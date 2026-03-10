Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Does The Water In A Steel Bottle Taste Different Is The Water Bottle You Are Using Safe

स्टीलच्य़ा बाटलीतलं पाणी चवीला वेगळं लागतंय ? तुम्ही वापरताय ती पाण्याची बाटली सुरक्षित आहे ना ?

स्टीलच्य़ा बाटलीतलं पाणी चवीला वेगळं लागतंय ? तुम्ही वापरताय ती पाण्याची बाटली सुरक्षित आहे ना ? याबाबत तज्त्रांनी केलेला खुलासा जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:04 PM
स्टीलच्य़ा बाटलीतलं पाणी चवीला वेगळं लागतंय ? तुम्ही वापरताय ती पाण्याची बाटली सुरक्षित आहे ना ?

फोटो सौजन्य: Pintrest

Follow Us:
Follow Us:
  • स्टीलच्य़ा बाटलीतलं पाणी चवीला वेगळं लागतंय ?
  • तुम्ही वापरताय ती पाण्याची बाटली सुरक्षित आहे ना ?
सध्या प्लास्टीक बंदी किंवा प्लास्टिकच्या बाटलीच्या गुणवत्तेबाबत जनजागृती वाढत असल्याने अनेक जण असे आहेत जे पाण्याची बॉटल तांब्याची किंवा स्टीलची वापरततात. तसंही पॉडकास्टच्या माध्यमातून तज्ज्ञांनी सांगितेलेल्या माहितीनुसार आणि आरोग्यासाठी देत असलेला सल्ला यामुळे प्लास्टीक बॉटलचं प्रमाण काही अंशी तरी कमी झालेलं आहे. बरेच जण प्रवासात किंवा ऑफिसला जाणारे स्टीलच्या बॉटलला कायम प्राधान्य देतात.पण तुम्हाला माहितेय का तुम्ही वापरत असलेली स्टीलची पाण्यची बाटली तुमच्या आजाराला कारणीभूत ठरु शकते.

तुमच्या पाण्याच्या बाटलीची गुणवत्ता

बाटलीतल्या पाण्याच्या चवीवरुन त्या पाण्याच्या बाटलीची गुणवत्ता कळते. बऱ्याचदा असं होतं की, स्टीलच्या बाटलीतून पाणी पिताना धातूसारखी पाण्याची चव लागते किंवा पाण्याला वास येतो. याचं कारण म्हणजे पाण्याच्या बाटलीची खराब गुणवत्ता. स्टेनलेस स्टीलच्या पाण्याची बाटली वापरताना त्याची गुणवत्ता जाणून घेणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. या बाटल्यांचं स्टील कमी दर्जाचं असल्याने याची चव बदलते. यामुळे होतं काय तर धातुसारखी चव पाण्यात उतरते. सर्व स्टेनलेस स्टीलचा दर्जा सारखा नसतो. जाणकारांच्या मते, ३०४ किंवा ३१६ ग्रेड स्टेनलेस स्टील पिण्याच्या पाण्यासाठी योग्य आहे. हे ग्रेड गंज आणि रासायनिक प्रतिक्रियांपासून अधिक सुरक्षित असतात, त्यामुळे त्यातून पाण्यात कोणतेही घटक मिसळण्याची शक्यता कमी असते.

वारंवार घसा कोरडा पडतो? आरोग्यासंबंधित असू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, वेळीच लक्षणे ओळखून करा उपचार

स्वस्त किंवा कमी दर्जाच्या बाटल्यांमध्ये वापरलेले स्टील ओलावा, उष्णता किंवा आम्लीय पेय (जसे लिंबूपाणी) यांच्या संपर्कात आल्यावर हलकी रासायनिक प्रतिक्रिया देऊ शकते. त्यामुळे पाण्याची चव बदलू शकते. तसं पाहायला गेलं तर स्टेनलेस स्टीलच्या बाटल्या आरोग्यासाठी सुरक्षित मानल्या जातात. स्टेनलेस स्टीलमध्ये क्रोमियम आणि निकेल यांसारखी धातू असतात, जे गंज रोखतात आणि पाण्यात मिसळत नाहीत. त्यामुळे साधारणपणे स्टीलच्या बाटलीतलं पाणी पिणं सुरक्षित असतं.तरीही कधी कधी पाण्याची चव वेगळी लागण्याची काही कारणं असू शकतात. उदाहरणार्थ, नवीन बाटली नीट धुतली नसल्यास त्यावर कारखान्यातील रसायनांचे अंश राहू शकतात. तसेच, जर बाटली बराच काळ स्वच्छ न करता वापरली तर आतमध्ये बॅक्टेरिया किंवा दुर्गंधी निर्माण होऊन पाण्याची चव बदलू शकते.काही वेळा पाण्यातील खनिजे आणि स्टील यांच्यातील सूक्ष्म प्रतिक्रिया देखील चव बदलण्यास कारणीभूत ठरू शकते. विशेषतः गरम पाणी किंवा लिंबूपाणी दीर्घकाळ ठेवले तर धातूसारखी चव जाणवू शकते.

