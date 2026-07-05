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ENG W vs AUS W Final: वर्ल्ड कप फायनलमध्ये चालली इंग्लिश कर्णधाराची बॅट, इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवले १५१ धावांचे आव्हान

Updated On: Jul 05, 2026 | 09:58 PM IST
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सारांश

५ जुलै रोजी इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये खेळला जात आहे. हा सामना लंडनमधील लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर होत आहे. संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्यानंतर दोन्ही संघ अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत.

ENG W vs AUS W Final (Photo Credit- X)

ENG W vs AUS W Final (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • वर्ल्ड कप फायनलमध्ये चालली इंग्लिश कर्णधाराची बॅट
  • इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवले १५१ धावांचे आव्हान
  • वाचा संपूर्ण स्कोरकार्ड
ENG W vs AUS W Final Scorecard: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना आज, ५ जुलै रोजी इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट संघांमध्ये खेळला जात आहे. हा सामना लंडनमधील लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर होत आहे. संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्यानंतर दोन्ही संघ अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत. इंग्लंड संघाचे नेतृत्व नॅट सायव्हर-ब्रंट करत आहे, तर सोफी मोलिनक्स ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करत आहे. सामना जिंकून विश्वविजेतेपद मिळवण्याच्या उद्देशाने दोन्ही संघ मैदानात उतरले आहेत.


या रोमांचक सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाची कर्णधार सोफी मोलिनक्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेक गमावल्यानंतर इंग्लंडच्या महिला संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली; संघाची धावसंख्या केवळ ३२ धावा असतानाच दोन्ही सलामीवीर बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतल्या. त्यानंतर, कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंट आणि ॲलिस कॅप्सी यांनी डाव सावरला आणि संघाची धावसंख्या ६७ धावांपर्यंत नेली.

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प्रथम फलंदाजी करताना, इंग्लंडच्या महिला संघाने निर्धारित २० षटकांत आपली एकूण धावसंख्या उभारली. इंग्लंडसाठी कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटने ५८ धावांची शानदार नाबाद खेळी केली. या उत्कृष्ट डावादरम्यान तिने ५३ चेंडूंत पाच चौकार लगावले. सायव्हर-ब्रंटव्यतिरिक्त, आणखी एका खेळाडूने नाबाद ४४ धावांचे योगदान दिले.

ऑस्ट्रेलियासाठी लुसी हॅमिल्टनने पहिली विकेट मिळवून दिली. लुसी हॅमिल्टन, सोफी मोलिनक्स, ॲनाबेल सदरलँड आणि किम गार्थ यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. इतर कोणत्याही गोलंदाजाला विकेट घेता आली नाही. सामना जिंकण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला आता २० षटकांत १५१ धावांची गरज आहे. हा सामना जिंकून महिला टी-२० विश्वचषकाचे विजेतेपद पटकावण्याचे ध्येय दोन्ही संघांचे असेल.

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Web Title: Womens t20 world cup final england sets 151 runs target for australia captain nat sciver brunt fifty

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Published On: Jul 05, 2026 | 09:55 PM

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