Health Tips: जेवणानंतर चहा पिण्याची सवय आहे का? आरोग्यासाठी ठरू शकते घातक; ‘हे’ परिणाम एकदा वाचाच

Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम
चहामध्ये टॅनिन्स आणि पॉलीफेनॉल्ससारखी संयुगे असतात. ही संयुगे अन्नातील आयरनच्या शोषणात अडथळा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे वारंवार जेवणानंतर लगेच चहा पिणाऱ्यांमध्ये कालांतराने आयरनची कमतरता निर्माण होण्याचा धोका वाढू शकतो. विशेषतः महिला आणि अॅनिमियाचा धोका असलेल्या व्यक्तींनी याबाबत अधिक काळजी घ्यावी.
जेवणानंतर लगेच चहा घेतल्यास काही व्यक्तींमध्ये अपचन, पोट फुगणे, गॅस किंवा जडपणा जाणवू शकतो. प्रत्येक व्यक्तीची पचनशक्ती वेगळी असली तरी वारंवार आरोग्याच्या अशा समस्या जाणवत असल्यास ही सवय बदलणे गरजेचे आहे.
चहामधील कॅफीन काही लोकांमध्ये अॅसिडिटीची समस्या वाढवू शकते. विशेषतः मसालेदार किंवा जड जेवणानंतर लगेच चहा घेतल्यास छातीत जळजळ, आंबट ढेकर किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, जेवणानंतर लगेच चहा पिण्याऐवजी किमान 45 मिनिटे ते 1 तासाचे अंतर ठेवणे अधिक योग्य ठरते. यामुळे शरीराला अन्नातील पोषक घटक शोषून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो आणि पचनक्रियेलाही मदत होते.
अॅनिमिया, अॅसिडिटी, पचनाच्या तक्रारी किंवा आयरनच्या कमतरतेने त्रस्त असलेल्या व्यक्तींनी जेवणानंतर चहा पिणे टाळावे. गर्भवती महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांनीही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार चहाचे प्रमाण निश्चित करावे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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