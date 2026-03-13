Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • After The T20 World Cup 2026 Win Gautam Gambhir Was Seen Taking Blessings At This Gurudwara In Delhi Video Viral

T20 World Cup 2026 विजयानंतर गौतम गंभीर दिसला दिल्लीतील या गुरुद्वारात आशीर्वाद घेताना, Video Viral

आता भारताचे कोच गौतम गंभीर यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर दिल्लीतील गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब येथे प्रार्थना करताना दिसले.

Updated On: Mar 13, 2026 | 01:16 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Gautam Gambhir at Gurdwara Sri Rakab Ganj Sahib : भारताच्या संघाने कर्णधार सुर्यकुमार यादव आणि कोच गौतम गंभीर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाने टी20 विश्वचषक जिंकला. यानंतर भारतीय क्रिकेट चाहत्यांनी उत्साह साजरा केला, टीम इंडियाने या स्पर्धेमध्ये फक्त एक सामना गमावला होता त्याव्यतिरिक्त भारताच्या संघाने एकही सामना गमावलेला नाही. आज स्पर्धेच्या वेळी भारताचा संघ ज्या राज्यामध्ये खेळत होता तेथील अनेक धार्मिक स्थळांमध्ये जाऊन भारतीय खेळाडूंनी दर्शन घेतले. 

भारताच्या संघाने विश्वचषक जिंकून आता पाच दिवस झाले आहेत. आता भारताचे कोच गौतम गंभीर यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर दिल्लीतील गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब येथे प्रार्थना करताना दिसले. भारत आणि श्रीलंका यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये मेन इन ब्लूच्या विजयानंतर दिल्लीला परतल्यानंतर हा प्रकार घडला. सामन्यांपूर्वी अनेकदा मंदिरांना भेट देताना दिसणारा गंभीर गुरुद्वारात आशीर्वाद घेताना दिसला.

टीम इंडियाने अहमदाबादमधील हॉटेल का बदलले? अंधश्रद्धेमुळे की इतर काही कारणामुळे? सूर्यकुमारने संपूर्ण सांगितली कहाणी

भारताचा विजेतेपदाचा विजय

८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या संघाने न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २५५ धावांचा प्रचंड आकडा गाठला. यासह, भारत तीन टी२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आणि सलग दोनदा ट्रॉफी जिंकणारा पहिला संघही बनला; भारताने यापूर्वी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली २०२४ चे विजेतेपद जिंकले होते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pallav Paliwal (@pallav_paliwal)

या ऐतिहासिक विजयानंतर, गंभीर गुरुवार, १२ मार्च रोजी काळा पायजामा आणि काळा टी-शर्ट घालून गुरुद्वारात प्रार्थना करताना कॅमेऱ्यात कैद झाला. गंभीर प्रशिक्षक असताना भारताचे हे दुसरे आयसीसी जेतेपद होते. यापूर्वी, रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली दुबईमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून संघाने २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती.

माजी अष्टपैलू खेळाडू इरफान पठाण यांनी २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकल्याबद्दल गौतम गंभीरचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, मुख्य प्रशिक्षकांना टीकेचा सामना करावा लागला, परंतु त्यांनी स्वतःला खूप चांगल्या प्रकारे हाताळले. ते पुढे म्हणाले की, भारताच्या विजेतेपदाचे श्रेय गंभीरलाही दिले पाहिजे.

Published On: Mar 13, 2026 | 01:16 PM

