धूम्रपान केल्यास खोकला, श्वास घेण्यास त्रास, ब्राँकायटिस, सीओपीडी आणि फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. इतरांच्या धुराच्या संपर्कात राहणेही तितकेच घातक मानले जाते.

प्रदूषण आणि धुळीकडे दुर्लक्ष करू नका

वाहनांचा धूर, कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे प्रदूषित कण, बांधकामाची धूळ तसेच घरातील धूर यांचाही फुफ्फुसांवर परिणाम होतो. अशा वातावरणात दीर्घकाळ राहिल्यास श्वसनाचे विकार निर्माण होऊ शकतात. घरात स्वच्छ हवा खेळती ठेवणे आणि गरजेनुसार मास्कचा वापर करणे फायदेशीर ठरू शकते.

निष्क्रिय जीवनशैलीचे दुष्परिणाम

दिवसभर बसून राहणे, व्यायाम न करणे आणि शारीरिक हालचाल कमी असणे यामुळे शरीराची तसेच फुफ्फुसांची क्षमता घटू शकते. नियमित चालणे, सायकल चालवणे, योग आणि श्वसनाचे व्यायाम केल्याने श्वसनसंस्था अधिक सक्षम राहण्यास मदत मिळते.

ही काळजी घ्या

सतत खोकला येणे, श्वास लागणे किंवा छातीत जडपणा जाणवणे यांसारखी लक्षणे दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, नियमित व्यायाम आणि धूम्रपानापासून दूर राहणे या सवयी फुफ्फुसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात. वेळेवर घेतलेली काळजी आणि निरोगी जीवनशैलीमुळे श्वसनसंस्थेचे आरोग्य दीर्घकाळ चांगले राखता येते.

पोषणाचा फुफ्फुसांच्या आरोग्यावरही होतो परिणाम

फुफ्फुसे निरोगी ठेवण्यासाठी संतुलित आहारालाही तितकेच महत्त्व आहे. हिरव्या पालेभाज्या, ताजी फळे, सुकामेवा, संपूर्ण धान्य आणि अँटिऑक्सिडंट्सयुक्त पदार्थ शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात. तसेच पुरेसे पाणी पिणे आणि प्रक्रिया केलेले तसेच अतितेलकट पदार्थ मर्यादित प्रमाणात खाणे श्वसनसंस्थेचे आरोग्य चांगले राखण्यास उपयुक्त ठरते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Habits that damage lungs smoking air pollution respiratory health tips

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Published On: Jul 05, 2026 | 08:31 PM

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