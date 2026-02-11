valentine day होईल आणखीनच खास! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून घरीच बनवा 'हे' चविष्ट गोड पदार्थ

प्रेमाचा आठवडा सुरु झाला आहे. म्हणूनच, प्रत्येकजण या दिवशी आपल्या खास जोडीदारासाठी काहीतरी वेगळे आणि संस्मरणीय करण्याचा विचार करतो, जर तुम्हाला यावेळी तुमच्या जोडीदाराला काहीतरी वेगळे देऊन सरप्राइज करायचे असेल तर गुलाबाच्या पाकळ्यांनी बनवलेले गोड पदार्थ नक्की ट्राय करा. गुलाबाच्या पाकळ्या केवळ सौदर्याचे प्रतीक नाहीत तर त्यापासून बनवलेल्या मिठाई देखील स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी असतात. घरी सहज बनवल्या जाणा-या या मिठाई तुमचे प्रेम अधिक दृढ करतील.(फोटो सौजन्य – istock)
साधी खिचडी खाऊन कंटाळा आला आहे? मग मसालेदार हरियाली मटर खिचडी नक्की बनवून पहा, नोट करून घ्या रेसिपी
गुलाबाची खीर बनवण्यासाठी सर्वात आधी दूध उकळवा आणि त्यात स्वच्छ गुलाबाच्या पाकळ्या टाका. वेलची पावडर आणि साखर मिसळा आणि मंद आचेवर शिजवा. दूध घट्ट होऊ लागले की गॅस बंद करा. ते थंड करा आणि वरुन बारिक चिरलेले बदाम किंवा पिस्ता घालून सर्व्ह करा.
सुक्या गुलाबाच्या पाकळ्या बारीक बारीक करा. आता एका भांड्यात खवा हलका तळून घ्या, त्यात गुलाब पावडर, नारळ पावडर आणि थोडे मध घाला. हे मिश्रण चांगले मळून घ्या आणि छोटे लाडू बनवा. हे निरोगी आणि रोमँटिक मिष्टान्न तुमच्या रोझ डे सरप्राईजसाठी एक परिपूर्ण पर्याय आहे.
तांदूळ बारीक वाटून पाण्यात भिजवा. आता दूध उकळवा आणि त्यात भिजवलेल्या तांदळाची पेस्ट, साखर आणि गुलाबाच्या पाकळ्या घाला आणि शिजवा. हळूहळू शिजत असताना ते घट्ट होऊ द्या. वेलची पावडर आणि केशर घाला, खीर थंड करा आणि गुलाबाच्या पाकळ्या आणि पिस्त्याने सजवा.
Valentine Day ला जोडीदारासाठी बनवा शाही आणि सुगंधी गुलाब रसमलाई, पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी
सर्वात आधी छोटी रसमलाई बनवावी. नंतर दूध उकळवा आणि त्यात गुलाबाच्या पाकळ्या आणि वेलची घाला. हे दूध घट्ट होईपर्यंत शिजवा. त्यात रसमलाईचे गोळे घाला आणि काही मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.