काय़ काळजी घ्यावी ?

स्टीलची बाटली सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही सोप्या गोष्टी लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. दररोज बाटली स्वच्छ धुणं, आठवड्यातून एकदा गरम पाणी आणि बेकिंग सोड्याने साफ करणं, तसेच आम्लयुक्त जसं लिंबूपाणी दीर्घकाळ ठेवू नयेत. एकंदरीत, चांगल्या दर्जाची फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील बाटली वापरली आणि तिची योग्य स्वच्छता ठेवली तर ती आरोग्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित ठरते. त्यामुळे पाण्याची चव थोडी वेगळी वाटली तरी घाबरण्याचं कारण नसतं; फक्त बाटलीची स्वच्छता आणि गुणवत्ता तपासणं गरजेचं आहे.

उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

 

 

 

Web Title: Does the water in a steel bottle taste different is the water bottle you are using safe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 10, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा
1

Jalna: लक्ष्मण हाकेंच्या बारामती आंदोलनाला नवनाथ वाघमारेंचा पाठिंबा

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना
2

Vasai Virar : वसई विरार महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पर्यटन विकासाला चालना

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप
3

Latur News : अधिकारी फोन उचलत नाहीत! लातूरमध्ये सोयी-सुविधांसाठी ग्रामस्थांचा संताप

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  
4

Kalyan : कचऱ्याच्या वादातून सफाई कर्मचाऱ्याची हत्या  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rajyasabha Electiion 2026: 26 बिनविरोध…; आता राज्यसभेच्या ‘या’ ११ जागांसाठी होणार निवडणूक

Rajyasabha Electiion 2026: 26 बिनविरोध…; आता राज्यसभेच्या ‘या’ ११ जागांसाठी होणार निवडणूक

Mar 10, 2026 | 02:02 PM
स्टीलच्य़ा बाटलीतलं पाणी चवीला वेगळं लागतंय ? तुम्ही वापरताय ती पाण्याची बाटली सुरक्षित आहे ना ?

स्टीलच्य़ा बाटलीतलं पाणी चवीला वेगळं लागतंय ? तुम्ही वापरताय ती पाण्याची बाटली सुरक्षित आहे ना ?

Mar 10, 2026 | 02:02 PM
Baramati Accident: बारामतीत भीषण अपघात! अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू, संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

Baramati Accident: बारामतीत भीषण अपघात! अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ग्रामसेवकाचा जागीच मृत्यू, संतप्त ग्रामस्थांचा रास्ता रोको

Mar 10, 2026 | 01:59 PM
आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळणार? “…प्रयत्न करू”; उदय सामंत

आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळणार? “…प्रयत्न करू”; उदय सामंत

Mar 10, 2026 | 01:54 PM
मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ५ प्रभावी मराठी कथा; संस्कृती, ओळख आणि आपलेपण जपणाऱ्या गोष्टी

मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ५ प्रभावी मराठी कथा; संस्कृती, ओळख आणि आपलेपण जपणाऱ्या गोष्टी

Mar 10, 2026 | 01:52 PM
पुढील पाच वर्षांत 8 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या जातील… कधी आणि कुठे खेळल्या जातील टूर्नामेंट? पहा संपूर्ण यादी

पुढील पाच वर्षांत 8 आयसीसी स्पर्धा खेळल्या जातील… कधी आणि कुठे खेळल्या जातील टूर्नामेंट? पहा संपूर्ण यादी

Mar 10, 2026 | 01:51 PM
मोठी बातमी ! महायुती सरकारमधील ‘या’ बड्या मंत्र्याच्या अडचणींत होणार वाढ; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप

मोठी बातमी ! महायुती सरकारमधील ‘या’ बड्या मंत्र्याच्या अडचणींत होणार वाढ; कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप

Mar 10, 2026 | 01:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Sangli RPI : शहरात मटक्याच्या दुकानांमध्ये वाढ ; आरपीआयचे प्रशासनाविरोधात निदर्शनं

Mar 09, 2026 | 07:00 PM
“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

“अजित पवारांच्या अपघातावर पारदर्शकपणे चौकशी झालीच पाहिजे” – रुपाली चाकणकर

Mar 09, 2026 | 06:51 PM
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM