जांभूळ बियांची पावडर शरीरासाठी ठरेल वरदान! मधुमेह नियंत्रणात राहण्यासोबतच आतड्यांचे आरोग्य सुद्धा राहील सक्रिय

यंदा बाजारात मोठ्या प्रमाणावर जांभूळ उपलब्ध झाले होते. औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेली जांभळं केवळ चवीसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहेत. दैनंदिन आहारात डॉक्टर वेगवेगळ्या फळांचे सेवन करण्याचा सल्ला देतात. त्यामुळे आहारात जांभूळ सुद्धा खावेत. जांभळासोबतच त्यातील बिया सुद्धा शरीरासाठी खूप जास्त प्रभावी ठरतात. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासोबतच शरीराच्या इतर अवयवांना सुद्धा फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया जांभूळ बियांच्या पावडरचे सेवन केल्यास शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock)