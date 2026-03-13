Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

धक्कादायक! अवजड वाहनांनी शाळकरी मुलासह वृद्धाला चिरडले

राज्यासह देशभरात अपघाताच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अशातच आता पुणे जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 01:09 PM
धक्कादायक! अवजड वाहनांनी शाळकरी मुलासह वृद्धाला चिरडले

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पिंपरी : मोबाईलवर बोलत चाललेल्या सिमेंट मिक्सर चालकाच्या बेदरकारपणामुळे मिक्सरची धडक बसून झालेल्या अपघातात सायकलस्वार शाळकरी मुलाचा बळी गेला आहे. ही घटना चिंचवड येथे एसकेएफ कंपनीजवळ गुरूवारी (दि. १२) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली आहे. तर, बुधवारी (दि. ११) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास पुणे – आळंदी पालखी मार्गावर बोपखेल येथे ट्रेलरच्या धडकेत ७२ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यु झाला आहे.

 

या घटनांनी अवजड वाहनांमुळे निर्माण होणारी उद्योगनगरीतील अपघातांची गंभीर समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. भरधाव ट्रक, डंपर, मिक्सर आणि कंटेनरमुळे दुचाकीसह इतर वाहनचालकांना आणि पादचार्‍यांना कायमच जीव मुठीत घेऊन रस्त्याने ये-जा करावी लागत आहे. चिंचवड येथील अपघातात फारूक उर्फ रेहान शकील तांबोळी (वय १५, रा. चिंचवडेनगर, चिंचवड) असे मृत्युमुखी पडलेल्या शाळकरी मुलाचे नाव आहे. त्याचे वडील शकील तांबोळी यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मिक्सर चालक निवृत्ती उद्धव गिरी (वय ३९, रा. पद्मावती रस्ता, आळंदी) याला पोलीसांनी अटक केली आहे. चिंचवड ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता चासकर यांनी याबाबत माहिती दिली. फारूकचे वडील एका खासगी कंपनीत नोकरीला असून आई गृहिणी आहे. त्याला दोन वर्षांचा छोटा भाऊ आहे. फारूक हा चिंचवड येथील प्रतिभा इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये नववीच्या वर्गात शिकत होता.

बोपखेल येथील अपघातात सुरेश बाबुराव गोरडे (वय ७२, रा. परांडेनगर, दिघी) असे मृत्युमुखी पडलेल्या वृद्धाचे नाव आहे.

हे सुद्धा वाचा : सीमा शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; सणसवाडीत तब्बल 1.79 कोटींचे मेफेड्रॉन जप्त

ट्रॅक्टर पलटी होऊन चालकाचा मृत्यु

ट्रॅक्टर पलटी होऊन झालेल्या अपघातात अजय अशोक जाधव (वय २०, रा. गोडाऊन चौक, भोसरी) या चालकाचा मृत्यु झाला आहे. एमआयडीसी भोसरी ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक भोजराज मिसाळ यांनी याबाबत माहिती दिली. अजय हा एका बांधकाच्या ठिकाणी ट्रॅक्टरवर चालक म्हणून काम करीत होता. बुधवारी (दि. ११) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास तो टेल्को रस्त्याने गवळी माथा येथून ट्रॅक्टर घेऊन चालला होता.

Web Title: Heavy vehicles crushed a schoolboy and an elderly man

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 13, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सीमा शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; सणसवाडीत तब्बल 1.79 कोटींचे मेफेड्रॉन जप्त
1

सीमा शुल्क विभागाची मोठी कारवाई; सणसवाडीत तब्बल 1.79 कोटींचे मेफेड्रॉन जप्त

धक्कादायक ! ‘लग्नाला नकार का देतेस’ म्हणत विद्यार्थिनीवर कोयत्याने सपासप वार; नंतर आरोपीने स्वत:..
2

धक्कादायक ! ‘लग्नाला नकार का देतेस’ म्हणत विद्यार्थिनीवर कोयत्याने सपासप वार; नंतर आरोपीने स्वत:..

