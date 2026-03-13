धक्कादायक! अवजड वाहनांनी शाळकरी मुलासह वृद्धाला चिरडले

पिंपरी : मोबाईलवर बोलत चाललेल्या सिमेंट मिक्सर चालकाच्या बेदरकारपणामुळे मिक्सरची धडक बसून झालेल्या अपघातात सायकलस्वार शाळकरी मुलाचा बळी गेला आहे. ही घटना चिंचवड येथे एसकेएफ कंपनीजवळ गुरूवारी (दि. १२) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली आहे. तर, बुधवारी (दि. ११) रात्री पावणेदहाच्या सुमारास पुणे – आळंदी पालखी मार्गावर बोपखेल येथे ट्रेलरच्या धडकेत ७२ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यु झाला आहे.
या घटनांनी अवजड वाहनांमुळे निर्माण होणारी उद्योगनगरीतील अपघातांची गंभीर समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. भरधाव ट्रक, डंपर, मिक्सर आणि कंटेनरमुळे दुचाकीसह इतर वाहनचालकांना आणि पादचार्यांना कायमच जीव मुठीत घेऊन रस्त्याने ये-जा करावी लागत आहे. चिंचवड येथील अपघातात फारूक उर्फ रेहान शकील तांबोळी (वय १५, रा. चिंचवडेनगर, चिंचवड) असे मृत्युमुखी पडलेल्या शाळकरी मुलाचे नाव आहे. त्याचे वडील शकील तांबोळी यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मिक्सर चालक निवृत्ती उद्धव गिरी (वय ३९, रा. पद्मावती रस्ता, आळंदी) याला पोलीसांनी अटक केली आहे. चिंचवड ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ता चासकर यांनी याबाबत माहिती दिली. फारूकचे वडील एका खासगी कंपनीत नोकरीला असून आई गृहिणी आहे. त्याला दोन वर्षांचा छोटा भाऊ आहे. फारूक हा चिंचवड येथील प्रतिभा इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये नववीच्या वर्गात शिकत होता.
बोपखेल येथील अपघातात सुरेश बाबुराव गोरडे (वय ७२, रा. परांडेनगर, दिघी) असे मृत्युमुखी पडलेल्या वृद्धाचे नाव आहे.
ट्रॅक्टर पलटी होऊन चालकाचा मृत्यु
ट्रॅक्टर पलटी होऊन झालेल्या अपघातात अजय अशोक जाधव (वय २०, रा. गोडाऊन चौक, भोसरी) या चालकाचा मृत्यु झाला आहे. एमआयडीसी भोसरी ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक भोजराज मिसाळ यांनी याबाबत माहिती दिली. अजय हा एका बांधकाच्या ठिकाणी ट्रॅक्टरवर चालक म्हणून काम करीत होता. बुधवारी (दि. ११) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास तो टेल्को रस्त्याने गवळी माथा येथून ट्रॅक्टर घेऊन चालला होता.