ENG W vs AUS W Final: वर्ल्ड कप फायनलमध्ये चालली इंग्लिश कर्णधाराची बॅट, इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवले १५१ धावांचे आव्हान

A target of 151 for Australia 🎯 pic.twitter.com/YxrHVc83vo — Cricbuzz (@cricbuzz) July 5, 2026
या रोमांचक सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार सोफी मोलिनक्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेक गमावल्यानंतर इंग्लंडच्या महिला संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली; संघाची धावसंख्या केवळ ३२ धावा असतानाच दोन्ही सलामीवीर बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतल्या. त्यानंतर, कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंट आणि ॲलिस कॅप्सी यांनी डाव सावरला आणि संघाची धावसंख्या ६७ धावांपर्यंत नेली.
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प्रथम फलंदाजी करताना, इंग्लंडच्या महिला संघाने निर्धारित २० षटकांत आपली एकूण धावसंख्या उभारली. इंग्लंडसाठी कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटने ५८ धावांची शानदार नाबाद खेळी केली. या उत्कृष्ट डावादरम्यान तिने ५३ चेंडूंत पाच चौकार लगावले. सायव्हर-ब्रंटव्यतिरिक्त, आणखी एका खेळाडूने नाबाद ४४ धावांचे योगदान दिले.
ऑस्ट्रेलियासाठी लुसी हॅमिल्टनने पहिली विकेट मिळवून दिली. लुसी हॅमिल्टन, सोफी मोलिनक्स, ॲनाबेल सदरलँड आणि किम गार्थ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. इतर कोणत्याही गोलंदाजाला विकेट घेता आली नाही. सामना जिंकण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला आता २० षटकांत १५१ धावांची गरज आहे. हा सामना जिंकून महिला टी-२० विश्वचषकाचे विजेतेपद पटकावण्याचे ध्येय दोन्ही संघांचे असेल.
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