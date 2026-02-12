Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Hug Day 2026: एका मिठीत व्यक्त करा सगळं प्रेम….! हग डे निमित्त प्रियकराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल प्रेम

व्हॅलेंटाईन डे आपल्या आवडत्या व्यक्तीसोबत साजरा केला जातो. प्रत्येक जोडपे जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्यासाठी आणि सुंदर आठवणी बनवण्यासाठी प्रेमाचा आठवडा साजरा करतात.

Feb 12, 2026 | 05:30 AM
हग डे निमित्त प्रियकराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल प्रेम

हग डे निमित्त प्रियकराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल प्रेम

प्रत्येक वर्षी संपूर्ण जगभरात प्रेमाचा आठवडा मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. या दिवसांमध्ये जोडीदाराला सुंदर सुंदर भेटवस्तू सुद्धा दिल्या जातात. याशिवाय प्रेमाची वचन देऊन नात्यांमधील गोडवा आणि प्रेम वाढते. व्हॅलेंटाईन डे आपल्या आवडत्या व्यक्तीसोबत साजरा केला जातो. प्रत्येक जोडपे जोडीदारासोबत दर्जेदार वेळ घालवण्यासाठी आणि सुंदर आठवणी बनवण्यासाठी प्रेमाचा आठवडा साजरा करतात. प्रेमातील आपलेपणा जपण्यासाठी केवळ शब्दानेच नाहीतर खास व्यक्तीच्या मिठीने सुद्धा जपल्या जातात. आवडत्या व्यक्तीला मिठी मारणे ही केवळ भावना नसून प्रेम व्यक्त करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे तुमच्या आवडत्या व्यक्तीला तुम्ही ह्ग डे च्या शुभेच्छा पाठवू शकता.(फोटो सौजन्य – istock)

Teddy Day 2026: गालावरची ती गोड खळी….! आयुष्यातील सगळ्यात गोड ‘टेडी’ला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, वाचून होईल आनंद

“जादुची झप्पी” घेऊन मिटवा सर्व दुरावा,
तुझ्या मिठीत विसावताना मिळते निवांतपणा.
Happy Hug Day!

तुझ्या मिठीत आल्यावर असं वाटतं,
वेळेन जरा थांबाव,
तुझ्या-माझ्या प्रेमाचं हे नातं,
आयुष्यभर असंच असावं.
हग डे च्या हार्दिक शुभेच्छा!

मिठीत तुला घेतल्यावर,
हृदयाची स्पंदनं वाढली,
मर्यादा प्रेमाची ओलांडली…
हग डे च्या शुभेच्छा!

तुझी आठवण येते खूप,
जवळ येऊन मिठीत घे!
हग डे!

बोलता बोलता ती,
कुठुन कुठपर्यंत गेली,
मी भेटीबद्दल बोलत होतो,
ती मिठीपर्यंत गेली.
Happy Hug Day

अस वाटत एकदाच त्याने
भेटाव मिठीत मज घ्याव
प्रेमाने आय लव्ह यू बोलाव
आयुष्यभराच प्रेम क्षणभरात त्याने द्याव
Happy Hug Day

येऊन मिठीत आज म्हणाली
तुझ्या शिवाय काही सुचत नाही
तुच हवास जवळ सारखा
मनाला आणखी काही रुचत नाही
Happy Hug Day

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन…! नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