Crime News: वायफळेत युवकावर कोयत्याने हल्ला; दोन जण अटकेत, गावात तणाव
3

Crime News: वायफळेत युवकावर कोयत्याने हल्ला; दोन जण अटकेत, गावात तणाव

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल
4

Crime News: चिपळूणमध्ये क्यूआरद्वारे १३ लाखांची फसवणूक; गुन्हा दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक! अवजड वाहनांनी शाळकरी मुलासह वृद्धाला चिरडले

धक्कादायक! अवजड वाहनांनी शाळकरी मुलासह वृद्धाला चिरडले

Mar 13, 2026 | 01:09 PM
LPG Shortage Crisis : एलपीजी संकटामुळे ताटातून नाश्ता गायब! मुंबईतील ‘या’ भागातील इडली-डोसा स्टॉल बंद

LPG Shortage Crisis : एलपीजी संकटामुळे ताटातून नाश्ता गायब! मुंबईतील ‘या’ भागातील इडली-डोसा स्टॉल बंद

Mar 13, 2026 | 01:08 PM
महागड्या डेट्सऐवजी भावनांना प्राधान्य… Gen Z चा नवीन डेटिंग ट्रेंड ‘Affordating’ नक्की आहे तरी काय?

महागड्या डेट्सऐवजी भावनांना प्राधान्य… Gen Z चा नवीन डेटिंग ट्रेंड ‘Affordating’ नक्की आहे तरी काय?

Mar 13, 2026 | 01:05 PM
Raigadh ZP News:रायगड जिल्हा परिषदेत ‘सव्वा-सव्वा’ वर्षांचा फॉर्म्युला; भाजप-राष्ट्रवादीला सुरुवातीची संधी, शिवसेना प्रतीक्षेत

Raigadh ZP News:रायगड जिल्हा परिषदेत ‘सव्वा-सव्वा’ वर्षांचा फॉर्म्युला; भाजप-राष्ट्रवादीला सुरुवातीची संधी, शिवसेना प्रतीक्षेत

Mar 13, 2026 | 01:01 PM
मार्चच्या मध्यातच उन्हाचा कडाका वाढला; आरोग्य जपण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्याच

मार्चच्या मध्यातच उन्हाचा कडाका वाढला; आरोग्य जपण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घ्याच

Mar 13, 2026 | 01:00 PM
Vasai Virar : मनपाने नियमाचं उल्लंघन केल्याचा भाजपाचा आरोप; प्रभाग समिती कार्यालयाच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून गोंधळ

Vasai Virar : मनपाने नियमाचं उल्लंघन केल्याचा भाजपाचा आरोप; प्रभाग समिती कार्यालयाच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून गोंधळ

Mar 13, 2026 | 12:52 PM
Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका

Vinzai Devi: प्रभू श्रीरामाने स्थापना केलेली ताम्हिणीची विंझाई देवी, काय आहे देवीची आख्यायिका

Mar 13, 2026 | 12:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Sujay Vikhe-Patil : तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले सुजय विखे पाटील?

Mar 12, 2026 | 07:37 PM
Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Ahilyanagar : “भाड्याच्या उत्पन्नावर आधारित घरपट्टी रद्द करा” शिवसेनेची महानगरपालिकेकडे मागणी

Mar 12, 2026 | 07:30 PM
Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mumbai : इमारतीचा स्लॅब कोसळून रहिवासी गंभीर जखमी; संतप्त नागरिकांचा प्रशासनाविरोधात मोर्चा

Mar 12, 2026 | 07:22 PM
Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Virar : महागाईचा निषेध! नालासोपाऱ्यात काँग्रेस रस्त्यावर, गॅस दरवाढ मागे घेण्याची मागणी

Mar 12, 2026 | 07:11 PM
Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Panvel News : गॅस दरवाढीविरोधात पनवेलमध्ये काँग्रेसचा मोर्चा ; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Mar 12, 2026 | 07:04 PM
Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Chipun News : मुर्तवडे सुतारवाडीत पाण्याचा प्रश्न गंभीर; जलजीवन मिशनच्या कामावर नागरिकांचा आक्षेप

Mar 12, 2026 | 07:00 PM
Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mumbai : “२० कोटींच्या जमिनीवर ८० कोटी भाडे वसुली?”, मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकरणी चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 03:50 PM