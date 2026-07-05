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Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात स्किन डल झालीये? घरी तयार करा नैसर्गिक टोनर, चेहऱ्यावर येईल ग्लो

Updated On: Jul 05, 2026 | 09:18 PM IST
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सारांश

Skin Care Tips For Glowing Skin: पावसाळ्यात त्वचेच्या विविध समस्या उद्भवतात. चेहऱ्याची चमकही कमी होते. ग्लोइंग स्कीनसाठी तुम्ही घरीच नैसर्गिक टोनर बनवू शकता, जाणून घ्या.

photo- yandex
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विस्तार
  • घरच्या घरी असा तयार करा नैसर्गिक टोनर
  • नैसर्गिक टोनरचे फायदे
  • पावसाळ्यात त्वचेची अशी घ्या काळजी
पावसाळ्यात वातावरणातील आर्द्रता वाढल्याने त्वचेवर अनेक प्रकारचे परिणाम दिसून येतात. काहींची स्कीन ऑइली होते, तर काहींना पिंपल्स, चिकटपणा आणि स्कीन डलची समस्या जाणवते. धूळ, प्रदूषण, घाम आणि बदलते हवामान यामुळे त्वचेची नैसर्गिक चमक कमी होऊ शकते. अशा वेळी महागडे ब्युटी प्रोडक्ट्स वापरण्यापेक्षा नैसर्गिक टोनर अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त पर्याय ठरू शकतात. घरच्या घरी हे नैसर्गिक टोनर कसे तयार करायचे, जाणून घ्या.

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घरच्या घरी असा तयार करा नैसर्गिक टोनर

हा टोनर तयार करण्यासाठी दोन चमचे गुलाबजल, दोन चमचे काकडीचा ताजा रस आणि एक चमचा कोरफडीचा जेल एकत्र मिसळा. हे मिश्रण स्वच्छ स्प्रे बाटलीत भरून फ्रिजमध्ये ठेवा. चेहरा स्वच्छ धुतल्यानंतर हा टोनर हलक्या हाताने चेहऱ्यावर स्प्रे करा किंवा कापसाच्या मदतीने लावा. यामुळे त्वचेला थंडावा मिळतो, ताजेपणा जाणवतो आणि चेहरा अधिक फ्रेश दिसू लागतो.

नैसर्गिक टोनरचे फायदे

गुलाबपाणी त्वचेला शांत ठेवण्यास मदत करते, तर काकडीचा रस त्वचेला थंडावा देऊन सूज कमी करण्यास सहाय्य करतो. कोरफड त्वचेला आवश्यक ओलावा देण्यास मदत करते. या तिन्ही घटकांच्या मिश्रणामुळे त्वचा स्वच्छ राहते, अतिरिक्त तेल कमी होण्यास मदत होते आणि चेहऱ्याचा नैसर्गिक उजाळा टिकून राहू शकतो.

पावसाळ्यात त्वचेची अशी घ्या काळजी

दिवसातून दोन वेळा सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ धुवा. त्वचेच्या प्रकारानुसार हलका मॉइश्चरायझर वापरा आणि ढगाळ वातावरण असले तरी बाहेर पडताना सनस्क्रीन लावण्याची सवय ठेवा. तसेच चेहऱ्याला वारंवार हात लावणे टाळा आणि मेकअप झोपण्यापूर्वी पूर्णपणे काढून टाका.

निरोगी त्वचेसाठी या सवयी अंगीकारा

दररोज पुरेसे पाणी प्या, ताजी फळे आणि हिरव्या पालेभाज्यांचा आहारात समावेश करा. तसेच, शरीराला आवश्यक पुरेशी झोप घ्या. आठवड्यातून एक-दोन वेळा नैसर्गिक फेस पॅक वापरल्यास त्वचेची स्वच्छता आणि तजेला टिकून राहण्यास मदत मिळते. कोणताही नवीन घरगुती उपाय वापरण्यापूर्वी त्वचेवर पॅच टेस्ट करणेही आवश्यक आहे.

योग्य स्किनकेअर रूटीन, संतुलित आहार आणि घरच्या घरी तयार केलेल्या नैसर्गिक टोनरचा नियमित वापर केल्यास पावसाळ्यातही त्वचा तजेलदार, निरोगी आणि ताजी दिसू शकते. मात्र, त्वचेची समस्या सतत वाढत असल्यास त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय ठरतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Rainy season natural toner home remedies glowing skin tips marathi

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Published On: Jul 05, 2026 | 09:18 PM

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