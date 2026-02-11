Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Valentines Day 2026 Confused About What To Gift Your Boyfriend These Amazing Gift Ideas Will Save You

Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

Cold Milk Benefits : दूध हे पोषणतत्त्वांनी भरलेले महत्त्वाचे दुग्धजन्य पदार्थ आहे. काही लोक गरम दूध पितात, तर काहींना थंड दूध अधिक आवडते. थंड दूध पिल्याने शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

Updated On: Feb 11, 2026 | 12:15 PM
Valentine's Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • व्हॅलेंटाईन वीक सुरु झाला आहे.
  • प्रेमाच्या या आठवड्यात आपल्या पार्टनरला खुश करण्यासाठी त्याला खास भेटवस्तू दिल्या जातात.
  • आज आपण काही भन्नाट गिफ्ट आयडीयाज जाणून घेणार आहोत ज्या तुम्ही तुमच्या बॉयफ्रेंडला गिफ्ट करू शकता.
दरवर्षी प्रेमी युगुल १४ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डे मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. त्यांच्या जोडीदारांना भेटवस्तू देण्याची प्रथा आहे. भेटवस्तू काहीही असली तरी ती खास असायला हवी. अनेकदा काहीतरी नवीन, स्पेशल म्हणून आपल्या जोडीदाराला आपण नक्की काय द्यावं असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येतो. त्यातली मुलांना गिफ्ट द्यायचं म्हटलं की हा गोंधळ आणखीनच वाढतो. याबाबत काही भन्नाट कल्पना आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

Valentine Day 2026: प्रेमाची डिजीटल खूण तरूणाईची पसंती! काय आहे ‘कपल्स गर्ल रिंग’

जिम किट

अनेक मुलं हे अधिकतर जिम फ्रिक असतात, त्यांना जिममध्ये जाणं, एक्सरसाईझ करणं, एक परफेक्ट बाॅडी बनवणं या गोष्टी फार आवडतात. अशात तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला जिम किट भेट देऊ शकता. तुमचा जोडीदार ते पाहून आनंदित होईल. ते रोजच्या वापरावे आहे.

वॉलेट गिफ्ट द्या

तुमचे बजेट चांगले असेल तर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला ब्रँडेड कपडे किंवा शूज, परफ्यूम, ग्रूमिंग किट, सेल्फ-केअर किट, बेल्ट, सनग्लासेस इत्यादी भेट देऊ शकता. आवडत्या रंगाचे व्हॉलेट गिफ्ट द्या आणि त्यात तुमच्या दोघांचा फोटो ठेवा. व्हॅलेंटाईन डेसाठी ही एक उत्तम भेटवस्तू कल्पना आहे.

स्क्रॅपबुक

स्क्रॅपबुक देखील एक उत्तम भेट असू शकते. तुम्ही तुमच्या पहिल्या व्हॉट्सअॅप चॅटचा किंवा काही खास क्षणांच्या फोटोंचा कोलाज प्रिंट करू शकता आणि एक स्क्रैपबुक तयार करू शकता. तुमचा जोडीदार ते पाहून नक्कीच आनंदी होईल.

कस्टमाइज्ड भेटवस्तू

तुमच्या जोडीदाराला यंदाच्या व्हॅलेंटाईन्स डे निमित्त जर तुम्हाला काही खास आणि अनोखं गिफ्ट भेट म्हणून द्यायचं असेल तर एक कस्टमाइज्ड भेटवस्तू तुमच्यासाठी एक परफेक्ट पर्याय आहे. तुम्ही एक क्युट फोटो फ्रेम, कुशन, मग किंवा ब्रेसलेट तयार करू शकता, ज्यामध्ये एक संस्मरणीय फोटो असेल. तुम्ही कस्टमाइज्ड बँड देखील आपल्या पार्टनरला गिफ्ट करु शकता.

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन…! नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

छोट्या ट्रिप प्लॅन करा

जर तुम्हाला आणखी खास काहीतरी करायचे असेल तर तुमच्या जोडीदाराला लॉन्ग ड्राइव्हवर घेऊन जा किंवा एखाद्या छान पार्कमध्ये काही वेळ घालावा. जर तुमचे बजेट कमी असेल तर तुम्ही दोन दिवसांच्या छोट्या ट्रिपवर देखील जाऊ शकता.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Valentines day 2026 confused about what to gift your boyfriend these amazing gift ideas will save you

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 12:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

7000 रुपयांत करा कामाख्या देवीचे दर्शन; जाणून घ्या कुठे बुक करता येईल सर्वात स्वस्त टूर पॅकेज
1

7000 रुपयांत करा कामाख्या देवीचे दर्शन; जाणून घ्या कुठे बुक करता येईल सर्वात स्वस्त टूर पॅकेज

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन…! नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा
2

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर मी तुला साथ देईन…! नात्यामधील विश्वास वाढवण्यासाठी जोडीदाराला द्या प्रॉमिस डे च्या शुभेच्छा

दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा
3

दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

‘मानेतील छोट्या गाठींकडे दुर्लक्ष करू नका, नाहीतर…’; डॉ. प्रसंत चंद्रा यांनी दिला महत्वाचा सल्ला
4

‘मानेतील छोट्या गाठींकडे दुर्लक्ष करू नका, नाहीतर…’; डॉ. प्रसंत चंद्रा यांनी दिला महत्वाचा सल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

Feb 11, 2026 | 12:15 PM
Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

Nagpur Crime: अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि…; ३ जणांनी केला सामूहिक बलात्कार, नागपूर हादरलं!

Feb 11, 2026 | 12:12 PM
Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

Anil Ambani ED Investigation: अंबानी दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ; ED ने अनिल आणि टीना अंबानींना बजावले समन्स

Feb 11, 2026 | 12:06 PM
स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

Feb 11, 2026 | 12:05 PM
Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

Samsung Galaxy Event 2026: काउंटडाउन सुरू! कंपनीने आगामी ईव्हेंटची तारीख केली जाहीर, पॉवरफुल Galaxy S26 ची प्री-ऑर्डर सुरू

Feb 11, 2026 | 12:04 PM
Nashik News : रुग्णांच्या जीवाशी खेळ! शासकीय आयुर्वेदिक दवाखान्यात कालबाह्य औषधे 

Nashik News : रुग्णांच्या जीवाशी खेळ! शासकीय आयुर्वेदिक दवाखान्यात कालबाह्य औषधे 

Feb 11, 2026 | 11:58 AM
Vande Mataram News: ‘वंदे मातरम्’बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; राष्ट्रगीतापूर्वी वाजवणे अनिवार्य, नवीन नियमावली जाहीर

Vande Mataram News: ‘वंदे मातरम्’बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; राष्ट्रगीतापूर्वी वाजवणे अनिवार्य, नवीन नियमावली जाहीर

Feb 11, 2026 | 11:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM