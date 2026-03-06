The UK07 Rider वादात! भाई कलम चा मोठा खुलासा, Anurag Dobhal वर पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप

बिग बॉस १७ मधील माजी स्पर्धक अनुराग डोभाल हा एक प्रसिद्ध युट्यूबर आहे जो त्याच्या चाहत्यांमध्ये द यूके०७ रायडर म्हणून ओळखला जातो. अनुराग सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.सध्या तो एका व्हिडिओमुळे चर्चेत आला आहे, ज्यामध्ये त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक खळबळजनक खुलासे केले आहेत आणि त्याच्या पालकांवर आणि भावावर गंभीर आरोप केले आहेत. अनुराग डोभालचा आरोप असलेला व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर, त्याचा भाऊ कलाम डोभालने अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्याने युट्यूबरने त्याच्या पत्नीवर केलेल्या कथित हल्ल्याबद्दलचे काळे सत्य देखील उघड केले आहे.
अनुराग डोभालचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, त्याचा भाऊ कलाम डोभाल याने इंस्टाग्रामवर अनुरागच्या दाव्यांचे पूर्णपणे खंडन करणारी एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्याने म्हटले आहे की अनुरागने हे सर्व केवळ व्ह्यूज आणि लक्ष वेधण्यासाठी केले आहे. कलाम याने स्क्रीनशॉट देखील शेअर केले आणि आरोप केला की ते त्याची पत्नी रितिकावर शारीरिक हल्ला करत असत.
कलाम याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “मी व्हीलॉगर नाही, म्हणून मी येथे पुरावे शेअर करत आहे. जर तुम्ही या सगळ्यानंतरही त्याला पाठिंबा देत असाल तर तुम्हाला थोडी परिपक्वता हवी आहे.” दुसऱ्या पोस्टमध्ये कलाम म्हणाले की त्याने त्याच्या ब्रॉडकास्ट चॅनेलवरील सर्व पुरावे शेअर केले आहेत, तसेच चॅटचे स्क्रीनशॉट देखील शेअर केले आहेत ज्यात अनुरागने कथितपणे जवळच्या मित्राला कबूल केले आहे की त्याने त्याची पत्नी रितिका चौहानला मारहाण केली आहे.
त्याच्या दुसऱ्या इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्टमध्ये कलाम याने लिहिले की, “मी माझ्या शब्दांवर ठाम आहे. मी माझ्या प्रसारणात सर्व पुरावे दिले आहेत आणि तुम्ही सर्वांनी शांत राहावे. हा त्याचा रोजचे रूटिन, तो व्ह्यूजसाठी करतो. त्याने एकतर्फी कथा पोस्ट केली, पण सत्य सांगितले नाही. माझ्या सर्व चाहत्यांना माझा संदेश आहे की या सगळ्यात अडकू नका. त्याला इंस्टाग्रामवर हे सर्व करायला आवडते. त्याने माझ्यावर आणि माझ्या पालकांवर खोटा खटला दाखल केला आणि जेव्हा ते कायदेशीररित्या हरले तेव्हा त्याने हा व्हिडिओ शेअर केला.”
कलाम याने पुढे खुलासा केला की अनुरागची पत्नी त्याला सोडून गेली आहे. कलाम पुढे लिहितात, “या सर्व गोष्टींमुळे त्यांची पत्नी रितिका देखील त्यांना सोडून गेली आहे.” कलाम याने एक जुना व्हिडिओ देखील पुन्हा शेअर केला ज्यामध्ये अनुराग आणि रितिका कलाम याचे कौतुक करताना दिसत आहेत. कलाम याने व्यंग्यात्मकपणे लिहिले की, “भाऊने व्ह्यूजसाठी स्क्रिप्ट उलटवली.”
अनुराग डोभालचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहते चिंतेत
अनुरागचा हा व्हिडिओ त्याच्या चाहत्यांपर्यंत पोहोचताच सर्वांना काळजी वाटू लागली आणि लोक त्याच्या मानसिक स्थितीबद्दल चिंतेत पडले.आता त्याच्या भावाच्या दाव्यांमुळे या संपूर्ण कथेला एक नवीन वळण मिळाले आहे. सध्या अनुराग किंवा त्याची पत्नी रितिका यांच्याकडून या प्रकरणावर कोणतेही नवीन स्पष्टीकरण आलेले नाही.