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Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray: ‘रामाचा मार्ग स्वीकारला तरच भलं होईल…’, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला

Updated On: Jul 05, 2026 | 08:59 PM IST
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सारांश

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सुरू केलेल्या 'रामरक्षा आंदोलना'बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरे यांना अखेर प्रभू रामाची आठवण झाली, याचा आनंद व्यक्त करत फडणवीस म्हणाले की, रामाच्या मार्गावर चालणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला (Photo Credit- X)

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘रामाचा मार्ग स्वीकारला तरच भलं होईल…’
  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा उद्धव ठाकरेंना थेट टोला
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चंद्रपूर: अयोध्या राम मंदिराच्या दानपेटीतील कथित चोरीच्या मुद्द्यावरून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सुरू केलेल्या ‘रामरक्षा आंदोलना’बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरे यांना अखेर प्रभू रामाची आठवण झाली, याचा आनंद व्यक्त करत फडणवीस म्हणाले की, रामाच्या मार्गावर चालणे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील आपल्या मूळ गावी, ‘मूल’ येथे एका कौटुंबिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे भाष्य केले. उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यव्यापी ‘रामरक्षा आंदोलना’बाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ठाकरे यांनी यापूर्वी रामाचा मार्ग सोडला होता, ज्यामुळे त्यांच्या पक्षाची अधोगती झाली.


मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “उद्धव ठाकरे यांना अखेर प्रभू रामाची आठवण झाली, याचा मला आनंद आहे. त्यांनी नमूद केले की, जर उद्धव ठाकरे रामाच्या मार्गावर चालले तर ते त्यांच्यासाठी चांगले असेल. मला आशा आहे की ते केवळ आजच नाही, तर दररोज ‘रामरक्षा’ स्तोत्राचे पठण करतील.”

मंदिराची लूट करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही

याआधी, अयोध्या राम मंदिरातील अर्पण/दानाच्या चोरीबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, “जर कोणी हिंदुत्वाचा गैरवापर करून मंदिराची लूट केली, तर हिंदू त्यांना सोडणार नाहीत.” उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, “जेव्हा या देशात सत्ता स्थापन होत होती, तेव्हा ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या जात होत्या. मला वाटत नाही की राम मंदिरासाठी इतर कोणत्याही पक्षाने शिवसेनेच्या (शिवसैनिकांच्या) इतके काम केले आहे. त्यांनी ‘शिलापूजन’ आणि ‘रथयात्रेत’ सहभाग घेतला होता, तसेच ‘कारसेवा’ करण्यासाठी ते अयोध्येला गेले होते.”

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शिवसेना नष्ट करण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप

“त्या काळात अनेक कारसेवकांनी आपले रक्त सांडले. मुंबई शहराला अशा गोष्टींचा सामना करावा लागला जो कदाचित इतर कोणत्याही शहराला करावा लागला नसेल. त्या वेळी बाळासाहेब ठाकरे जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. हिंदू लोक भीती आणि हल्ल्यांच्या सावटाखाली जगत होते आणि त्यांना आधाराची गरज होती. अशा वेळी त्यांच्या हातात शिवसेनेचा भगवा ध्वज देण्यात आला.” उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, “बारा वर्षे उलटून गेली आहेत आणि ज्या व्यक्तीसाठी आम्ही अहोरात्र मेहनत घेतली, ती व्यक्ती आज पंतप्रधानपदावर विराजमान आहे. तरीही, अफजल खानाप्रमाणेच त्यांनी पुढे शिवसेनेचा विनाश करण्याचा विडा उचलला.”

ते काशी आणि मथुरेची किती लूट करतील?

भाजपच्या “अयोध्या तर फक्त ट्रेलर आहे, काशी आणि मथुरा अजून बाकी आहेत” या घोषणेचा संदर्भ देत उबाठा प्रमुख म्हणाले, “जर अयोध्या ही केवळ एक झलक होती, तर मग ते काशी आणि मथुरेची किती लूट करतील? आम्हाला वाटले होते की सत्तेवर ‘भगवे’ सरकार आले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते की, ‘हिंदूंना आता यापुढे आघात सहन करावे लागणार नाहीत’; तरीही आज असे सरकार सत्तेत आहे जे स्वतःच हिंदूंची लूट करत आहे. ही खरोखरच दुर्दैवी बाब आहे. केवळ मीच हा आरोप करत नाहीये, तर इतर अनेकजणही असेच म्हणत आहेत.”

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Web Title: Only by embracing the path of ram will there be well being chief minister fadnaviss direct dig at uddhav thackeray

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Published On: Jul 05, 2026 | 08:56 PM

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