Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया उपयुक्त असला तरी परीक्षा काळात तो विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरू शकतो. सततच्या नोटिफिकेशन्समुळे एकाग्रता कमी होते, वेळ वाया जातो आणि मानसिक ताण वाढतो.

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:42 PM
आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. मात्र परीक्षा काळात हाच सोशल मीडिया विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरू शकतो. सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स, मेसेजेस, रील्स आणि पोस्ट्समुळे अभ्यासातून लक्ष हटते, वेळ वाया जातो आणि मानसिक तणाव वाढतो. त्यामुळे परीक्षा काळात सोशल मीडियापासून काही काळ दूर राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सोशल मीडियाचा अतिवापर केल्यामुळे मेंदू सतत माहितीच्या ओझ्याखाली राहतो. याचा थेट परिणाम एकाग्रतेवर होतो. अभ्यास करताना मोबाईल हातात घेतला की “फक्त पाच मिनिटे” म्हणत सुरू झालेला वेळ कधी तासाभराचा होतो, हे कळतही नाही. यामुळे अभ्यास अपूर्ण राहतो आणि शेवटी ताण वाढतो. सोशल मीडियापासून दूर राहिल्यास मेंदू शांत राहतो आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येते.

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

सोशल मीडियापासून दूर राहण्याचे फायदे

सोशल मीडियाच्या सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्समुळे अभ्यासात खंड पडतो. मोबाईल बाजूला ठेवल्यास किंवा नोटिफिकेशन्स बंद केल्यास लक्ष विचलित होत नाही आणि अभ्यास अधिक प्रभावी होतो. इतरांचे यश, फोटो, स्टेटस पाहून अनेकदा तुलना सुरू होते, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढतो. सोशल मीडियापासून दूर राहिल्यास हा अनावश्यक ताण कमी होतो आणि मन शांत राहते.

सोशल मीडियावर वाया जाणारा वेळ अभ्यास, उजळणी, सराव किंवा विश्रांतीसाठी वापरता येतो. वेळेचे योग्य नियोजन केल्यास अभ्यास अधिक चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करता येतो. अनेक टॉपर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा काळात सोशल मीडियापासून अंतर ठेवलेले असते. सातत्यपूर्ण अभ्यास, एकाग्रता आणि शिस्त यामुळेच चांगले निकाल लागतात.

काय करावे?

डिजिटल डिटॉक्स ठरवा : ठराविक कालावधीसाठी, उदा. दिवसातील काही तास किंवा संपूर्ण परीक्षा कालावधीत सोशल मीडियापासून पूर्णपणे दूर राहण्याचा निर्णय घ्या.

नोटिफिकेशन्स बंद ठेवा : मोबाईलमधील सोशल मीडिया अ‍ॅप्सच्या नोटिफिकेशन्स बंद करा, जेणेकरून अभ्यासात अडथळा येणार नाही.

अभ्यासासाठीच मोबाईल वापरा : ऑनलाईन नोट्स, व्हिडिओ लेक्चर्स किंवा शैक्षणिक अ‍ॅप्ससाठीच मोबाईलचा वापर करा. इतर अनावश्यक अ‍ॅप्सपासून दूर रहा.

झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

इतर विधायक गोष्टी करा : मोकळ्या वेळेत हलका व्यायाम, योग, ध्यान करा किंवा मित्र-मैत्रिणींशी प्रत्यक्ष भेटून संवाद साधा. यामुळे मन ताजेतवाने राहते. एकूणच परीक्षा काळात सोशल मीडियापासून दूर राहणे ही सवय यशाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. थोडा संयम आणि शिस्त ठेवली तर नक्कीच त्याचा सकारात्मक परिणाम निकालावर दिसून येईल.

