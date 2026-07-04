मान- काखेत काळेपणा वाढला आहे? टॅनिंग नसून आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजारांचा धोका, जाणून घ्या नैसर्गिक उपाय

महिला कायमच चेहऱ्याची खूप जास्त काळजी घेतात, पण मान, काख किंवा जांघेतील त्वचेकडे कायमच दुर्लक्ष केले जाते. मान, काख किंवा जांघेतील त्वचा जाड आणि काळी पडल्यानंतर टॅनिंग समजून साबण बदलून त्वचा स्वच्छ केली जाते. पण हे केवळ टॅनिंग नसून शरीरसंबंधित गंभीर आजाराची लक्षणे आहेत. चेहऱ्यावर वाढलेल्या टॅनिंगकडे कायमच दुर्लक्ष करणे धोक्याचे ठरू शकते. शरीरात वाढलेली साखर, थायरॉईड किंवा Type 2 Diabetes, PCOS, लठ्ठपणा यांसारख्या गंभीर आजाराची लक्षणे आहेत. त्वचेवर वाढलेला काळेपणा कमी करण्यासाठी महिला घरगुती उपाय करतात, पण याचा फारसा परिणाम काळ्या पडलेल्या त्वचेवर दिसून येत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
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काख, मान किंवा जांघेतील त्वचा काळी पडल्यानंतर कोणतेही उपचार करण्याऐवजी ही समस्या कोणत्या कारणांमुळे उद्भवते, याकडे लक्ष देणे फार आवश्यक आहे. रक्तात वाढलेले साखरेचे प्रमाण शरीरासाठी गंभीर धोका निर्माण करते. त्यामुळे वेळीच उपचार करून शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला काख, मान किंवा जांघेतील त्वचा कोणत्या आजारांमुळे काळी पडते, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. त्यामुळे तुम्हाला सुद्धा लक्षणे दिसू लागल्यास वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे फार आवश्यक आहे.
शरीरातील पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देणे बंद तेव्हा स्वादुपिंड अधिक इन्सुलिन तयार करते. रक्तातील अतिरिक्त इन्सुलिन त्वचेच्या पेशींना उत्तेजित करते, ज्याच्या परिणामामुळे मान, काख आणि गुडघ्यांची त्वचा काळवंडून जाते. Type 2 Diabetes झाल्यानंतर दिसून येणारे हे प्रमुख लक्षण आहे. याशिवाय महिलांच्या शरीरात सतत हार्मोनल बदल होत असतात. या बदलांमुळे काहीवेळा मानेवरील त्वचा पूर्णपणे काळी होऊन जाते. हायपोथायरॉईडीझममुळे मेटाबॉलिजम मंदावते आणि त्वचेचा रंग पूर्णपणे बदलून जातो. शरीरात वाढलेला लठ्ठपणा किंवा त्वचेच्या घर्षणामुळे त्वचा काळी पडण्याची जास्त शक्यता असते. स्टिरॉइड्स किंवा गर्भनिरोधक गोळ्यांचे अतिसेवन केल्यामुळे त्वचेवर त्याचे परिणाम दिसून येतात.
चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग आणि काळेपणा कमी करण्यासाठी महिला वारंवार काहींना काही करत असतात. कधी घरगुती उपाय तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट करून त्वचेवरील टॅनिंग घालवले जाते. यासाठी लिंबू आणि मध एकत्र करून मानेवर हलक्या हाताने मसाज करा. त्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ करा. लिंबाच्या रसात असलेले ब्लिचिंग एजंट काळेपणा दूर करण्यास मदत करते. बेसनाचा लेप त्वचेवर लावल्यास मृत त्वचा नष्ट होऊन जाते.
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वाटीमध्ये बेसन आणि दही एकत्र करून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण मानेवर किंवा काळ्या पडलेल्या अवयवांवर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा आणि त्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करा. दह्यात असलेल्या लॅक्टिक ॲसिडमुळे मृत त्वचा नष्ट होण्यासोबतच चेहरा हायड्रेट राहतो आणि टॅनिंग कमी होऊन त्वचा स्वच्छ होते. बटाट्यामध्ये ‘कॅटेकोलेज’ नावाचे एन्झाईम असते, ज्यामुळे त्वचेचा रंग उजळदार होण्यास मदत होते. कोरफडीमधील अलोइन त्वचेवर वाढलेला काळेपणा कमी करून त्वचा हायड्रेट करते.
Ans: सततचा घर्षण, जास्त घाम, लठ्ठपणा, इन्सुलिन रेझिस्टन्स, हार्मोनल असंतुलन, PCOS, मधुमेहाची सुरुवात किंवा Acanthosis Nigricans सारख्या त्वचेच्या समस्यांमुळे मान आणि काखेत काळेपणा येऊ शकतो.
Ans: होय. कोरफड जेल, दही, बेसन, हळद, ओट्स स्क्रब आणि त्वचेची नियमित स्वच्छता यामुळे सौम्य काळेपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र मूळ कारणावर उपचार करणेही आवश्यक आहे.
Ans: घट्ट कपडे घालणे, जास्त घर्षण, जास्त वजन, त्वचेची योग्य स्वच्छता न ठेवणे, वारंवार शेव्हिंग किंवा चुकीची कॉस्मेटिक उत्पादने वापरणे यामुळे काळेपणा वाढू शकतो.