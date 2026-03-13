Husband-Wife Love Story – जिला तो वेडी समजत होता… तीच पत्नी दोन वर्षे मृत्यूच्या दारातून वाचवत होती पतीचे प्राण !

Husband-Wife Love Story :- पुण्यातील बाणेर परिसरात राहणारे हिमांशू आणि आदिती ( काल्पनिक नाव ) हे एक साधे पण आनंदी दाम्पत्य होते. हिमांशू एका मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपनीत वरिष्ठ पदावर काम करत असल्यामुळे त्याचे कामाचे तास खूप ताणतणावाचे असायचे. दिवसभराच्या धावपळीनंतर त्याला रात्रीची शांत झोप अत्यंत महत्त्वाची वाटायची.पण काही महिन्यांपासून त्याच्या आयुष्यात एक विचित्र गोष्ट घडत होती. जवळजवळ रोज पहाटेच्या सुमारास आदिती अचानक उठायची. ती हलक्या प्रकाशात हिमांशूच्या जवळ येऊन त्याला हलकेच स्पर्श करायची आणि काही क्षण त्याच्याकडे लक्षपूर्वक पाहायची. त्यानंतर ती त्याला उठवायची. सुरुवातीला हिमांशूने याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. पण हे रोजच घडू लागल्यामुळे त्याची झोप मोडू लागली आणि तो चिडचिड करू लागला. त्याला वाटू लागले की आदितीची ही सवय अनाठायी आहे. कधी कधी त्याला असेही वाटायचे की ती मुद्दाम त्याला त्रास देत आहे.
एके दिवशी कामाच्या प्रचंड ताणानंतर तो घरी आला होता. दुसर्या दिवशी त्याला महत्त्वाचे सादरीकरण करायचे होते. रात्री तो गाढ झोपला होता. पण पहाटे पुन्हा आदितीने त्याला उठवले. या वेळी मात्र त्याचा राग अनावर झाला.त्याने संतापाच्या भरात तिला खूप काही सुनावले आणि स्वतः वेगळ्या खोलीत जाऊन झोपण्याचा निर्णय घेतला. आदितीने त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने तिचे काही ऐकले नाही.दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर हिमांशूला श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्याला अस्वस्थ वाटत होते. त्याच्या स्मार्टवॉचमध्ये आलेल्या हेल्थ अलर्टमुळे तो घाबरला आणि तातडीने डॉक्टरांकडे गेला.डॉक्टरांनी त्याचे रिपोर्ट आणि झोपेच्या पॅटर्नचा डेटा पाहिल्यानंतर एक गंभीर गोष्ट सांगितली. हिमांशूला ‘स्लीप ॲपनिया’ नावाचा आजार होता. या आजारात झोपेत असताना काही वेळेस श्वास थांबू शकतो आणि त्यामुळे जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
हे ऐकताच हिमांशू हादरला. त्याला अचानक गेल्या अनेक महिन्यांपासून आदितीने पहाटे उठवण्याची सवय आठवली.घरी परतल्यावर त्याला एका वहीत काही नोंदी सापडल्या. त्यातून त्याला समजले की आदितीला खूप आधीपासून त्याच्या झोपेत श्वास थांबण्याची जाणीव झाली होती. त्याला घाबरवू नये म्हणून तिने त्याला काही सांगितले नव्हते. पण प्रत्येक रात्री ती जागी राहून त्याच्याकडे लक्ष ठेवत होती.जेव्हा त्याचा श्वास मंदावायचा किंवा थांबायचा, तेव्हा ती त्याला उठवून पुन्हा श्वास सामान्य होईपर्यंत त्याची काळजी घ्यायची.हे सत्य समजताच हिमांशूला स्वतःची खूप लाज वाटली. ज्याला तो त्रासदायक सवय समजत होता, ती प्रत्यक्षात त्याच्या जीवाची काळजी होती.त्या दिवशी त्याला एक मोठा धडा मिळाला नात्यातील प्रत्येक गोष्ट लगेच समजेलच असे नाही. कधी कधी आपल्या जवळच्या माणसांचे काही वागणे विचित्र वाटू शकते, पण त्यामागे त्यांच्या मनातील प्रेम आणि काळजी लपलेली असते.
नातेसंबंध टिकवण्यासाठी फक्त शब्द नाही, तर एकमेकांच्या भावना समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे असते. गैरसमज करण्यापूर्वी शांतपणे परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेक नाती अधिक मजबूत होऊ शकतात.